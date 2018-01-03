Додона могут убрать с поста лидера Молдавии(5)

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Анатолий Тарасов
22:45 02.01.2018
В мире / Политики

Конституционный суд (КС) Молдавии временно прекратил полномочия президента Игоря Додона, суд принял решение во вторник по запросу группы депутатов от правящей коалиции.

Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.

 

Конституционный суд Молдавии во вторник постановил, что «временное отстранение» необходимо для деблокирования процесса назначения новых министров в правительстве. Суд подтвердил, что «президент вправе лишь один раз отказаться от утверждения кандидатуры члена правительства», говорится в постановлении. Если же премьер повторно выдвигает ту же кандидатуру, глава государства обязан ее утвердить.

 

Суд пришел к выводу, что «президент сознательно отказался от кандидатур на должности министров» и объявил о его «временной неспособности исполнять свои служебные обязанности».

 

Таким образом, указы о назначении на должность новых министров будут подписаны премьером Павлом Филипом или спикером парламента Андрианом Канду.

 

Ожидается, что 5 января один из них подпишет указы о назначении в правительство и состоится церемония приведения к присяге новых членов правительства.

 

Согласно законодательству Молдавии, президент может отклонить предложенные кандидатуры, но только один раз. Если премьер повторно выдвигает того же кандидата, глава государства обязан подписать указ о назначении. Если президент и после повторного выдвижения не подпишет указ, то соответствующие его полномочия переходят к председателю парламента, который может подписать указы вместо президента.

 

В соответствии с этой процедурой ранее был назначен новый министр обороны Молдавии Евгений Стурза, кандидатура которого была дважды отклонена главой государства.

Интерфакс / Фото
Комментарии (5)
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папуасы рвутся к власти 23:10 02:01:2018

Дикие нравы: банды папуасов Новой Гвинеи. См. в rutube

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CCCP 09:56 03:01:2018

Ау, глисты!

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! 01:41 03:01:2018

Давно пора!

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федя 08:24 03:01:2018

А чего пора-то? Его на демократических выборах избрал большинством весь народ , а не кучка кровопийц, как тут у нас...

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3 09:34 03:01:2018

Да там вообще полный мрак , почти все судьи конституционного суда имеют румынские паспорта .

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Мнение
F9087644e3db-col15
Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)