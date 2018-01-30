Дочки-матери: как мамина жизнь влияет на твою судьбу?

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Люблю!
15:55 29.01.2018
Люблю! / Астрология

Хочешь продвинуться по карьерной лестнице и добиться успеха? Астрологи советуют: налаживай отношения с мамой!

В астрологической карте каждого человека есть область (десятый Дом гороскопа, под управлением Сатурна), отвечающая за нашу карьеру, умение строить планы и реализовывать их. Эта же область описывает наши отношения с мамой и начальством. То, как складывается твое взаимодействие с шефом, напрямую связано с тем, как ты общаешься с матерью. Именно здесь нужно начинать поиски и улучшать ситуацию. Особенно если тебе важно получать от работы удовольствие, строить карьеру.

 

Анализируй

Попробуй взглянуть на свою маму и твои отношения с ней объективно. Для этого ответь на следующие вопросы.

 

Чего твоя мама добилась в жизни? Если она никогда не занимала руководящих должностей, сидела дома и пекла булочки, то у тебя при желании сделать карьеру возникнут трудности. А если при этом она еще и была недовольна своим уровнем, тебе в жизни будет сложнее достигать целей.

 

Какой она человек? Активна и общительна? Или наоборот — любит тишину и уединение? Если твоя мама может делать десять дел одновременно и при этом общаться, перемещаться в пространстве, громко хохотать, вряд ли тебе будет комфортно работать в одиночестве или в скучном офисе.

 

Какие мамины слова на тебя действуют сильней всего? Что у тебя вызывает  бурная реакция? Или интерес? Может, ты стараешься угодить маме, выбираешь красивые подарки, делаешь все для нее, а она в ответ не восторгается. Или обращает внимание исключительно на твой внешний вид, а не на твои умения.

 

Какова твоя внутренняя реакция на ее слова и действия? Вспомни моменты, когда ты испытываешь искреннее уважение, доверие и любовь, а в каких ситуациях ты раздражаешься и злишься. Может, ты вообще затаила большую и нехорошую обиду за то, что в детстве тебе не купили новое платье или желанную игрушку?

 

Исправляй

А теперь попробуем изменить то, что не нравится. Естественно, если тебя все устраивает, можешь просто ответить на вопросы, улыбнуться и продолжить жить, как и жила. Но, скорее всего, проблемы все же есть.

 

Принять ситуацию. Это первое, что ты должна сделать. Да, ты испытываешь дискомфорт от каких-то маминых действий или слов. Но в твоих силах изменить ситуацию, попробовав вместо осуждения понять ее и, например, порадоваться за нее. Придется потрудиться над своими реакциями и внутренними ощущениями. Например, научиться благодарно принимать критику.

 

Перенести перемены на отношения с начальством. Поработав над собой, ты обязательно увидишь позитивные изменения в отношениях с мамой. И тогда удивительным образом изменится ситуация на работе. Профессиональные цели будут достигаться легче, а твоя репутация улучшится.

 

 

 

 

 

Lisa.ru / Фото
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