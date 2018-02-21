27-летняя Елена, актриса по образованию, давно живет на Мальте, рисует картины и пишет стихи. Девушка ведет закрытый образ жизни, отказывается давать интервью.
По словам знакомых семьи Задорнова, вдова и дочь сатирика не оправились от утраты и пребывают в депрессии. Они не хотят заниматься наследственными делами, говорят, что отказываются от наследства.
Эти сведения в неофициальной беседе подтвердила сотрудница московской нотариальной конторы, в которой ведут наследственное дело Задорнова. По ее словам, о своих правах на наследство официально заявила только первая жена сатирика Велта Задорнова.
«Лена сказала: папа при жизни говорил, что хочет все распродать. Он считал, что дети должны пробиваться сами, а не жить за счет заработанного родителями, это лишает их цели. Отец купил ей дом на Мальте и квартиру в Москве, они не входят в наследственную массу. Елена говорит, что сверх этого ей ничего не надо. После похорон она уехала на Мальту и ни с кем не хочет общаться», — рассказал сайту kp.ru один из друзей семьи.
Лена.! Ну тогда Мне (Графу) отдай, хотя бы домик в Юрмале.« ответить
Когда если передумаешь... Я Тебе отдам всё обратно. Слово Графа.! Мне просто совсем жить не на что..
Достойно... Не то, что Элина Малигина... Миллилионы мне давайте сразу...« ответить
Лена.! Ну тогда Мне (Графу) отдай, хотя бы домик в Юрмале.« ответить
Когда если передумаешь... Я Тебе отдам всё обратно. Слово Графа.! Мне просто совсем жить не на что.. т. 28685552 Граф.
Лена.! Не отказывайся..! Сегодня не нужно... Завтра могут понадобится деньги..« ответить
Во богачи,а нам жрать не за что.Перепиши на меня хоть что-то.Буду молиться за Вас.« ответить