Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.
Конституционный суд Молдавии во вторник постановил, что «временное отстранение» необходимо для деблокирования процесса назначения новых министров в правительстве. Суд подтвердил, что «президент вправе лишь один раз отказаться от утверждения кандидатуры члена правительства», говорится в постановлении. Если же премьер повторно выдвигает ту же кандидатуру, глава государства обязан ее утвердить.
Суд пришел к выводу, что «президент сознательно отказался от кандидатур на должности министров» и объявил о его «временной неспособности исполнять свои служебные обязанности».
Таким образом, указы о назначении на должность новых министров будут подписаны премьером Павлом Филипом или спикером парламента Андрианом Канду.
Ожидается, что 5 января один из них подпишет указы о назначении в правительство и состоится церемония приведения к присяге новых членов правительства.
Согласно законодательству Молдавии, президент может отклонить предложенные кандидатуры, но только один раз. Если премьер повторно выдвигает того же кандидата, глава государства обязан подписать указ о назначении. Если президент и после повторного выдвижения не подпишет указ, то соответствующие его полномочия переходят к председателю парламента, который может подписать указы вместо президента.
В соответствии с этой процедурой ранее был назначен новый министр обороны Молдавии Евгений Стурза, кандидатура которого была дважды отклонена главой государства.
Дикие нравы: банды папуасов Новой Гвинеи. См. в rutube« ответить
Ау, глисты!« ответить
Давно пора!« ответить
А чего пора-то? Его на демократических выборах избрал большинством весь народ , а не кучка кровопийц, как тут у нас...« ответить
Да там вообще полный мрак , почти все судьи конституционного суда имеют румынские паспорта .« ответить