Дочери Малыгина выставили из дома Элину, ее ребенка и мать(6)

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Виталий Вавилкин
14:14 20.02.2018
Lifenews / Светская жизнь

Вдова предпринимателя Валерия Малыгина Элина призналась в интервью изданию Privātā Dzīve, что дочери миллионера выгнали ее из семейного дома.

«После смерти Валерия, его дочери Ирина Малыгина и Ника Савельева прекратили нормальную коммуникацию в семье, которая была до этого [..] Используя мое эмоциональное состояние, они фактически выставили меня из нашего семейного дома на улицу без вещей, одежды и личных документов, как моих, так и ребенка», — рассказала изданию Элина.

 

Мать вдовы также вынудили покинуть недвижимость в Юрмале, принадлежавшую Валерию.

 

Элина утверждает, что по распоряжению наследника в доме, где проживала ее мать, отключили электричество, которое обеспечивало также отопление в здании.

 

Элина Малыгина сообщила журналу Privātā Dzīve, что сменила адвоката, чтобы «обеспечить истинное исполнение последней воли Валерия Малыгина».

 

Как сообщалось ранее, руководитель АО Olainfarm скончался в возрасте 52 лет 9 декабря нынешнего года в своем доме в Вайвари.

 

Малыгину принадлежало около 70% долей предприятия, и у малых акционеров после смерти Валерия возникло много вопросов: о дальнейшем руководстве фирмой, о начатых инвестиционных проектах, о других сделках.

 

Доли Малыгина в AS «Olainfarm» и SIA «Olmafarm», согласно зачитанному в январе текущего года завещанию, в равных долях переходит его детям — двум совершеннолетним дочкам Ирине и Нике, а также младшей дочери Анне. Об этом рассказал член правления АО Olainfarm Салвис Лапиньш.

 

Согласно завещанию, наследники не могут в ближайшие пять лет отчуждать или дарить унаследованные доли предприятия.

Как указал Лапиньш, наследство еще не вступит в силу. В течении четырех месяцев — до 13 апреля 2018 года, его могут оспорить другие наследники. Элина Малыгина может претендовать на половину законной доли неоспоримых наследников, то есть одну восьмую часть имущества, которое можно получить деньгами.

 

Валерий Малыгин стал председателем правления «Olainfarm» после приватизации предприятия в 1997 году. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии с оборотом свыше 100 млн евро и экспортом более чем в 50 стран.

 

В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой «Dienas Bizness», Малыгин был помещен на 7-е место с состоянием 70 млн евро.

 

Оборот концерна «Olainfarm» в 2016 году составил 110,693 млн евро, прибыль — 11,586 млн евро.

 

tvnet / Фото
Комментарии (6)
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Ваня 14:41 20:02:2018

Класс..не все дыркам достаётся .. Дети правильно сделали..

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Latviešu patriots 14:42 20:02:2018

БОГ не фраер,Богатые тоже плачут ха ха ха!!!!

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ff 15:35 20:02:2018

Бедняжка

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Бог 15:40 20:02:2018

год прожила и то большее время в ссоре и теперь давайте миллионы ? А ТЫ ИХ ЗАРАБОТАЛА ? ОНИ ЗАРАБОТАНЫ ДО ТЕБЯ !!!

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а не стыдно 15:42 20:02:2018

ты могла предотвратить смерть и НЕ ЗДЕЛАЛА, а теперь миллионы требуешь....как тебя назвать.....

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)