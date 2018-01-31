Дочь Риз Уизерспун снялась в цветочной фотосессии для Rodarte

«Спасибо Rodarte за эту невероятную игру в переодевание и за возможность поддерживать творчество женщин», — написала в своем блоге дочь знаменитой актрисы и поблагодарила всех участников съемки за «доброту, талант и вдохновение».
Поклонники Авы от фотографий пришли в восторг и назвали их восхитительными.
«Уверены, что твоя мама гордится тобой», — прокомментировали фото ее подписчики.
К слову, модой Ава Филипп увлечена уже давно. По словам ее знаменитой матери, она обладает прекрасным вкусом и чувством стиля. А тот факт, что она периодически становится гостьей модных мероприятий, подтверждает, что с дальнейшей карьерой Ава уже, кажется, определилась и по стопам матери идти не собирается.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.