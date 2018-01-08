Русские уже несколько десятилетий пытаются подорвать выборы в США, заявил глава ЦРУ Майк Помпео в эфире CBS News. При этом, по его словам, тревогу у него вызывает не только Россия. «У нас много недругов, которые хотят подорвать страны западной демократии», — отметил он.

— Разрешите задать вам последний вопрос. 2018-й — это год выборов. У нас много говорят об усилиях России по дестабилизации выборов 2016 года. Предпринимают ли русские попытки подорвать этот выборный процесс? И тревожит ли вас это в нынешнем году?

МАЙК ПОМПЕО, директор ЦРУ: Так точно. Тревожит.

— Предпринимают ли они эти попытки в настоящее время?

МАЙК ПОМПЕО: Так точно. Они делали это десятилетиями. Так что да, у меня продолжают вызывать беспокойство не только русские, но и усилия других сторон. У нас много недругов, которые хотят подорвать страны западной демократии. В Вашингтоне особое внимание уделяется российскому вмешательству. Я хочу быть уверенным, что мы расширяем тему этого разговора.

Как часть команды по национальной безопасности США мы наделены одной важной функцией — оберегать американские выборы, поддерживать их надёжность и демократичность. Мы усердно трудимся над этим и будем противодействовать русским и всем тем, кто угрожает их исходу.

— Хорошо. Директор Помпео.

МАЙК ПОМПЕО: Спасибо, Джон.