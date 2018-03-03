Чтобы купить билеты на Праздник песни люди готовы ночевать у касс, передает LNT.

К примеру, в театре Дайлес собралась очередь из примерно 70 человек. В то время как одни покупатели лишь пришли отметиться в списках, другие заявляют, что проведут в театре всю ночь.

Как сообщалось, сегодня в 11:00 в Латвии началась продажа 95 230 билетов на XXVI латвийский Праздник песни и танца.

Около 74% этих билетов являются пропуском на заключительные праздничные мероприятия, оставшиеся же билеты люди приобретают для посещения танцевального мероприятия “Земля Мары”.