В направление НПР «Стабильные основы для воспроизводства населения» первоначально планировалось вложить 287,9 млн евро, но в момент промежуточного доклада инвестиции в это направление составили 184,9 млн евро или 64,2% от запланированного.
»Ранее прогресс в показателях рождаемости свидетельствовал, что цель содействия рождаемости успешно выполняется, потому что каждый год рождаемость была выше, чем в предыдущий. Однако в 2016 году по сравнению с 2015-м показатель практически не изменился (21 979 и 21 968 детей). Это вызывает опасения, что достигнутая цель — количество новорожденных в 2020 году 24 тыс. или 28 тыс., по оптимистическому прогнозу, — может не быть достигнута», — говорится в документе.
Прогнозы НПР в значительной мере основаны на том, что вырастет количество семей с двумя и более детьми, но и этот показатель начиная с 2014 года практически не меняется.
71% опрошенных МКЦ экспертов оценивают прогресс по воспроизводству населения как недостаточный. Главная причина, почему так происходит, — недостатки в системе поддержки семей с детьми.
cto? i arabi ne pomozet? vihodit zrja ih privozili? a soldati NATO? oni cto vse golubie i ne mozet natrahatj mestnih devok?« ответить
А ведь Janis прав и насчёт лечения зубов и родов.« ответить
Рожать здесь, это гарантия того, что там не отнимут если мать надаёт по заднице мокрой пелёнкой.
Вот насчёт зубов, то тут дешевле, но делать не умеют.
Правда к тем, кто умеет запись на год - два вперёд.
i tolku cto iz anglij i germanij priezzaet v Latviju rozatj i srazu obratno?« ответить
to cto oni rodili v Latvii ne znacit cto oni tut i ostalis zhitj.
rodili i vernulis obratno k muzikam v Angliju.
tak ze kak zubi lecitj. priehal, polecil zubi i vernulsa.
Janka. Izskatās ka tu esi truls un stulbs pseidolatvietis, kas pūš kremļa stabuli.« ответить
я смотрю ,патриот,ты спишь и видишь Кремль,Путина,агентов Кремля,ты ещё не устал,сходи на свою ветку ,там у тебя будет даудз вайрак сабиедроту !!!« ответить
Рождаемость не повышается потому что Latviešu patriots трахается с ваней а не с мудитей« ответить
Tev jau nu neprasīšu, kur un ko man rakstīt. Un daži normāli cilvēki šajā saitā ir.« ответить
За девять месяцев 2017 года в Латвии родилось 15,723 тыс. детей — на 1113 меньше, чем за тот же период 2016 года.За девять месяцев 2017 года умерло 21,362 тыс. человек — на 46 меньше, чем годом ранее.« ответить
Чтобы поднять рождаемость после войны до 1956 года были запрещены аборты. А я предлагаю = уберите из продажи все противозачаточные средства и презервативы, а заодно производите веерные отключения электричества. И главное ЗАПРЕТИТЕ ПРОПАГАНДУ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА. в том числе гей парады на столетие.умирающей страны.« ответить
вот и приходится на всё поднимать цены,чтобы показатели не уменьшились« ответить