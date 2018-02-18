В Олимпийском доме Канады в Пхенчхане работает так называемый Прайд-хауса — гостевая площадка для ЛГБТ-спортсменов и их друзей.

«Впервые Дом гордости появился в Азии. И это первый раз, когда Национальный олимпийский комитет официально принял концепцию Прайд-хауса, — приводит слова Кефа Сенетта, главы Pride House International, портал Xsport. — Тот факт, что канадский олимпийский комитет объявил о своей приверженности ЛГБТ-сообществу, является особенно значимым, поскольку Прайд-хаус первоначально был именно канадской идеей».

Впервые Прайд-хаус был открыт на Зимних Играх 2010 года в Ванкувере. С тех пор он был представлен на всех Олимпиадах, за исключением сочинской.