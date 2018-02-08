Европейская комиссия прогнозирует, что прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в этом году составит 3,5% и будет самым высоким среди стран Балтии.

Согласно опубликованным в среду прогнозам, в будущем году темпы развития латвийской экономики замедлятся до 3,2%.

Инфляция в Латвии в этом году составит 3,1%, в следующем — 2,9%, прогнозирует Еврокомиссия.

Второй по росту экономики среди стран Балтии в этом году будет Эстония, ВВП которой увеличится на 3,3%. В следующем году темпы роста эстонской экономики замедлятся до 2,8%. Инфляция в Эстонии в этом году составит 3,1%, в следующем — 2,6%.

В Литве Еврокомиссия в этом году прогнозирует прирост в размере 2,9%, в будущем году — 2,6%. Инфляция в Литве в этом году прогнозируется на уровне 2,9%, а в следующем году снизится до 2,5%.

Новейший прогноз Еврокомиссии предусматривает, что в целом рост экономики ЕС и еврозоны составит в этом году 2,3%, в следующем — 2%.

Инфляция в ЕС в этом году прогнозируется на уровне 1,9%, в следующем — 1,8%, в еврозоне она соответственно составит 1,5% и 1,6%.

Самый значительный прирост ВВП ожидается на Мальте — 5,6% в этом году и 4,5% в следующем, а также в Румынии (4,5% в этом году и 4% в следующем) и Ирландии (4,4% в этом году и 3,1% в следующем).

В свою очередь медленнее всего ВВП будет расти в Великобритании (на 1,4% в этом году и 1,1% в следующем году) и Италии (1,5% в этом году и 1,2% в следующем).