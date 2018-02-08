Согласно опубликованным в среду прогнозам, в будущем году темпы развития латвийской экономики замедлятся до 3,2%.
Инфляция в Латвии в этом году составит 3,1%, в следующем — 2,9%, прогнозирует Еврокомиссия.
Второй по росту экономики среди стран Балтии в этом году будет Эстония, ВВП которой увеличится на 3,3%. В следующем году темпы роста эстонской экономики замедлятся до 2,8%. Инфляция в Эстонии в этом году составит 3,1%, в следующем — 2,6%.
В Литве Еврокомиссия в этом году прогнозирует прирост в размере 2,9%, в будущем году — 2,6%. Инфляция в Литве в этом году прогнозируется на уровне 2,9%, а в следующем году снизится до 2,5%.
Новейший прогноз Еврокомиссии предусматривает, что в целом рост экономики ЕС и еврозоны составит в этом году 2,3%, в следующем — 2%.
Инфляция в ЕС в этом году прогнозируется на уровне 1,9%, в следующем — 1,8%, в еврозоне она соответственно составит 1,5% и 1,6%.
Самый значительный прирост ВВП ожидается на Мальте — 5,6% в этом году и 4,5% в следующем, а также в Румынии (4,5% в этом году и 4% в следующем) и Ирландии (4,4% в этом году и 3,1% в следующем).
В свою очередь медленнее всего ВВП будет расти в Великобритании (на 1,4% в этом году и 1,1% в следующем году) и Италии (1,5% в этом году и 1,2% в следующем).
А потом ЕС прекратит дотировать прекрасные экономики прибалтийских стран. И всё.« ответить
Patīkama informācija. 100% atbalstu. Un tā nav Latviešu propoganda! Tā uzskata ES!« ответить
snachala v nolj razvalili vse i vsja a potom rasti nachali i to ne fakt -lapshu na ushi aborigenam ne v pervoj veshatj -toljko narod kakoj glupij ot takogo rosta ubegaet -chudesa« ответить
Быстро растёт ВВП-быстро народ сваливает туда , где ВВП не растёт, а растёт нормальная зарплата. грибной сезон круглый год ! Чунга- Чанга!!! )))« ответить
виртуальное ВВПжо это что?« ответить
Латышская лживая пропаганда как-то пытается внедрить оптимизм агонизирующим латышам, в таком случае латышам нужно орать : "Миллиард! Проект! Завтра Будет! Нет Суициду! Нет Наркотикам!" , вот как-то так , иначе унылые обезумевшие латыши не возбуждаются, лучше конечно двенадцатизначный порядок в числах , тогда латыши приоткрывают один глаз и начинают мечтать чего-либо своровать. Такая пропаганда сможет смягчить и несколько сдвинуть срок нацистской вселатышской кончины.« ответить