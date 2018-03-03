Для приобретения билетов на Праздник песни люди ночуют у касс(28)

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Виталий Вавилкин
08:45 03.03.2018
Наша Латвия

Чтобы купить билеты на Праздник песни люди готовы ночевать у касс, передает LNT.

К примеру, в театре Дайлес собралась очередь из примерно 70 человек. В то время как одни покупатели лишь пришли отметиться в списках, другие заявляют, что проведут в театре всю ночь.

 

Как сообщалось, сегодня в 11:00 в Латвии началась продажа 95 230 билетов на XXVI латвийский Праздник песни и танца.

 

Около 74% этих билетов являются пропуском на заключительные праздничные мероприятия, оставшиеся же билеты люди приобретают для посещения танцевального мероприятия “Земля Мары”.

 

LETA / Фото
Комментарии (28)
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Да уж 08:56 03:03:2018

Это пир во время чумы?..

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Istais Latviešu patriots 09:27 03:03:2018

Да это так.
Все эти 70 человек были настоящими патриотами-латышами.
Они решили устроить себе праздник, так не будем им мешать.
Они и в советское время в национальных костюмах, пешком шли по всей Бривибас, потом Миера в Межапарк.
И никто им не мешал, они пели песни на своём латышском языке и никто рты им не закрывал и язык не запрещал.
Пусть и в этот 100 летний юбилей они попразднуют, попоют и потанцуют.
Потому что то, что дальше с ними будет, знает только один Господь.

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Александр Шерстобитов 09:29 03:03:2018

Люмпенам на вести этих билетов и даром не нужно. "Чё я, латышский пляск не выдел?! Чё там смотреть та б.....дь?!!"

Но, если там ящик с водкой у "Дайле" даром раздовали бы, о да, можно было бы и постоять часок другой в очередь.

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ШурикС ! 09:37 03:03:2018

А может не надо всех по себе судить? Это я насчет водки.
И не находите ли Вы странным, что при таком огромном количестве продаваемых билетов(95 230), около 70 человек проводят ночь у касс?

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Доброжелатель 10:28 03:03:2018

Шерстьюнабитый-надо же быть таким длб.Жесть кажлый коммент бред диванный!хахаха ущерьный и немощный троль.Мы все потешаемся над тобой недоумком!!хахаха

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Александр Филяцевич Шерстобитов 10:34 03:03:2018

А я и так пройду.Я без мыла везде вхож.

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Пророк 09:05 03:03:2018

В последний путь отправить с песнями и плясками корабль под названием Латвия. Ведь нет забот, заводы строят, банки открывают, пенсии и пособия поднимают

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Мнение 09:55 03:03:2018

Ну пока патриоты Расиюшки здесь, не бегут отсюда, выдумывают кучу причин, чтобы остаться в Европе, в Мордор не хотят, будем считать не все так плохо у нас.

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Пророк 10:22 03:03:2018

Успокойся, я уже съехал с "гостеприимной" земли! Недвижимость продал, дензнаки перевел, все счета закрыл. Может тебе лучше так будет, болезный........................А летом за окном. каждое утро в детском садике под окном звучит песня.....Загорелся, заискрился, самой яркой звездой.
Словно заново родился, хоть ещё молодой.
И душа не заржавела, бьётся сердце в груди.
Значит, делай своё дело, всё ещё впереди.

Это не забава, это не игра.
Ты имеешь право, и тебе пора.

Зажигай, чтоб горело ясно.
Зажигай, чтобы не погасло.
Зажигай, звёзды в небе синем.
Зажигай, сделано в России.
Зажигай, сделано в России.

И никакой валодас инспекции нет, да и всяких иных придурков. Вперед в светлое будущее латвийцы

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Ну 10:31 03:03:2018

Ну сьехал ты, может быть, и что из этого, о чем это говорит?:)

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10 дюймов 09:07 03:03:2018

нет предела глупости человеческой!

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Сергей 09:10 03:03:2018

Да конечно! Вброс что бы люди побежали закупать билеты. Специально создаётся ажиотаж, это и есть прапоганда

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ЖорЖ 09:13 03:03:2018

Ничего святого.

« ответить
123

Мнение
78367e0dba6a457c9c6e5c653a54-col15
Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (2)

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