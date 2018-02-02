Директор ЦРУ Майк Помпео объяснил недавний приезд руководителей российских спецслужб в Вашингтон заботой о безопасности американцев. По словам Помпео, подобные встречи проходят регулярно, сообщает Reuters.

«Мы периодически встречаемся с нашими российскими коллегами по разведке по той же причине, что и наши предшественники, чтобы американцы были в безопасности», — заявил он.

По утверждению Помпео, переговоры с российскими коллегами проходят преимущественно по темам, где есть разногласия. «Несмотря на то, что Россия остается противником, мы поставили бы жизнь американцев под более серьезную угрозу, если бы игнорировали возможности сотрудничества с российскими спецслужбами в борьбе с терроризмом», — заметил глава ЦРУ.

При этом, как заметил Майк Помпео, встречи проходят в нормальной обстановке.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Вашингтон посетили директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Евгений Нарышкин, начальник Главного управления Генштаба ВС России (известного как ГРУ) Игорь Коробов. Известно, что Бортников и Нарышкин встречались с директором ЦРУ Майком Помпео. О встрече с Коробовым не сообщалось.