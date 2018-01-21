Однако, если даже в мирное время со сборами резервистов наблюдаются большие проблемы, то что уже говорить о «часе Х», таким вопросом на страницах Latvijas Avīze задается журналист Атис Климович, пишет Mixnews.lv.
По мнению публициста, несмотря на то, что Латвия вкладывает в оборону больше других стран НАТО и в 2018 году бюджет отрасли достигнет требуемых 2% от ВВП, необходимо работать с сознанием населения, для которого служение родине должно стать делом чести.
«Трудно поверить, что с системой резервирования у нас все в порядке, тогда как последние годы показывают иную картину. Как можно предполагать, что в час Х вооруженные силы пополнят 3 000 резервистов, если даже в мирное время многих из них не найти? К тому же, по словам генералов в случае войны потребуются 50 000 резервистов», — пишет публицист.
По мнению Климовича, именно такую цель следует ставить в рамках кампании по обороне государства, хотя это очень трудная задача.
«Каждому необходимо посмотреть на себя и подумать, насколько большой вклад каждый из нас готов внести для защиты государства. Неправильно спрашивать, как нас защитят на 2%, правильно говорить «как мы защитим на 2%». Немыслимо думать, что в на самом деле драматических условиях все смогут продолжать жить обыденной жизнью, ожидая, что все уладят те, кто получает упомянутые 2% бюджета. Взрослые люди смотрят вперед, сознательные граждане думают, что возможно сделать на благо родины», — подчеркивает Климович.
По его мнению, вне всяких похвал является желание вступить в ряды Земессардзе, где сейчас предлагаются хорошие условия.
Кроме того, вооруженные силы развиваются и каждому, кто захочет к ним примкнуть , предлагается неплохое финансовое обеспечение, социальные гарантии и возможность развития в карьерном плане.
Смысл ждать результатов от 2% будет только тогда, если большая часть нации сама выскажет свою волю оборонять государство.
Напомним, в 2018 году бюджет отрасли обороны в Латвии достигнет требуемых НАТО 2% от ВВП. Таким образом, Латвия выполнит поставленную перед ней задачу НАТО.
Я лично никому и ничего не должен.« ответить
Государство выплачивая мне безобразно нищенскую пенсию, просто плюёт на меня.
Так почему я в таком случае должен поступать иначе?
вы убили своих нерождённых бойцов. Так что, защищайте сами свои наворованные у народа евро ценности... (((« ответить
Atim Klimovičam taisnība. Ne velti Kenedijs savā laikā teica - nav jāprasa, ko valsts man dos, ir jāprasa, ko es došu savai valstij. Atbalstu 100%.« ответить
Visi iespējamie rezervisti mazgā britu sortīrus« ответить
Поц(т)реот (эрратив от «патриот» через еврейское расовое поц) — он же «ПрофеССиональный руССкий» — кащенитский мем, используется в отношении людей, афиширующих свою непомерную любовь к родине и власти. Мировоззрение состоит из гордости от чужих достижений и ненависти к определённым незнакомым людям.« ответить
Ko tu dosi savai valstij?« ответить
Те кто выбрал это правительство пусть и защищают их интересы. Например я давал присягу СССР, а они запретили всё что с ним было связано, значит я ни кому ни чего не должен.« ответить
молодец , правильно сказал !« ответить
Идиот и вымогатели , а не генералы .О какой войне они говорят? Кому нужна эта малая , нищая Латтвия .« ответить
Идиоты и вымогатели , а не генералы .О какой войне они говорят? Кому нужна эта малая , нищая Латвия .« ответить