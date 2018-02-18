«Впервые Дом гордости появился в Азии. И это первый раз, когда Национальный олимпийский комитет официально принял концепцию Прайд-хауса, — приводит слова Кефа Сенетта, главы Pride House International, портал Xsport. — Тот факт, что канадский олимпийский комитет объявил о своей приверженности ЛГБТ-сообществу, является особенно значимым, поскольку Прайд-хаус первоначально был именно канадской идеей».
Впервые Прайд-хаус был открыт на Зимних Играх 2010 года в Ванкувере. С тех пор он был представлен на всех Олимпиадах, за исключением сочинской.
Дом гордости?« ответить
Это вместо Русского дома?
Точно! А на фото два главных российских гея.))) так тебе лепо ?))« ответить
Главный гей приболел до выборов« ответить
Без тебя будет скучно и пусто на этих страницах.« ответить
Пора сворачивать проект под названием "олимпийские игры"((((« ответить
на какого хрена мы тут должны это знать??« ответить
Мы в Европе, значит должны знакомиться со всеми европейскими ценностями.:) И , в дальнейшем, внедрять их у себя.« ответить
Подлые геи. Правда, одним Окурок даёт ордена (Билан, Киркоров), а другие кормят Расею-матушку (Миллер)« ответить
Позови ваню, ублажите друг друга, может успокоишься« ответить
вместо того, что ордена обсуждать, навела бы порядок в доме, да блинов нажарила.« ответить
Тебя так отпялили, что перестал своих узнавать,?« ответить