Дочь Бондарса вновь покорила Париж на неделе высокой моды(3)

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Виталий Вавилкин
15:35 01.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Дочь оппозиционного депутата Мартиньша Бондарса Джулия уже второй год покоряет высокую публику Парижа, появляясь в лучших платьях планеты передает “Privātā Dzīve”.

Учащаяся в 10 классе молодая девушка уже успела стать моделью и дефилирует по подиуму Парижской недели моды вот уже второй год подряд, демонстрируя различные наряды.

 

В этом году Джулию можно было увидеть в платьях ливанского бренда “Georges Chakra” и “Dany Atrache”, а также в одежде французских мэтров “Stephane Rolland”.

 

Как говорят многие эксперты модельного бизнеса, многообещающая модель может поблагодарить за внешность родителей – любимца дам Мартиньша Бондарса и его супругу Иеву, которая в свое время носила титул “Mrs. Globe”

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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народ Латвии 15:43 01:02:2018

кстати,покоряет-то она на наши с Вами, жители Латвии, денежки!
Папа случайно их "взял"!
Верни деньги,ушлюпок!

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Latviešu patriots 16:06 01:02:2018

А что он там лепетал, этот жулик?
Что ему жизни в Латвии нет, дышать ему не дают?
Пусть вернёт украденные у народа деньги и валит к чертям собачьим, к доченьке в Париж.
Но сначала пусть вернёт наворованное у народа Латвии.

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вова 16:41 01:02:2018

Дочь за отца не отвечает , бондарс капусту должен вернуть, а пока не вернул будем с маленькой буквы узвардс писать.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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