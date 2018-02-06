В минздраве не исключают, что ее завезли гастарбайтеры, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

В Латвии подтверждено более десяти случаев заболевания корью. Однако об эпидемии пока речь не идет. Тем не менее врачи советуют очень внимательно следить за состоянием здоровья, дабы не пропустить симптомы опасного вируса.

На начало этой неделе в Латвии лабораторно подтверждено 11 случаев заболевания корью. Об этом сообщила главврач инфектологической поликлиники Рижской Восточной клинической университетской больницы Велга Кюсе.

А в середине января нынешнего года Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) сообщил о пяти подтвержденных случаях заболевания корью. Иными словами, за последнее время число заболеваний корью выросло в два с лишним раза.

Это первые случаи заболевания корью за последние три года.

Для паники нет повода

Руководитель Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевозчиков рассказал газете «СЕГОДНЯ», что, по оценкам центра, около 95% латвийцев имеют иммунитет против кори. Поэтому массового заболевания эпидемиологи не прогнозируют, но не исключают, что возможны небольшие вспышки, например, в школах и детских садах.

«В Латвии нет эпидемии кори, так как большая часть населения вакцинирована, и против болезни работает коллективный иммунитет. Есть такие противники вакцинации, которые любят повозмущаться о том, что привитые люди заболели. При этом они часто забывают сказать о том, сколько не заболело благодаря прививкам. Нет ни одного лекарственного средства, медикамента, который бы гарантировал стопроцентную профилактику», — отметил Ю. Перевозчиков.

Все под контролем

Он добавил, что при любой вакцине будет определенный процент людей, иммунитет которых не реагирует на вакцину так, как нужно. При заболевании корью данный показатель составляет три процента. «Но даже если человек плохо реагирует на вакцинацию, то заболевание все равно будет протекать легче», — подчеркнул специалист.

Отметим, что с начала года сообщения о сотнях случаях заболевания корью приходят с Украины. «Только за последние недели на Украине зафиксировано 600–700 случаев кори, без тенденции к уменьшению», — заявила в начале февраля и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

В Риге в курсе украинских проблем. «Наш центр следит за ситуацией и в тех странах, где зафиксированы вспышки кори. Но мы не видим, чтобы она распространялась массово», — считает Ю. Перевозчиков.

Вирус границ не знает

Панические настроения стали появляться из–за участившихся в Европе случаев заболевания корью.

Как рассказала в беседе с «СЕГОДНЯ» главный специалист Департамента здоровья по надзору за инфекционными заболеваниями Ирина Филиппова, ближе всего к Латвии среди стран, откуда могли завезти корь, расположена Швеция. К настоящему моменту число случаев инфицирования там возросло до 22. Но вспышки заболевания корью наблюдаются не только в Швеции.

«Например, в прошлом году в Чехии было зафиксировано 142 заболевших корью, в Германии — 919, в Сербии — 486 случаев, два из них летальные. В соседней Эстонии в прежние годы регистрировали единичные случаи заболевания корью, и, как правило, заражение происходило в какой–то другой стране. Такой же сценарий возможен и в Латвии. Я не исключаю, что корь могли завезти непривитые гастарбайтеры, но подтверждения этой версии нет», — сказала она.

К слову, единственным эффективным средством борьбы с этим недугом является вакцинация. Те жители нашей страны, кто не уверен в том, была ли у них сделана прививка от кори, могут проверить это в любой клинической лабораторий. Однако услуга это платная — стоит она примерно 8,5 евро.

Внимание на симптомы!

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой (до 40,5 C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто–папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Симптомы обычно проявляются на 10–12–й день после заражения, сперва напоминая простуду — появляются насморк, кашель и озноб. Глаза краснеют и становятся более восприимчивыми к дневному свету. Когда болезнь прогрессирует, температура поднимается до 39–41 градусов, образуется красная сыпь — сперва на лице, а через несколько дней начинает распространяться по всему телу.

Переболев корью, человек приобретает к ней иммунитет.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.