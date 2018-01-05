Долги перед Latvijas gāze: клиенты судятся

Как должники отсудили 3025 евро, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Это дело интересно для тех клиентов Latvijas gāze, которые имеют претензии в связи со счетами. Итак, Верховный суд оставил в силе приговор Рижского окружного суда в пользу клиентов в деле против Latvijas gāze. Истцы получили компенсацию в размере 3025 евро плюс 933 евро в качестве судебных издержек.

В чем суть иска: компания Latvijas gāze отказалась заключать договор о поставке природного газа для системы отопления, сославшись на то, что у клиента был долг.

Однако суд подсчитал, что в рамках Закона о регуляторах общественных услуг прежние долги не могут быть препятствием для заключения договора с новым владельцем объекта.

Представители Latvijas gāze в суде ссылались и на то, что клиенты добровольно поставили систему отопления другого поставщика, не дожидаясь приговора суда. Однако суд не принял этот аргумент, напомнив, что в наших климатических условиях жить без отопления невозможно.

Газовый долг стоил дома: дело уже в Евросуде

Как известно, газовые долги у нас — это весьма серьезное дело. На слуху история, как из–за относительно небольшой задолженности пара потеряла особняк почти за 500 000 евро. Что существенно: кредитор, из–за которого все началось (Latvijas gāze), не получил ничего.

Эта история для Рудите Гибзе началась 20 лет назад, когда она стала владелицей обширного участка земли и большого дома под Ригой. Дом не был благоустроен, а на прилегающей территории царил хаос. Для того чтобы привести дом в порядок, в банке был взят приличный кредит.

Рудите страдает тяжелой болезнью — у нее рассеянный склероз. Женщина напрочь забыла о не заплаченном за газ долге 9–летней давности. Она не оплатила счет и тогда, когда предприятие обратилось в суд, и сумма задолженности составила 1500 евро.

Дело о взыскании долга попало к судебному исполнителю Роланду Вейнбергсу. Рудите устно договорилась с ним о том, что будет выплачивать долг по частям.

Но, не дождавшись от должницы даже первого зачисления на счет, Вейнбергс приготовил дом для аукциона. За один день была произведена оценка дома. Владелица это обнаружила слишком поздно — информацию о предстоящем аукционе по почте она не получила.

Параллельно делом занялся и супруг Рудите — Алвилс Гибзе. Он весьма обеспеченный бизнесмен, для него оплатить долг в 1500 евро вообще не было бы проблемой. Однако он просто о нем не знал. И виной всему — специфическое состояние его супруги.

Сейчас сторона защиты готовится к баталиям в Европейском суде по правам человека, потому что в Латвии справедливости добиться не смогли.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.