— Разрешите задать вам последний вопрос. 2018-й — это год выборов. У нас много говорят об усилиях России по дестабилизации выборов 2016 года. Предпринимают ли русские попытки подорвать этот выборный процесс? И тревожит ли вас это в нынешнем году?
МАЙК ПОМПЕО, директор ЦРУ: Так точно. Тревожит.
— Предпринимают ли они эти попытки в настоящее время?
МАЙК ПОМПЕО: Так точно. Они делали это десятилетиями. Так что да, у меня продолжают вызывать беспокойство не только русские, но и усилия других сторон. У нас много недругов, которые хотят подорвать страны западной демократии. В Вашингтоне особое внимание уделяется российскому вмешательству. Я хочу быть уверенным, что мы расширяем тему этого разговора.
Как часть команды по национальной безопасности США мы наделены одной важной функцией — оберегать американские выборы, поддерживать их надёжность и демократичность. Мы усердно трудимся над этим и будем противодействовать русским и всем тем, кто угрожает их исходу.
— Хорошо. Директор Помпео.
МАЙК ПОМПЕО: Спасибо, Джон.
греческое слово "демократия" означает "власть богатых".« ответить
словом "демос" греки называли людей, являвшихся собственниками земель, которые имели право распоряжаться ею, а также урожаем, скотом и рабами.
женщины любого класса в греции были абсолютно бесправны.
их ближайший современный аналог - талибан.
вряд ли такое общество можно назвать справедливым.
не о чем и жалеть.
и с криком русские иду выбросился из окна?°« ответить
привеД салоедам и нищибродам нахлебникам с кастрюлями на головах, теперь халвы не будет, ЕС вас кормить не собирается, надо отрабатывать
да, пиндосовское говно настолько тупое, что обидеть его может даже русский ребенок« ответить
Российские выродки и нелюди угрожают всем..они враг всех стран и народов« ответить
Такое впечатление, что тебе учитель печатает коменты, а ты их повторяешь.« ответить
А ты откуда знаешь,гнида?« ответить
варзилоид-дебилоид, твой почерк узнать не трудно под любым ником. Ты -биомусор.« ответить
Так точно. Тревожит. Российские выродки и нелюди угрожают всем.За одни эти слова тебя надо в говне утопить заморыш недоделанный« ответить
Российские выродки и нелюди угрожают всем.За одни эти слова тебя надо в говне утопить заморыш недоделанный« ответить
такие выродки как ты и нелюди всех мастей угрожают всем , они враги всех стран дов и их надо уничтожать !« ответить
Это чмо живёт около Библиотеки в холупе без удобств, ненавидит всех, пьяный всех оскорбляет и хамит, за что не раз получал по морде, поэтому его морда похожа на раздавленную мятую и усохшую свёклу с кривым носом, длинный и худой как глист.« ответить
Ему 48 лет, а ума нет и не будет. Очень похож на мужика, который яйца к асфальту гвоздём приколотил, только ещё страшнее.
Я его считаю потенциально-опасным для общества, такого пора изолировать.
а демократии не какой то и нет , это ширма придуманная Америкой !« ответить
Я думаю что только уничтожерие россии принесет мир и процветание ...российские нелюди убивают и грабят соседние страны уже почти сто лет..даже мировую войну развязали..« ответить
укропы нахлебники получили кирзовым сапогом по таблу и Крым ушёл, хехе« ответить
Они в штатах все больные. Психи« ответить
Они в штатах были не только все больные на голову, но теперь и отмороженные на всю голову из за холодов..« ответить
пиндосы - величайшее зло на земле!!!« ответить