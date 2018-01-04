Военные США, Канады и Латвии, отложив на один день служебные обязанности, приехали в приют для животных «Второй дом». Поисковик Google привел североамериканских солдат в Даугавпилсский край, и они оставили собак с расчищенной прогулочной аллеей и новой площадкой для выгула, сообщает Латгальская студия Латвийского радио.

Как рассказывает волонтер приюта для животных «Второй дом» Йоланта, звонок от военных армии США для них стал неожиданным. Солдаты объяснили, что у них есть миссия – помощь негосударственным организациям.

«Вышло неожиданно, они нам написали, что они проездом в Даугавпилсе. «Мы солдаты НАТО, и можем ли мы заехать». Я ответила, «да, пожалуйста, когда вы будете, чтобы запланировать встречу». Они ответили, что «немедленно, через два часа». Они приехали сюда, посмотрели. Много расспрашивали про принципы приюта, как мы работаем, каких собак берем. Им понравилось, что работа поставлена серьезно», — говорит Йоланта.

Через три недели целый десант в количестве 30 человек с пилами, лопатами, другим инструментом и материалами прибыл на место. Работа спорилась быстро. Помощь военных основатель приюта Жанетта Соснаре расценивает как неожиданный, но приятный подарок.

«Думаю, сегодня сделают месячный объем работы. Мы чистим аллею для прогулок с собачками и одновременно выгул для собачек. Это очень важная задача, и сами в этом году мы бы не справились», — признается Жанетта.

В течение дня инструмент из рук не выпускали не только военные из США, продолжает Йоланта.

«Им все понравилось, и они решили вовлечь земессардзе и канадских коллег. Тут из США люди, Канады и наши даугавпилсские «земессарги»», — говорит волонтер.

Представители американской армии базируются в Латвии в Лиелеварде, а канадские военные в Адажах. Латвийские военные представляют 34-й артиллерийский батальон «Замессардзе» и роту огневой поддержки НВС. Оба подразделения расположены в Даугавпилсе. О мотивах побудивших солдат помочь животным рассказал капитан армии США Джон Логан.

«Мы здесь сразу по нескольким причинам. У многих из нас дома остались наши домашние любимцы, и мы скучаем по ним, а это возможность помочь и пообщаться с животными. Второй момент – мы постоянно заняты службой и хочется немного вырваться из круга военных обязанностей и заняться чем-то другим. Да, мы все военные, но очень редко пересекаемся, а это возможность, работая вместе пообщаться».

Приют «Второй дом» с одной стороны был выбран случайно, но одновременно шел поиск определенного места, продолжает капитан Джон Логан.

«Google нам в помощь. Именно через поисковик нашли это место, позвонили, поинтересовались. Еще одна из причин – это новое место, недавно созданное. Здесь требуется много строительных работ и дополнительные свободные руки, готовые помочь, не будут лишними», — говорит капитан.

По словам представителя 34-го артиллерийского батальона «Земессардзе», капитана Валерия Барановского, у латвийских военных взаимодействие с североамериканскими коллегами на уровне гражданской помощи осуществлялось не раз.

«Материалы, дерево и инструменты, дрели, какие-то шурупы — это с собой привезли представители Канады. У них с собой строительный инженер, который руководит строительными работами. В данном случае они возводят опалубку для площадки, которую затем будут бетонировать, которая расположена перед клетками, где располагаются животные. Американцы, как и мы, больше представляем физическую силу», — поясняет Барановский.

Помочшь военных оказалась своевременной, но все равно работы еще много. Приют в Деменской волости работает с 2014 года, в котором содержатся бездомные собаки и коты.

«Рассчитан он на данный момент по количеству мест на 30 собак и 20 котов, но котов сейчас нет, потому что здание на реконструкции. Они все по временным домам. У нас есть такая программа временный дом. Участок три гектара, есть куда строиться и расширяться и в будущем я надеюсь, мы сможем принять большее количество животных», — рассказывает основатель приюта Жанетта Соснаре.

Не каждый день в приют прибывает помощь в таком объеме, но каждый день в приют требуются волонтеры для выгула собак. Особенно щенкам, которым требуется общение с человеком и регулярные прогулки.