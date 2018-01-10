Дни НАТО сочтены?(10)

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Анатолий Тарасов
08:19 10.01.2018
В мире / Евросоюз

На сегодняшний день США продолжают обеспечивать безопасность Европы, но европейским странам необходимо задуматься о том, что они будут делать, когда поддержка из-за океана пропадёт, пишет Bulletin of the Atomic Scientists.

Приверженность США обеспечению европейской безопасности была одной из неизменных величин со времён Второй мировой войны. Но теперь, пишет Bulletin of the Atomic Scientists, впервые с 1945 года Европе, возможно, придётся самой встать на свою защиту и не рассчитывать на помощь американцев. Тем временем, по словам автора статьи, политика России представляет для европейской безопасности всё большую угрозу.

 

Эксперты сходятся во мнении, что Владимир Путин пытается показать всему миру, что Россия — великая держава, и он не намерен останавливаться. Российская стратегия строится на восприятии западных стран как слабых и колеблющихся. Далее, поясняет издание точку зрения Путина, у России больше стоит на кону, и потому угроза со стороны России кажется больше американской. Путин сражается за место России в мире и за своё место во главе России, а западные страны, хоть и стоят на защите свободы и демократии, но всё же не станут  использовать для этого пули и бомбы. Кроме того, по мнению Путина, ядерный арсенал России также гарантирует, что Запад не станет вмешиваться в его дела.

 

Тем временем, похоже, давний друг европейцев их покидает, отмечает автор статьи. Американцы уже вывели из европейских стран практически всё своё ядерное оружие, оставив около 150 боеголовок из более 7 тыс. Однако и эти боеголовки, которые находятся в разных странах Европы, могли бы в случае войны увеличить до семи число членов НАТО, де-факто обладающих ядерными потенциалами.

 

Как отмечает автор статьи, пока нет никаких конкретных показателей того, что США покинут НАТО, тем более что Трамп, наоборот, увеличил число американских солдат на европейской земле. Однако он выступает против многополярных форматов, и это снова показывает Путину слабость Запада.

 

Если же США и вправду свернут свою поддержку, то европейцам придётся выбирать из трёх вариантов. Во-первых, они могут положиться на те средства сдерживания, что останутся после ухода американцев, то есть на ядерное оружие Франции и Великобритании. Впрочем, для безъядерной Германии вряд ли это будет приемлемо.

 

Во-вторых, Германия может разработать собственную ядерную программу. Однако, отмечает автор статьи, вряд ли это осуществимо, ведь большинство немцев против этого. Столь значительное нарушение сразу двух крупнейших международных договоров дало бы другим странам предлог для собственных ядерных разработок.

 

В-третьих, существует компромисс между этими сценариями: французские и британские ядерные боеголовки должны заменить собой американские бомбы, которые сегодня находятся в Европе. Причём их будет достаточно, чтобы защитить и Германию, то есть распространения ядерного оружия не произойдёт, при этом Европа будет обеспечивать свою безопасность собственными силами. Пусть в численном отношении это будет меньше, чем у России, но у Франции есть важнейшие для сдерживания системы ответного удара.

 

Именно этот последний вариант, по словам автора статьи, для многих в приоритете. Он не только обеспечит Европе независимость от США, но и даст Франции возможность стать лидером в Европе. И, как отмечает издание, работа в этом направлении уже ведётся: Германия, например, выяснила, что с точки зрения закона такие меры можно претворять в жизнь.

 

«Угроза со стороны России, непостоянство США и подготовительные действия Европы не обязательно означают, что дни НАТО сочтены», — пишет Bulletin of the Atomic Scientists, поясняя, что  следующий американский президент вполне может повернуться к союзникам США. Но европейским лидерам нужно готовиться к худшему, настаивает автор статьи.

RT / Фото
Комментарии (10)
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какие страшные перспективы для латвии 08:27 10:01:2018

нато закрывается,ес распадается.кто возьмет на прокорм,ктоме долгов мы ничего не можем

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dlz77 08:47 10:01:2018

нато неспособно даже защитить несчастные грецию и италию от беженцев, куда уж им.

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Лоху 09:36 10:01:2018

А как НАТО должно защищать Грецию от беженцев, дурачок, у неё же есть своя армия.?:)

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Совет 09:39 10:01:2018

Думайте о Ресурсной Фидерации, там уже нечем платить пенсии, не пекитесь курносые о НАТО и Латвии, пусть им будет хуже без вашей заботы..

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Нормальные люди ( без психических заболеваний), 10:04 10:01:2018

прочитав информацию, думают о написанном. И только "Совет" всегда думает о России, а так же еще и другим советует распрощаться с разумом.))))

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Вести, лабрит! 08:29 10:01:2018

Ну, понеслась ... по кочкам.))))

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Ты суслика видишь? 11:09 10:01:2018

Обычный бред очередного сумашедшего! :)

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Хозяин ИвАна, patriotsa& ин-на 08:36 10:01:2018

Мы все можем! Можем гавкать по команде на соседей, можем не гавкать.
Как скажут так и мы независимые и экономически успешны.
Обсераем Россиию, а сами за 26 лет превратились в совок где типа демократия.
Развалили и распилили все что было. Даже денег на дороги и на медицину нет.
Зато у нас хозяйничают америкосы.
Мы све можем. Если кому еще нужно развалить страну- вы нам только прикажите.

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Забугорному "патриоту" России 09:34 10:01:2018

Пока такие как ты, здесь, не бягите в РОссию, которую так нахваливаете, будем считать, что здесь много лучше, и это такие как ты Латвию обсираете, как та свинья, что гадит в хлеву под себя.

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Latviešu obsos 10:42 10:01:2018

У меня такое впечатление, что ты пишешь из свинарника.
Все четко описал куда и зачем ходят свиньи.

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