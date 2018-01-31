Дочь Риз Уизерспун снялась в цветочной фотосессии для Rodarte

18-летняя дочь Риз Уизерспун Ава Филипп стала героиней «цветочной» съемки американской марки Rodarte. Красочными снимками Ава поделилась в своем Instagram.

«Спасибо Rodarte за эту невероятную игру в переодевание и за возможность поддерживать творчество женщин», — написала в своем блоге дочь знаменитой актрисы и поблагодарила всех участников съемки за «доброту, талант и вдохновение».

Поклонники Авы от фотографий пришли в восторг и назвали их восхитительными.

«Уверены, что твоя мама гордится тобой», — прокомментировали фото ее подписчики.

К слову, модой Ава Филипп увлечена уже давно. По словам ее знаменитой матери, она обладает прекрасным вкусом и чувством стиля. А тот факт, что она периодически становится гостьей модных мероприятий, подтверждает, что с дальнейшей карьерой Ава уже, кажется, определилась и по стопам матери идти не собирается.