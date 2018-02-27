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газета Сегодня
17:00 27.02.2018
газета Сегодня

Сколько ни поднимай латвийскую минималку, все равно получается мало, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

С такой помпой преподнесенное увеличение в Латвии минимальной зарплаты не вывело  страну в европейские лидеры. Как были в компании самых бедных, так и остались.

 

Бедные держатся вместе

 

В 2018 году минималка в Латвии была увеличена на рекордные 50 евро — с 380 до 430 EUR. Но и с таким ростом минимальная оплата труда в ЛР больше, чем только в трех странах ЕС. Ниже нас свой труд ценят в Литве (400 евро), Румынии (408 евро) и Болгарии (261 евро). Не слишком сильно оторвалась от Латвии и Венгрия — 445 евро.

 

Можно утешать себя только тем, что в некоторых Балканских странах, мечтающих вступить в ЕС, минималка еще меньше, чем в Латвии. В Албании — 181 евро, в Сербии — 285 евро.

 

Но в целом более благополучная Восточная Европа если и опередила Латвию, далеко от нее все равно оторваться не может. Так, в Эстонии минимальный оклад составляет 500 евро, в Польше — 503. В Чехии — 478 евро, в Словакии — 480 евро, в Хорватии — 462.

 

Другая лига

 

Далее идут страны, вроде бы считающиеся западными, но дела у них в экономике идут не блестяще, поэтому и скупятся там на приличные минималки, хотя их суммы для нас могут показаться нереально большими. Это Греция (684 евро), Португалия (677 евро), Испания (859), Мальта (748 евро).

 

В самых богатых государствах ЕС и минималки богатые. Так, во Франции и в Германии нельзя заработать за месяц меньше 1498 евро (да, сумма сейчас совпадает до евро), в Нидерландах — 1578 евро, в Ирландии — 1614 евро, в Великобритании — 1401 евро, в Бельгии — 1564 евро.

 

Самая большая минималка в Люксембурге — фантастические для нас 1999 евро. 

В шести европейских странах минимальной зарплаты, устанавливаемой государством, нет вообще. Это Италия, Австрия, Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания. Там размер минимальных окладов определяется для каждой отрасли экономики отдельно в результате переговоров между профсоюзами и работодателями.

 

Нерешаемая проблема

 

Если верить Евростату, с 2008 года больше всего зарплата росла в таких странах ЕС, как Румыния, Болгария и Словакия. Самый малый рост окладов был отмечен в Ирландии, Великобритании и Франции.

 

В Западной Европе подобный разрыв в зарплате считают для себя проблемой, называя это явление «социальным демпингом». Поскольку рабочая сила внутри ЕС может мигрировать почти свободно, власти не в восторге от того, что местный работодатель предпочитает своему населению гастарбайтеров, готовых трудиться за гораздо меньшие деньги. Великобритания из–за этого вообще из Евросоюза выходит.

 

Эта тема неоднократно ставилась на повестку дня в важных брюссельских кабинетах, но переломить ситуацию еврократия не в силах. 

 

Прожить на два евро

 

Что касается роста зарплат в Латвии, то за последние годы заработки выросли существенно, хотя и по–прежнему сильно отстают от того, что получают люди в Западной Европе. Так, в 2016 году (данные ЦСУ Латвии) средняя зарплата после уплаты налогов в Латвии составляла (859 евро), в 2010 году — 633 евро, в 2005–м — 350 евро, в 2000–м — 213 евро, в 1995–м — 127 евро.

 

В 1990 году, когда Латвия еще де–факто была частью СССР, месячная зарплата на руки в пересчете на евро составляла в республике… 2 EUR. Впрочем, корректно сравнить советскую жизнь на излете Советского Союза с нынешними реалиями вряд ли получится. Страна находилась в изоляции от остального мира, варилась в своем соку, и измерить  современными статистическими инструментами «Союз нерушимый» практически невозможно.

 

* * *

 

«В 2018 году минималка в Латвии была увеличена на рекордные 50 евро — с 380 до 430 EUR. Но и с таким ростом минимальная оплата труда в ЛР больше, чем только в трех странах ЕС».

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Саня 18:22 27:02:2018

"в Эстонии минимальный оклад составляет 500 евро"
Не забудьте, что это и необлагаемый минимум. Снимают только налог на безработицу, на руки 492.

Про 2 евро в 90-м. По какому курсу вы перевели несуществовавшую тогда валюту в рубли? Спросите своих бабушек или прабабушек, голодали ли они на "два евро", я не знаю, какой возраст у писавших сею чушь.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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