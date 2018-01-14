Пользователи соцсетей высмеяли очередную модную новинку, которая появилась на сайте интернет-магазина ASOS. Джинсы, которые вообще не закрывают трусы, обойдутся покупательнице в 75 фунтов стерлингов (85 евро).

Джинсами с очень низкой посадкой и огромным количеством дыр уже никого не удивить, но дизайнеры не отчаиваются и ищут новые способы шокировать общественность.

На этот раз они создали джинсы, которые представляют собой широкий пояс с подвешенными на цепочках штанинами. И это произведение дизайнерского искусства от Ragged Priest стоит не так уж дёшево — около 85 евро

Пользователи «Твиттера» не смогли пройти мимо модной новинки и высмеяли её в своих блогах.

“Я подумываю надеть эти джинсы на следующее свидание. Что скажете? Кто-нибудь ещё хочет пару?”, — смеются над новинкой в соцсетях.