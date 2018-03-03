К примеру, в театре Дайлес собралась очередь из примерно 70 человек. В то время как одни покупатели лишь пришли отметиться в списках, другие заявляют, что проведут в театре всю ночь.
Как сообщалось, сегодня в 11:00 в Латвии началась продажа 95 230 билетов на XXVI латвийский Праздник песни и танца.
Около 74% этих билетов являются пропуском на заключительные праздничные мероприятия, оставшиеся же билеты люди приобретают для посещения танцевального мероприятия “Земля Мары”.
Это пир во время чумы?..« ответить
Да это так.« ответить
Все эти 70 человек были настоящими патриотами-латышами.
Они решили устроить себе праздник, так не будем им мешать.
Они и в советское время в национальных костюмах, пешком шли по всей Бривибас, потом Миера в Межапарк.
И никто им не мешал, они пели песни на своём латышском языке и никто рты им не закрывал и язык не запрещал.
Пусть и в этот 100 летний юбилей они попразднуют, попоют и потанцуют.
Потому что то, что дальше с ними будет, знает только один Господь.
Люмпенам на вести этих билетов и даром не нужно. "Чё я, латышский пляск не выдел?! Чё там смотреть та б.....дь?!!"« ответить
Но, если там ящик с водкой у "Дайле" даром раздовали бы, о да, можно было бы и постоять часок другой в очередь.
А может не надо всех по себе судить? Это я насчет водки.« ответить
И не находите ли Вы странным, что при таком огромном количестве продаваемых билетов(95 230), около 70 человек проводят ночь у касс?
Шерстьюнабитый-надо же быть таким длб.Жесть кажлый коммент бред диванный!хахаха ущерьный и немощный троль.Мы все потешаемся над тобой недоумком!!хахаха« ответить
А я и так пройду.Я без мыла везде вхож.« ответить
В последний путь отправить с песнями и плясками корабль под названием Латвия. Ведь нет забот, заводы строят, банки открывают, пенсии и пособия поднимают« ответить
Ну пока патриоты Расиюшки здесь, не бегут отсюда, выдумывают кучу причин, чтобы остаться в Европе, в Мордор не хотят, будем считать не все так плохо у нас.« ответить
Успокойся, я уже съехал с "гостеприимной" земли! Недвижимость продал, дензнаки перевел, все счета закрыл. Может тебе лучше так будет, болезный........................А летом за окном. каждое утро в детском садике под окном звучит песня.....Загорелся, заискрился, самой яркой звездой.« ответить
Словно заново родился, хоть ещё молодой.
И душа не заржавела, бьётся сердце в груди.
Значит, делай своё дело, всё ещё впереди.
Это не забава, это не игра.
Ты имеешь право, и тебе пора.
Зажигай, чтоб горело ясно.
Зажигай, чтобы не погасло.
Зажигай, звёзды в небе синем.
Зажигай, сделано в России.
Зажигай, сделано в России.
И никакой валодас инспекции нет, да и всяких иных придурков. Вперед в светлое будущее латвийцы
Ну сьехал ты, может быть, и что из этого, о чем это говорит?:)« ответить
нет предела глупости человеческой!« ответить
Да конечно! Вброс что бы люди побежали закупать билеты. Специально создаётся ажиотаж, это и есть прапоганда« ответить
Ничего святого.« ответить