Долг правительства в Латвии в соотношении с объемом экономики невелик на фоне других европейских стран, но нужно создавать накопления на черный день, заявил экономист Банка Латвии Кристап Свикис.

Долг Латвии в последние годы составляет около 40% от ВВП и в конце 2016 года был восьмым самым маленьким среди 28 стран ЕС. Долг Латвии значительно уступает средним показателям Евросоюза (83% от ВВП) и на 20% ниже критической отметки (60%), предусмотренной Маастрихсткими критериями и латвийским законом о фискальной дисциплине.

Руководитель департамента экономики Рижской высшей экономической школы Мортен Хансен, говоря об уровне государственного долга, заявил, что Латвия «выглядит сравнительно хорошо», и инвесторы не усматривают рисков, давая ей в долг.

Однако имеются и факторы риска. Основной из них — демографическая ситуация. Налогоплательщиков станет меньше, увеличится количество получателей пенсий и медицинских услуг, что возложит дополнительное бремя на государственные финансы. В результате увеличатся дефицит бюджета и уровень долга. Поэтому эксперт рекомендует использовать теперешнюю благоприятную экономическую ситуацию, чтобы уменьшить уровень долга и создать резервы на момент, когда развитие замедлится или наступит кризис. Это была бы мудрая и дальновидная экономическая политика, считает Хансен.