Для спортсменов, не допущенных в Пхенчхан, в России проведут свою олимпиаду(7)

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Тимур Пушкарев
10:20 26.01.2018
Спорт / Олимпиада

На Олимпиаду допустили 169 из 500 российских спортсменов.Для не попавших на Олимпиаду российских спортсменов проведут альтернативные соревнования в России, об этом пишет novayagazeta.ru.

На зимние олимпийские игры в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов, передает Интерфакс со ссылкой на первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

 

«Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК (Международный олимпийский комитет), но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны», — сказал он.

 

Ранее в четверг МОК опубликовал список из 17 критериев, которыми руководствовался, приглашая российских спортсменов на Олимпиаду. Среди них — упоминание спортсменов в расследовании антидопинговых комиссий МОК, упоминания в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

 

Напомним, во вторник стало известно, что МОК не допустил к Играм хоккеистов Андрея Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменко, Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова. Организация также запретила выступать шестикратному олимпийскому чемпиону по шорт-треку Виктору Ану, биатлонисту Антону Шипулину и лыжнику Сергею Устюгову.

 

Кроме того, МОК не допустил фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина и отклонил 90% заявок от мужчин и 80% заявок от женщин, планировавших принять участие в Олимпиаде в конькобежном спорте.

 

Ранее сообщалось, что всего в списке было 500 спортсменов. Сначала МОК сократил число спортсменов до 398 человек. Допущенные к Играм спортсмены должны будут в дальнейшем сдавать допинг-тесты, их сохранившиеся допинг-пробы перепроверят.

 

МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.

 

Олимпийские Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.

Новая газета / Фото
Комментарии (7)
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П у т и н 10:30 26:01:2018

Прально, всем раздадут 331 золотую медаль и 331 раз пропоют про Союз нерушимый. А вот мерседесов на всех героев, боюсь, не хватит.

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глисту навозному 10:36 26:01:2018

Урод варзилоид, как же ты мерзок, как глист навозный, так и хочется тебя раздавить и растереть.

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глисту навозному 10:37 26:01:2018

Урод варзилоид, как же ты мерзок, как глист навозный, так и хочется тебя раздавить и растереть..

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Выродкудвухпидоровподникомпутин 10:39 26:01:2018

Все будет нормально, цивилизованно, тебе то, свиное рыло, какое дело вообще до спорта, хлебай помои из лохани и хрюкай свой гимн "хероям сало"

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Ага 10:36 26:01:2018

Импортозамещение стало быть, "свой сыр, свой помидорчик".

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г 10:38 26:01:2018

Урод варзилоид, как же ты мерзок, как глист навозный, так и хочется тебя раздавить и растереть...

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Вейонис HUILO!!! 11:54 26:01:2018

Так и этот П у т и н - HUILO!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)

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