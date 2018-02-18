Для спортсменов геев в Пхенчане открыт специальный “Прайд-хаус”(14)

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Виталий Вавилкин
14:15 18.02.2018
Спорт

В Олимпийском доме Канады в Пхенчхане работает так называемый Прайд-хауса — гостевая площадка для ЛГБТ-спортсменов и их друзей.

«Впервые Дом гордости появился в Азии. И это первый раз, когда Национальный олимпийский комитет официально принял концепцию Прайд-хауса, — приводит слова Кефа Сенетта, главы Pride House International, портал Xsport. — Тот факт, что канадский олимпийский комитет объявил о своей приверженности ЛГБТ-сообществу, является особенно значимым, поскольку Прайд-хаус первоначально был именно канадской идеей».

 

Впервые Прайд-хаус был открыт на Зимних Играх 2010 года в Ванкувере. С тех пор он был представлен на всех Олимпиадах, за исключением сочинской.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (14)
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Саня 14:17 18:02:2018

Дом гордости?
Это вместо Русского дома?

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Больномуроссиейнавсюквадратнуюголову 14:35 18:02:2018

Точно! А на фото два главных российских гея.))) так тебе лепо ?))

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Саня 15:03 18:02:2018

Главный гей приболел до выборов

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Поправляйся, Санечка 15:28 18:02:2018

Без тебя будет скучно и пусто на этих страницах.

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Похоже 14:18 18:02:2018

Пора сворачивать проект под названием "олимпийские игры"((((

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вот скажите 14:37 18:02:2018

на какого хрена мы тут должны это знать??

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Что значит , какого хрена?! 14:40 18:02:2018

Мы в Европе, значит должны знакомиться со всеми европейскими ценностями.:) И , в дальнейшем, внедрять их у себя.

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П у т и н 14:45 18:02:2018

Подлые геи. Правда, одним Окурок даёт ордена (Билан, Киркоров), а другие кормят Расею-матушку (Миллер)

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Вот ведь как 15:02 18:02:2018

Позови ваню, ублажите друг друга, может успокоишься

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Ты бы, 15:04 18:02:2018

вместо того, что ордена обсуждать, навела бы порядок в доме, да блинов нажарила.

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пИтухуСаня 15:06 18:02:2018

Тебя так отпялили, что перестал своих узнавать,?

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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