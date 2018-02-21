Сатирик Михаил Задорнов, скончавшийся в ноябре прошлого года от онкологического заболевания, оставил значительное наследство. Однако ни его единственная дочь Елена, ни вдова, Елена Бомбина, не торопятся вступать во владение имуществом.

27-летняя Елена, актриса по образованию, давно живет на Мальте, рисует картины и пишет стихи. Девушка ведет закрытый образ жизни, отказывается давать интервью.

По словам знакомых семьи Задорнова, вдова и дочь сатирика не оправились от утраты и пребывают в депрессии. Они не хотят заниматься наследственными делами, говорят, что отказываются от наследства.

Эти сведения в неофициальной беседе подтвердила сотрудница московской нотариальной конторы, в которой ведут наследственное дело Задорнова. По ее словам, о своих правах на наследство официально заявила только первая жена сатирика Велта Задорнова.

«Лена сказала: папа при жизни говорил, что хочет все распродать. Он считал, что дети должны пробиваться сами, а не жить за счет заработанного родителями, это лишает их цели. Отец купил ей дом на Мальте и квартиру в Москве, они не входят в наследственную массу. Елена говорит, что сверх этого ей ничего не надо. После похорон она уехала на Мальту и ни с кем не хочет общаться», — рассказал сайту kp.ru один из друзей семьи.