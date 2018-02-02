Дочь оппозиционного депутата Мартиньша Бондарса Джулия уже второй год покоряет высокую публику Парижа, появляясь в лучших платьях планеты передает “Privātā Dzīve”.

Учащаяся в 10 классе молодая девушка уже успела стать моделью и дефилирует по подиуму Парижской недели моды вот уже второй год подряд, демонстрируя различные наряды.

В этом году Джулию можно было увидеть в платьях ливанского бренда “Georges Chakra” и “Dany Atrache”, а также в одежде французских мэтров “Stephane Rolland”.

Как говорят многие эксперты модельного бизнеса, многообещающая модель может поблагодарить за внешность родителей – любимца дам Мартиньша Бондарса и его супругу Иеву, которая в свое время носила титул “Mrs. Globe”