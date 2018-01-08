Директор ЦРУ: русские враги США угрожают западной демократии! (26)

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Герман Бергер
17:45 08.01.2018
В мире / Политика

Русские уже несколько десятилетий пытаются подорвать выборы в США, заявил глава ЦРУ Майк Помпео в эфире CBS News. При этом, по его словам, тревогу у него вызывает не только Россия. «У нас много недругов, которые хотят подорвать страны западной демократии», — отметил он.

— Разрешите задать вам последний вопрос. 2018-й — это год выборов. У нас много говорят об усилиях России по дестабилизации выборов 2016 года. Предпринимают ли русские попытки подорвать этот выборный процесс? И тревожит ли вас это в нынешнем году?

 

МАЙК ПОМПЕО, директор ЦРУ: Так точно. Тревожит.

 

— Предпринимают ли они эти попытки в настоящее время?

 

МАЙК ПОМПЕО: Так точно. Они делали это десятилетиями. Так что да, у меня продолжают вызывать беспокойство не только русские, но и усилия других сторон. У нас много недругов, которые хотят подорвать страны западной демократии. В Вашингтоне особое внимание уделяется российскому вмешательству. Я хочу быть уверенным, что мы расширяем тему этого разговора.

 Как часть команды по национальной безопасности США мы наделены одной важной функцией — оберегать американские выборы, поддерживать их надёжность и демократичность. Мы усердно трудимся над этим и будем противодействовать русским и всем тем, кто угрожает их исходу.

 

— Хорошо. Директор Помпео.

 

МАЙК ПОМПЕО: Спасибо, Джон.

ИНО TV / Фото
Комментарии (26)
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dlz77 17:53 08:01:2018

греческое слово "демократия" означает "власть богатых".
словом "демос" греки называли людей, являвшихся собственниками земель, которые имели право распоряжаться ею, а также урожаем, скотом и рабами.
женщины любого класса в греции были абсолютно бесправны.
их ближайший современный аналог - талибан.
вряд ли такое общество можно назвать справедливым.

не о чем и жалеть.

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Александр Шерстобитов 19:00 08:01:2018

и с криком русские иду выбросился из окна?°
привеД салоедам и нищибродам нахлебникам с кастрюлями на головах, теперь халвы не будет, ЕС вас кормить не собирается, надо отрабатывать

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ин-на 22:18 08:01:2018

да, пиндосовское говно настолько тупое, что обидеть его может даже русский ребенок

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ваня 17:55 08:01:2018

Российские выродки и нелюди угрожают всем..они враг всех стран и народов

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Придурку Ване 18:07 08:01:2018

Такое впечатление, что тебе учитель печатает коменты, а ты их повторяешь.

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Ване 18:07 08:01:2018

А ты откуда знаешь,гнида?

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ване-быдлу 18:16 08:01:2018

варзилоид-дебилоид, твой почерк узнать не трудно под любым ником. Ты -биомусор.

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Так точно. Тревожит. 18:19 08:01:2018

Так точно. Тревожит. Российские выродки и нелюди угрожают всем.За одни эти слова тебя надо в говне утопить заморыш недоделанный

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Так точно. Тревожит. 18:20 08:01:2018

Российские выродки и нелюди угрожают всем.За одни эти слова тебя надо в говне утопить заморыш недоделанный

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ване 18:23 08:01:2018

такие выродки как ты и нелюди всех мастей угрожают всем , они враги всех стран дов и их надо уничтожать !

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справка о ване 19:49 08:01:2018

Это чмо живёт около Библиотеки в холупе без удобств, ненавидит всех, пьяный всех оскорбляет и хамит, за что не раз получал по морде, поэтому его морда похожа на раздавленную мятую и усохшую свёклу с кривым носом, длинный и худой как глист.
Ему 48 лет, а ума нет и не будет. Очень похож на мужика, который яйца к асфальту гвоздём приколотил, только ещё страшнее.
Я его считаю потенциально-опасным для общества, такого пора изолировать.

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60 18:25 08:01:2018

а демократии не какой то и нет , это ширма придуманная Америкой !

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ваня 18:41 08:01:2018

Я думаю что только уничтожерие россии принесет мир и процветание ...российские нелюди убивают и грабят соседние страны уже почти сто лет..даже мировую войну развязали..

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to-ваня 18:41 08:01:2018 19:03 08:01:2018

укропы нахлебники получили кирзовым сапогом по таблу и Крым ушёл, хехе

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Сергей 18:43 08:01:2018

Они в штатах все больные. Психи

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Сергею 21:29 08:01:2018

Они в штатах были не только все больные на голову, но теперь и отмороженные на всю голову из за холодов..

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ыва 22:36 08:01:2018

пиндосы - величайшее зло на земле!!!

« ответить
123

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (3)

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