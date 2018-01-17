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газета Сегодня
18:30 16.01.2018
газета Сегодня / Жилье

Национальные депутаты против отмены налога на единственное жильё, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Конфискационный налог на недвижимость и в 2019 году будет взиматься с единственного жилья, решили национальные депутаты сейма, в очередной раз  завернувшие законопроект об его отмене. Примечательно, что они регулярно обвиняют Рижскую думу во главе с «Согласием» в том, что она «скрывает от народа» информацию о скидках по налогу и вообще заинтересована в поборах с недвижимости, однако именно «Согласие» в полном составе поддержало инициативу Ингуны Судрабы и партии «От сердца — Латвии» по отмене несправедливого налога, не применяемого сейчас уже почти нигде в Европе.

 

Законопроект об отмене налога на единственную жилую недвижимость партия «От сердца Латвии» подготовила в поддержку массовых протестов жителей по поводу конфискационного характера этого налога, прошедших в прошлом году.  Был инициирован также сбор подписей на портале Latvija.lv, чтобы законопроект рассмотрел сейм, однако внести этот вопрос в повестку дня парламента удалось раньше.

 

Защищая законопроект, депутат Гунарс Кутрис напомнил, что в соседних Эстонии и Литве законодательство гораздо гуманнее к жителям: они не платят налог на свое жилье. Вот и президент Франции Макрон счел, что его соотечественники не должны платить налог за единственную недвижимость.

 

«Право человека на собственность гарантируется и латвийской конституцией (ст. 105), и международными конвенциями. При покупке жилья человек тратит свои средства, за которые уже уплачены налоги. Жилье — не эксклюзивный товар, а насущная необходимость», — убеждал парламентариев Г. Кутрис.

 

Бывший глава Конституционного суда  уверен, что латвийцы унижены непомерными налогами. «Если человек сам не может себя обеспечить, государство и самоуправления должны ему помогать. Если же человек позаботился о себе и семье и обеспечил себя жильем, мы его наказываем налогом! — возмущается он. — Да, в настоящий момент жители могут получить скидку до 90% от рассчитанного налога, однако каждое самоуправление предоставляет ее на свой лад и поэтому в государстве существует 119 различных практик уплаты налога (по числу самоуправлений). Кабинет министров пообещал решить проблему в 2020 году, однако до этого времени некоторые люди  вынуждены отказываться от медицинской помощи или экономить на еде, чтобы рассчитаться за свое жилье и не бояться, что его отнимут за долги…»

 

Инициаторы законопроекта предлагали с 1 января 2019 года освободить от налога на недвижимость единственное жилье и прилегающую к строению землю в размере до 1,5 тыс. кв. м в городах и до 2 га в сельской местности. Они также обратили внимание на абсурдную практику повышения кадастровой стоимости недвижимости только потому, что где–то рядом с конкретным жилым домом построен «ценный объект», или повышение кадастровой стоимости и налога в случаях, когда владелец капитально отремонтировал свой дом, опять–таки потратив на это заработанные деньги.

 

В аннотации к законопроекту указывается, что в доходах самоуправлений налог на недвижимость составляет до 15%, а общая сумма собираемого с единственного жилья налога составляет 24 млн  евро. Во время консультаций в сейме даже представители Министерства среды и регионального развития признали, что налог на единственное жилье следовало бы отменить. Источником выравнивания доходов самоуправлений может быть повышение налога на коммерческую недвижимость, как это принято в Европе.

 

Защищая позицию правящей коалиции, депутат В. Валайнис («Единство») дежурно сослался на то, что налог на недвижимость целиком направляется в бюджеты самоуправлений, а те выполняют в государстве социальные функции, предоставляя услуги и выплачивая пособия жителям. На этот аргумент можно ответить словами Г. Кутриса: зачем драть с людей три шкуры, чтобы они рисковали утратить свое жилье и затем просили пособий или льгот?

 

При решающем голосовании 46 «воздержавшихся депутатов правящей коалиции и три голоса против перевесили 36 депутатов, поддержавших отмену конфискационного налога. Однако уже то, что сейчас  большинство парламентариев находятся в нерешительности и не выражают несогласия с идеей, внушает надежду, что следующий состав сейма все–таки прекратит взимание налога за единственное жилье.

 

Людмила ПРИБЫЛЬСКАЯ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (4)
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Еще бы 18:44 16:01:2018

Они же все для латышеи и перед выборами думают о хороших делах.))) все для Латвии и латышеи. Не знание языка соседскои страны, чтоб не знали что там правду говорят и толкать свою ложь и чтоб бизнесом не могли заниматся с Россиеи , как само правительство со знанием русского языка. А теперь геноцид всех латышеи . Вернои дорогои идете товарищи!!! Теперь вы на выборах заимете высокое место,

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Лана 18:46 16:01:2018

Они должны нам еще и вернуть наши деньги, которые наворовали у населения и за переплаченныи свет 200 млн.

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ADVOKATI 18:53 16:01:2018

podskazite pozalusta,esli etot nalog i neplatj,vedj v zakone eto propisano,to mozno i s latvijei potom suditsja..pomogite!! davajte stanem ljudjmi,i budem zitj kak v Evrope!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 21:05 16:01:2018

БАНДА ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ - ВОРОВ,ПРОСТИТУТОК
И
ПЕДЕРАСТОВ,РУЛЯТ В ЖОПУ НИЩИМ ДЕГРАДИРУЮЩИМ
ЛАТЫШСКИМ БЫДЛОМ....
ЛАТВИЯ-ЛАТВИЕШЕМ...ЙОХАДЫ АР АРА...

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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