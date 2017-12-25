В достижение целей такого направления национального плана развития, как «Сотрудничество людей, культура и гражданское соучастие как основа принадлежности к Латвии» планировалось инвестировать 186,6 млн евро. На момент оценки его выполнения эти инвестиции составили 110,8 млн евро или 59,4% запланированных. 72,3% из них составляет национальное финансирование, 18,6% — финансирование из фондов ЕС, 9,2% — финансирование иностранных государств.
Как показывают исследования, гражданская активность латвийцев медленно, но растет. В течение последнего года с политиками или должностными лицами хотя бы раз контактировали 14% жителей, 10% подписывали петиции, 8% выражали свое отношение, бойкотируя определенные продукты или товары.
В 52% случаев жители проявляли свою гражданскую активность, участвуя в выборах. В пикетах или демонстрациях, в партиях или других организациях, в кампаниях поддержки участвовали не более 5% жителей.
По сравнению с другим странами показатели гражданской активности в Латвии, как и в других восточноевропейских странах, считаются низкими, указывает МКЦ.
В Латвии граждански активными можно считать 9% населения, в западноевропейских странах — в среднем 25%, в Скандинавских — 33%.
В то же время тенденции в Латвии показывают, что цели гражданской активности, поставленные национальным планом развития, могут быть достигнуты.
Опрошенные МКЦ эксперты признали результативной работу по укреплению в обществе использования латышского языка, гражданского сознания и принадлежности жителей, гордости за свою страну и народ.
Менее успешным они признали прогресс в содействии взаимному доверию и сотрудничеству жителей, а больше всего раскритиковали прогресс в содействии тому, чтобы жители оставались в Латвии, а эмигрировавшие вернулись в страну.
Главными причинами, мешающими достигнуть выполнения поставленных целей эксперты считают политическую среду и коррупционные скандалы, из-за которых утрачивается политическое доверие, а также содержание СМИ.
Мешают этому также продолжительная экономическая неуверенность и недостаточность доходов, из-за которых семьи принимают решение покинуть Латвию.
Te Jums nav taisniba. Paskat kads aktīvs džeks ar niku latviešu patriots.« ответить
Viņš nav Džeks, viņš ir Keks!« ответить
Ista bulka!
Latviešu patriots ir aktīvs džeks bet pasīvs pediņš« ответить
Nē man viņu inteligentie izteicieni loti patīk nu īstais RUSOFOBS prieks lasīt tik daudz indes.« ответить
В ЛАТВИИ НЕТ ЛИДЕРОВ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ« ответить
ИЛИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ....
МАЛО ТОГО,ЧТО НАРОД ПОДЕЛЕН на ДВЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ -
ЛАТЫШИ,РУССКИЕ,
ТАК ЭТИ РАЗДРОБЛЕННЫЙ НАРОД
НЕ
ЗНАЕТ СВОИХ ГРАЖДАНСКИХ и ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ....
ПРИЧЁМ ГОСДЕПАРТАМЕНТ США НАЗЫВАЕТ
ЭТО
БЕСПРАВИЕ - "ЗАПАДНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ"...и "ИСТОРИЕЙ УСПЕХА"...
Предлагаю латывшам с пенисами раскрасить их в цвет флага, лучше тату.« ответить