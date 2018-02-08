Для Латвии прогнозируют самый быстрый рост ВВП среди стран Балтии(8)

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Виталий Вавилкин
18:10 07.02.2018
Экономика / Мировая экономика

Европейская комиссия прогнозирует, что прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в этом году составит 3,5% и будет самым высоким среди стран Балтии.

Согласно опубликованным в среду прогнозам, в будущем году темпы развития латвийской экономики замедлятся до 3,2%.

 

Инфляция в Латвии в этом году составит 3,1%, в следующем — 2,9%, прогнозирует Еврокомиссия.

 

Второй по росту экономики среди стран Балтии в этом году будет Эстония, ВВП которой увеличится на 3,3%. В следующем году темпы роста эстонской экономики замедлятся до 2,8%. Инфляция в Эстонии в этом году составит 3,1%, в следующем — 2,6%.

 

В Литве Еврокомиссия в этом году прогнозирует прирост в размере 2,9%, в будущем году — 2,6%. Инфляция в Литве в этом году прогнозируется на уровне 2,9%, а в следующем году снизится до 2,5%.

 

Новейший прогноз Еврокомиссии предусматривает, что в целом рост экономики ЕС и еврозоны составит в этом году 2,3%, в следующем — 2%.

 

Инфляция в ЕС в этом году прогнозируется на уровне 1,9%, в следующем — 1,8%, в еврозоне она соответственно составит 1,5% и 1,6%.

 

Самый значительный прирост ВВП ожидается на Мальте — 5,6% в этом году и 4,5% в следующем, а также в Румынии (4,5% в этом году и 4% в следующем) и Ирландии (4,4% в этом году и 3,1% в следующем).

 

В свою очередь медленнее всего ВВП будет расти в Великобритании (на 1,4% в этом году и 1,1% в следующем году) и Италии (1,5% в этом году и 1,2% в следующем).

LETA / Фото
Комментарии (8)
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Саня 18:23 07:02:2018

А потом ЕС прекратит дотировать прекрасные экономики прибалтийских стран. И всё.

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Latviešu patriots 18:24 07:02:2018

Patīkama informācija. 100% atbalstu. Un tā nav Latviešu propoganda! Tā uzskata ES!

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grib 19:28 07:02:2018

snachala v nolj razvalili vse i vsja a potom rasti nachali i to ne fakt -lapshu na ushi aborigenam ne v pervoj veshatj -toljko narod kakoj glupij ot takogo rosta ubegaet -chudesa

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Я понял так 18:57 07:02:2018

Быстро растёт ВВП-быстро народ сваливает туда , где ВВП не растёт, а растёт нормальная зарплата. грибной сезон круглый год ! Чунга- Чанга!!! )))

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деревня раССудительных дурачков-созидателей 19:07 07:02:2018

виртуальное ВВПжо это что?

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Ivan 19:28 07:02:2018

Латышская лживая пропаганда как-то пытается внедрить оптимизм агонизирующим латышам, в таком случае латышам нужно орать : "Миллиард! Проект! Завтра Будет! Нет Суициду! Нет Наркотикам!" , вот как-то так , иначе унылые обезумевшие латыши не возбуждаются, лучше конечно двенадцатизначный порядок в числах , тогда латыши приоткрывают один глаз и начинают мечтать чего-либо своровать. Такая пропаганда сможет смягчить и несколько сдвинуть срок нацистской вселатышской кончины.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)