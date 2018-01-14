Джинсами с очень низкой посадкой и огромным количеством дыр уже никого не удивить, но дизайнеры не отчаиваются и ищут новые способы шокировать общественность.
На этот раз они создали джинсы, которые представляют собой широкий пояс с подвешенными на цепочках штанинами. И это произведение дизайнерского искусства от Ragged Priest стоит не так уж дёшево — около 85 евро
Пользователи «Твиттера» не смогли пройти мимо модной новинки и высмеяли её в своих блогах.
“Я подумываю надеть эти джинсы на следующее свидание. Что скажете? Кто-нибудь ещё хочет пару?”, — смеются над новинкой в соцсетях.
Джинсы для зимы))))« ответить
Это подготовка к гейпараду« ответить
по-русски это называется "осталась без штанов".« ответить
очень соответствует текущей ситуации.
тренд сезона.
в следующем сезоне ждем коллекцию "скоро буду сосать х*й собаки шарика".
Зайдите на картинки "Ragged Priest jeans", там много интересных моделей, это одна из сотни, дизайнеры могут сте баться, рассуждаете как старые пердуны на скамейке.« ответить
Риньке надо такие подарить.« ответить
Для него и кроили!« ответить
V ljubom sekond hande jeansi stojat 2 evro. Ekonomitj ne nado. U nas tut vse prili4nie ljudi« ответить
есть,"окна овертона" именно так и работают:сначала все смеются,а после это станет нормой.« ответить
Последнее время в сми много внимания обращено к пятой точке, то о каких то парадах в трусах, то устраиваются дни "без штанов", то на снимках "красуются" всякие задницы, И вот наконец то Джинсы с открытой ж-ой, А нельзя ли вообще без всяких там штанов, просто с голой ж-ой , чтоб мы все уж сполна насладились, этой "красотой", Блевать охота от этой красоты,,,« ответить
Вы старый пердун?« ответить