Дизайнерское безумие: джинсы, не прикрывающие пятую точку, продают за 80 евро(11)

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Виталий Вавилкин
22:16 13.01.2018
Lifenews / Интересно

Пользователи соцсетей высмеяли очередную модную новинку, которая появилась на сайте интернет-магазина ASOS. Джинсы, которые вообще не закрывают трусы, обойдутся покупательнице в 75 фунтов стерлингов (85 евро).

Джинсами с очень низкой посадкой и огромным количеством дыр уже никого не удивить, но дизайнеры не отчаиваются и ищут новые способы шокировать общественность.

 

На этот раз они создали джинсы, которые представляют собой широкий пояс с подвешенными на цепочках штанинами. И это произведение дизайнерского искусства от Ragged Priest стоит не так уж дёшево — около 85 евро

 

Пользователи «Твиттера» не смогли пройти мимо модной новинки и высмеяли её в своих блогах.

 

“Я подумываю надеть эти джинсы на следующее свидание. Что скажете? Кто-нибудь ещё хочет пару?”, — смеются над новинкой в соцсетях.

 

Life.ru / Фото
Комментарии (11)
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шери 23:00 13:01:2018

Джинсы для зимы))))

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123 00:07 14:01:2018

Это подготовка к гейпараду

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dlz77 06:27 14:01:2018

по-русски это называется "осталась без штанов".
очень соответствует текущей ситуации.
тренд сезона.

в следующем сезоне ждем коллекцию "скоро буду сосать х*й собаки шарика".

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Совет 09:16 14:01:2018

Зайдите на картинки "Ragged Priest jeans", там много интересных моделей, это одна из сотни, дизайнеры могут сте баться, рассуждаете как старые пердуны на скамейке.

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123 00:10 14:01:2018

Риньке надо такие подарить.

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СССР 09:18 14:01:2018

Для него и кроили!

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golopupko 03:54 14:01:2018

V ljubom sekond hande jeansi stojat 2 evro. Ekonomitj ne nado. U nas tut vse prili4nie ljudi

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начало 04:45 14:01:2018

есть,"окна овертона" именно так и работают:сначала все смеются,а после это станет нормой.

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однако 07:54 14:01:2018

Последнее время в сми много внимания обращено к пятой точке, то о каких то парадах в трусах, то устраиваются дни "без штанов", то на снимках "красуются" всякие задницы, И вот наконец то Джинсы с открытой ж-ой, А нельзя ли вообще без всяких там штанов, просто с голой ж-ой , чтоб мы все уж сполна насладились, этой "красотой", Блевать охота от этой красоты,,,

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Из зала 09:10 14:01:2018

Вы старый пердун?

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (20)