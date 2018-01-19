Долг Латвии в последние годы составляет около 40% от ВВП и в конце 2016 года был восьмым самым маленьким среди 28 стран ЕС. Долг Латвии значительно уступает средним показателям Евросоюза (83% от ВВП) и на 20% ниже критической отметки (60%), предусмотренной Маастрихсткими критериями и латвийским законом о фискальной дисциплине.
Руководитель департамента экономики Рижской высшей экономической школы Мортен Хансен, говоря об уровне государственного долга, заявил, что Латвия «выглядит сравнительно хорошо», и инвесторы не усматривают рисков, давая ей в долг.
Однако имеются и факторы риска. Основной из них — демографическая ситуация. Налогоплательщиков станет меньше, увеличится количество получателей пенсий и медицинских услуг, что возложит дополнительное бремя на государственные финансы. В результате увеличатся дефицит бюджета и уровень долга. Поэтому эксперт рекомендует использовать теперешнюю благоприятную экономическую ситуацию, чтобы уменьшить уровень долга и создать резервы на момент, когда развитие замедлится или наступит кризис. Это была бы мудрая и дальновидная экономическая политика, считает Хансен.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЛАТВИИ - 42 МИЛЛИАРДА ЕВРО.« ответить
ПРИ
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ 8,3 МИЛЛИАРДА ЕВРО,
И
ДЕФИЦИТЕ БЮДЖЕТА на 2018 ГОД.
ПРИ ЭТОМ
ЛАТВИЯ ЕЖЕГОДНО ПЛАТИТ ПО ПРОЦЕНТАМ ОСНОВНОЙ СУММЫ
ДОЛГА - 5 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО...
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА ЛАТВИИ - 7 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО....
СМЕРТНОСТЬ ПРЕВЫШАЕТ РОЖДАЕМОСТЬ,НАРОД МАССОВО ВАЛИТ В ДРУГИЕ
СТРАНЫ.
ЧТОБЫ НЕ ПОДОХНУТЬ ОТ ГОЛОДА,
СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ ПЛАТА на РУКИ 300-380 ЕВРО....
В ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВЯЩЕГО ПРЕСТУПНОГО
РЕЖИМА
ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ - ВОРОВ.ПРОСТИТУТОК и ПЕДЕРАСТОВ -
КИДАЛОВО,РАЗВОДИЛОВО и НАЕМАЛОВО...
"НЕСМОТРЯ на ЭТО,ЛАТВИЯ ВЫГЛЯДИТ СРАВНИТЕЛЬНО ХОРОШО"
Мортен Хансен - руководитель департамента экономики....
А ГОСДЕП США СЧИТАЕТ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ "ЗАПАДНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ"....
СЛАВЯНЕ,
ДЕЛО НЕ В ТОМ,НА КАКОМ ЯЗЫКЕ МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ,
ДЕЛО В ТОМ.ЗА КОГО ОНИ НАС ПРИНИМАЮТ....
Это более чем 25,000 евро на каждого жителя Латвии. Отдать не реально, а тут ещё долг растёт!« ответить
МАЛО ТОГО,ЧТО ДОЛГ РАСТЁТ,« ответить
ТАК
ЕЩЁ И ПРОИЗВОДСТВА НИКАКОГО НЕТ...
И
РАБОТОСПОСОБНЫЙ НАРОД ИЗ ЛАТВИИ УБЕГАЕТ
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ ЗА ГРАНИЦУ,ЧТОБЫ НЕ ПОДОХНУТЬ С ГОЛОДУ...
у нас чиновников до фига,у каждого по 2 почки,одной печени ,1 сердце,правда мозговнет.но и мозги не пересаживают« ответить
Долг правительства в Латвии в соотношении с объемом экономики невелик на фоне других европейских стран,=============Плачевная ситуация. Накопления идут,недаром правящие,гос.канцелярия ,,делают,, себе зарплаты, доплаты,премии. Понимают,что страна живущая в долг и без промышленности долго не протянет,как закончатся ЕВРОподачки. Совести нет у них,не думают о стране в целом, кроме личных материальных интересов. А речи правящих о патриотизме,лояльности к стране,об обеспеченном светлом будущем, звучат, как насмешка.Ведь все понимают,но менять никто ничего не будет.Такая ситуация устраивает праящую верхушку.« ответить