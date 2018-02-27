Сколько ни поднимай латвийскую минималку, все равно получается мало, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

С такой помпой преподнесенное увеличение в Латвии минимальной зарплаты не вывело страну в европейские лидеры. Как были в компании самых бедных, так и остались.

Бедные держатся вместе

В 2018 году минималка в Латвии была увеличена на рекордные 50 евро — с 380 до 430 EUR. Но и с таким ростом минимальная оплата труда в ЛР больше, чем только в трех странах ЕС. Ниже нас свой труд ценят в Литве (400 евро), Румынии (408 евро) и Болгарии (261 евро). Не слишком сильно оторвалась от Латвии и Венгрия — 445 евро.

Можно утешать себя только тем, что в некоторых Балканских странах, мечтающих вступить в ЕС, минималка еще меньше, чем в Латвии. В Албании — 181 евро, в Сербии — 285 евро.

Но в целом более благополучная Восточная Европа если и опередила Латвию, далеко от нее все равно оторваться не может. Так, в Эстонии минимальный оклад составляет 500 евро, в Польше — 503. В Чехии — 478 евро, в Словакии — 480 евро, в Хорватии — 462.

Другая лига

Далее идут страны, вроде бы считающиеся западными, но дела у них в экономике идут не блестяще, поэтому и скупятся там на приличные минималки, хотя их суммы для нас могут показаться нереально большими. Это Греция (684 евро), Португалия (677 евро), Испания (859), Мальта (748 евро).

В самых богатых государствах ЕС и минималки богатые. Так, во Франции и в Германии нельзя заработать за месяц меньше 1498 евро (да, сумма сейчас совпадает до евро), в Нидерландах — 1578 евро, в Ирландии — 1614 евро, в Великобритании — 1401 евро, в Бельгии — 1564 евро.

Самая большая минималка в Люксембурге — фантастические для нас 1999 евро.

В шести европейских странах минимальной зарплаты, устанавливаемой государством, нет вообще. Это Италия, Австрия, Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания. Там размер минимальных окладов определяется для каждой отрасли экономики отдельно в результате переговоров между профсоюзами и работодателями.

Нерешаемая проблема

Если верить Евростату, с 2008 года больше всего зарплата росла в таких странах ЕС, как Румыния, Болгария и Словакия. Самый малый рост окладов был отмечен в Ирландии, Великобритании и Франции.

В Западной Европе подобный разрыв в зарплате считают для себя проблемой, называя это явление «социальным демпингом». Поскольку рабочая сила внутри ЕС может мигрировать почти свободно, власти не в восторге от того, что местный работодатель предпочитает своему населению гастарбайтеров, готовых трудиться за гораздо меньшие деньги. Великобритания из–за этого вообще из Евросоюза выходит.

Эта тема неоднократно ставилась на повестку дня в важных брюссельских кабинетах, но переломить ситуацию еврократия не в силах.

Прожить на два евро

Что касается роста зарплат в Латвии, то за последние годы заработки выросли существенно, хотя и по–прежнему сильно отстают от того, что получают люди в Западной Европе. Так, в 2016 году (данные ЦСУ Латвии) средняя зарплата после уплаты налогов в Латвии составляла (859 евро), в 2010 году — 633 евро, в 2005–м — 350 евро, в 2000–м — 213 евро, в 1995–м — 127 евро.

В 1990 году, когда Латвия еще де–факто была частью СССР, месячная зарплата на руки в пересчете на евро составляла в республике… 2 EUR. Впрочем, корректно сравнить советскую жизнь на излете Советского Союза с нынешними реалиями вряд ли получится. Страна находилась в изоляции от остального мира, варилась в своем соку, и измерить современными статистическими инструментами «Союз нерушимый» практически невозможно.

* * *

«В 2018 году минималка в Латвии была увеличена на рекордные 50 евро — с 380 до 430 EUR. Но и с таким ростом минимальная оплата труда в ЛР больше, чем только в трех странах ЕС».

Григорий АНТОНОВ.