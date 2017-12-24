Доклад: повысить рождаемость в Латвии к 2020 году может не получиться (14)

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Виталий Вавилкин
14:25 24.12.2017
Политика / Мнение

Существует вероятность до 2020 года не достичь поставленной цели по повышению рождаемости, говорится в проекте доклада Межвеждомственного координационного центра (МКЦ) по Национальному плану развития (НПР) на 2014-2020 годы.

В направление НПР «Стабильные основы для воспроизводства населения» первоначально планировалось вложить 287,9 млн евро, но в момент промежуточного доклада инвестиции в это направление составили 184,9 млн евро или 64,2% от запланированного.

 

 »Ранее прогресс в показателях рождаемости свидетельствовал, что цель содействия рождаемости успешно выполняется, потому что каждый год рождаемость была выше, чем в предыдущий. Однако в 2016 году по сравнению с 2015-м показатель практически не изменился (21 979 и 21 968 детей). Это вызывает опасения, что достигнутая цель — количество новорожденных в 2020 году 24 тыс. или 28 тыс., по оптимистическому прогнозу, — может не быть достигнута», — говорится в документе.

 

 Прогнозы НПР в значительной мере основаны на том, что вырастет количество семей с двумя и более детьми, но и этот показатель начиная с 2014 года практически не меняется.

 

 71% опрошенных МКЦ экспертов оценивают прогресс по воспроизводству населения как недостаточный. Главная причина, почему так происходит, — недостатки в системе поддержки семей с детьми.

 

LETA / Фото
Комментарии (14)
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Janka 14:45 24:12:2017

cto? i arabi ne pomozet? vihodit zrja ih privozili? a soldati NATO? oni cto vse golubie i ne mozet natrahatj mestnih devok?

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Nu ja, kas ir, - tas ir 15:35 24:12:2017

А ведь Janis прав и насчёт лечения зубов и родов.
Рожать здесь, это гарантия того, что там не отнимут если мать надаёт по заднице мокрой пелёнкой.
Вот насчёт зубов, то тут дешевле, но делать не умеют.
Правда к тем, кто умеет запись на год - два вперёд.

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Janka 14:48 24:12:2017

i tolku cto iz anglij i germanij priezzaet v Latviju rozatj i srazu obratno?
to cto oni rodili v Latvii ne znacit cto oni tut i ostalis zhitj.
rodili i vernulis obratno k muzikam v Angliju.
tak ze kak zubi lecitj. priehal, polecil zubi i vernulsa.

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Latviešu patriots 15:16 24:12:2017

Janka. Izskatās ka tu esi truls un stulbs pseidolatvietis, kas pūš kremļa stabuli.

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нина 15:47 24:12:2017

я смотрю ,патриот,ты спишь и видишь Кремль,Путина,агентов Кремля,ты ещё не устал,сходи на свою ветку ,там у тебя будет даудз вайрак сабиедроту !!!

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ыыы 16:14 24:12:2017

Рождаемость не повышается потому что Latviešu patriots трахается с ваней а не с мудитей

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Latviešu patriots 16:22 24:12:2017

Tev jau nu neprasīšu, kur un ko man rakstīt. Un daži normāli cilvēki šajā saitā ir.

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2017 14:50 24:12:2017

За девять месяцев 2017 года в Латвии родилось 15,723 тыс. детей — на 1113 меньше, чем за тот же период 2016 года.За девять месяцев 2017 года умерло 21,362 тыс. человек — на 46 меньше, чем годом ранее.

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Эврика 14:56 24:12:2017

Чтобы поднять рождаемость после войны до 1956 года были запрещены аборты. А я предлагаю = уберите из продажи все противозачаточные средства и презервативы, а заодно производите веерные отключения электричества. И главное ЗАПРЕТИТЕ ПРОПАГАНДУ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА. в том числе гей парады на столетие.умирающей страны.

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народ разбегается из "страны успеха" 15:10 24:12:2017

вот и приходится на всё поднимать цены,чтобы показатели не уменьшились

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

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