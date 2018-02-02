Учащаяся в 10 классе молодая девушка уже успела стать моделью и дефилирует по подиуму Парижской недели моды вот уже второй год подряд, демонстрируя различные наряды.
В этом году Джулию можно было увидеть в платьях ливанского бренда “Georges Chakra” и “Dany Atrache”, а также в одежде французских мэтров “Stephane Rolland”.
Как говорят многие эксперты модельного бизнеса, многообещающая модель может поблагодарить за внешность родителей – любимца дам Мартиньша Бондарса и его супругу Иеву, которая в свое время носила титул “Mrs. Globe”
кстати,покоряет-то она на наши с Вами, жители Латвии, денежки!« ответить
Папа случайно их "взял"!
Верни деньги,ушлюпок!
А что он там лепетал, этот жулик?« ответить
Что ему жизни в Латвии нет, дышать ему не дают?
Пусть вернёт украденные у народа деньги и валит к чертям собачьим, к доченьке в Париж.
Но сначала пусть вернёт наворованное у народа Латвии.
Дочь за отца не отвечает , бондарс капусту должен вернуть, а пока не вернул будем с маленькой буквы узвардс писать.« ответить