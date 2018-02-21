Дочь сатирика Задорнова отказывается от многомиллионного наследства(5)

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Виталий Вавилкин
09:30 21.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Сатирик Михаил Задорнов, скончавшийся в ноябре прошлого года от онкологического заболевания, оставил значительное наследство. Однако ни его единственная дочь Елена, ни вдова, Елена Бомбина, не торопятся вступать во владение имуществом.

27-летняя Елена, актриса по образованию, давно живет на Мальте, рисует картины и пишет стихи. Девушка ведет закрытый образ жизни, отказывается давать интервью.

 

По словам знакомых семьи Задорнова, вдова и дочь сатирика не оправились от утраты и пребывают в депрессии. Они не хотят заниматься наследственными делами, говорят, что отказываются от наследства.

 

Эти сведения в неофициальной беседе подтвердила сотрудница московской нотариальной конторы, в которой ведут наследственное дело Задорнова. По ее словам, о своих правах на наследство официально заявила только первая жена сатирика Велта Задорнова.

 

«Лена сказала: папа при жизни говорил, что хочет все распродать. Он считал, что дети должны пробиваться сами, а не жить за счет заработанного родителями, это лишает их цели. Отец купил ей дом на Мальте и квартиру в Москве, они не входят в наследственную массу. Елена говорит, что сверх этого ей ничего не надо. После похорон она уехала на Мальту и ни с кем не хочет общаться», — рассказал сайту kp.ru один из друзей семьи.

 

Kompravda.eu / Фото
Комментарии (5)
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СОВЕТНИК БОГА 10:18 21:02:2018

Лена.! Ну тогда Мне (Графу) отдай, хотя бы домик в Юрмале.
Когда если передумаешь... Я Тебе отдам всё обратно. Слово Графа.! Мне просто совсем жить не на что..

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Достойно 10:20 21:02:2018

Достойно... Не то, что Элина Малигина... Миллилионы мне давайте сразу...

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СОВЕТНИК БОГА 10:23 21:02:2018

Лена.! Ну тогда Мне (Графу) отдай, хотя бы домик в Юрмале.
Когда если передумаешь... Я Тебе отдам всё обратно. Слово Графа.! Мне просто совсем жить не на что.. т. 28685552 Граф.

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СОВЕТНИК БОГА 10:27 21:02:2018

Лена.! Не отказывайся..! Сегодня не нужно... Завтра могут понадобится деньги..

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Вавуня 10:57 21:02:2018

Во богачи,а нам жрать не за что.Перепиши на меня хоть что-то.Буду молиться за Вас.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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