Для латвийской армии надо еще 50 000 резервистов(17)

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Владимир Бучельников
18:45 20.01.2018
Наша Латвия / Общество

Латвии, в случае возникновения угрозы государству, помимо бойцов НВС и бригады НАТО потребуется как минимум 50 000 резервистов, по крайней мере, так утверждают военные генералы.

Однако, если даже в мирное время со сборами резервистов наблюдаются большие проблемы, то что уже говорить о «часе Х», таким вопросом на страницах Latvijas Avīze задается журналист Атис Климович, пишет Mixnews.lv.

 

По мнению публициста, несмотря на то, что Латвия вкладывает в оборону больше других стран НАТО и в 2018 году бюджет отрасли достигнет требуемых 2% от ВВП, необходимо работать с сознанием населения, для которого служение родине должно стать делом чести.

 

«Трудно поверить, что с системой резервирования у нас все в порядке, тогда как последние годы показывают иную картину. Как можно предполагать, что в час Х вооруженные силы пополнят 3 000 резервистов, если даже в мирное время многих из них не найти? К тому же, по словам генералов в случае войны потребуются 50 000 резервистов», — пишет публицист.

 

По мнению Климовича, именно такую цель следует ставить в рамках кампании по обороне государства, хотя это очень трудная задача.

 

«Каждому необходимо посмотреть на себя и подумать, насколько большой вклад каждый из нас готов внести для защиты государства. Неправильно спрашивать, как нас защитят на 2%, правильно говорить «как мы защитим на 2%». Немыслимо думать, что в на самом деле драматических условиях все смогут продолжать жить обыденной жизнью, ожидая, что все уладят те, кто получает упомянутые 2% бюджета. Взрослые люди смотрят вперед, сознательные граждане думают, что возможно сделать на благо родины», — подчеркивает Климович.

 

По его мнению, вне всяких похвал является желание вступить в ряды Земессардзе, где сейчас предлагаются хорошие условия.

 

Кроме того, вооруженные силы развиваются и каждому, кто захочет к ним примкнуть , предлагается неплохое финансовое обеспечение, социальные гарантии и возможность развития в карьерном плане.

 

Смысл ждать результатов от 2% будет только тогда, если большая часть нации сама выскажет свою волю оборонять государство.

 

Напомним, в 2018 году бюджет отрасли обороны в Латвии достигнет требуемых НАТО 2% от ВВП. Таким образом, Латвия выполнит поставленную перед ней задачу НАТО.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (17)
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Latviešu patriots 20:04 20:01:2018

Я лично никому и ничего не должен.
Государство выплачивая мне безобразно нищенскую пенсию, просто плюёт на меня.
Так почему я в таком случае должен поступать иначе?

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Своими налогами и акцизами 20:28 20:01:2018

вы убили своих нерождённых бойцов. Так что, защищайте сами свои наворованные у народа евро ценности... (((

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Latviešu patriots 20:23 20:01:2018

Atim Klimovičam taisnība. Ne velti Kenedijs savā laikā teica - nav jāprasa, ko valsts man dos, ir jāprasa, ko es došu savai valstij. Atbalstu 100%.

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ыыы 20:45 20:01:2018

Visi iespējamie rezervisti mazgā britu sortīrus

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Latviešu obsos 21:31 20:01:2018

Поц(т)реот (эрратив от «патриот» через еврейское расовое поц) — он же «ПрофеССиональный руССкий» — кащенитский мем, используется в отношении людей, афиширующих свою непомерную любовь к родине и власти. Мировоззрение состоит из гордости от чужих достижений и ненависти к определённым незнакомым людям.

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A tu pati... 23:52 20:01:2018

Ko tu dosi savai valstij?

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ха-ха 20:42 20:01:2018

Те кто выбрал это правительство пусть и защищают их интересы. Например я давал присягу СССР, а они запретили всё что с ним было связано, значит я ни кому ни чего не должен.

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60 21:46 20:01:2018

молодец , правильно сказал !

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сл 20:53 20:01:2018

Идиот и вымогатели , а не генералы .О какой войне они говорят? Кому нужна эта малая , нищая Латтвия .

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сл 20:56 20:01:2018

Идиоты и вымогатели , а не генералы .О какой войне они говорят? Кому нужна эта малая , нищая Латвия .

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123

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (8)

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