Число краж из частных домов растет: в 2016 году было зарегистрировано 215 таких инцидентов, а в 2017–м уже 250. При этом воры все чаще проникают в дом, когда в нем находятся хозяева. Их не интересует, есть в доме сигнализация или собака, — на днях они обокрали дом, где было и то и другое, сообщило Латвийского радио 4. Что же делать?

Один из пострадавших домовладельцев, Иварс Шулцс, проживает в частном доме недалеко от Риги — в Лангстини. И если раньше он и его соседи даже входные двери не закрывали — настолько безопасно было в округе, — то сейчас здесь только и думают о том, как обеспечить свое имущество дополнительной защитой.

«Прямо в новогоднюю ночь в нашем районе обворовали сразу два дома. Моих соседей через дом и тех, что живут напротив. Потом я услышал, что в этот же период был обворован один дом в Берги и еще один где–то неподалеку. Это шок, потому что раньше у нас было очень спокойно», — признает владелец дома.

«Я думаю, что это орудует какая–то банда, которая хорошо набила руку. Потому что почерк один — грабители вламываются в дом в темноте. Обычно когда никого в доме нет. Например, в одном случае соседи уехали в гости на пару часов, во втором — отдыхать на два дня.

Их не интересует, есть ли в доме сигнализация или собака. Они обокрали дом, где было и то и другое. Притом собака была серьезная — агрессивная немецкая овчарка. Они знают, как справиться и с тем и с другим. Промежутка времени — с того момента как сработает сигнализация, и до того, как приедут охранники — им вполне достаточно, чтобы все вынести. Они уже прекрасно осведомлены, где что лежит», — рассказывает Иварс.

Что советует полиция. «Нужно внимательно следить, не появились ли в округе посторонние люди или машины. Спасти может и хорошо освещенная территория. Ворам легче обворовать дом, вокруг которого темно. Кроме того, мы советуем оставлять свет в помещениях даже тогда, когда хозяин уезжает.

Но не стоит забывать задергивать шторы, ведь в противном случае вор легко может осмотреть, где у вас что лежит и понять план дома, чтобы потом легче было орудовать. Стражи порядка также рекомендуют не оставлять открытыми окна без присмотра. Если вы открыли окно, пусть даже на зимнее проветривание, на втором этаже, а сами находитесь на первом, вору ничего не стоит взломать его и проникнуть в ваш дом. Если вы заметили что–то подозрительное, сразу звоните в полицию», — говорит представитель госполиции Гита Гжибовска.

Воров не останавливает даже наличие в доме его владельцев. Пока те хозяйничают на первом этаже, они обворовывают второй. Единственным решением проблемы является качественная сигнализация, которая разделена на секторы.

Что советуют представители охранного бизнеса. «Делается несколько рубежей защиты от проникновения: сенсорная сигнализация вдоль забора, блокировка первого и второго этажа, гаража, сарая. Когда человек идет отдыхать, он включает сигнализацию в зонах, где никого не должно быть. Иногда бывает, что вор проник, сигнал поступил охранникам, они приезжают и задерживают вора на территории двора, пока хозяева спят», — рассказывает глава Латвийской ассоциации бизнеса безопасности Янис Зепс.

Второй вариант, как обезопасить свое жилище от воров, — видеонаблюдение. Это очень эффективный способ, но только в том случае, если в него вложить немалые деньги. Ведь за каждую камеру надо платить.

К этому варианту прибегли некоторые самоуправления, которые, осознав серьезность ситуации, взялись решать проблему на уровне местных властей.

«Во многих самоуправления (по–моему, в Стопиньском и в Саласпилском) установили видеонаблюдение в поселках. И результат очень хороший. Мы тоже обратились в наше самоуправление с похожей просьбой. Качественная система видеонаблюдения, где по всему периметру установлены камеры и за пультом сидит человек, который следит за ситуаций, обращает внимание на чужие машины и так далее, — это очень хороший превентивный метод», — говорит Иварс Шулцс.

Однако местный мэр Мартиньш Гунарс Баузе–Крастиньш уверяет, что о кражах и встревоженном населении ничего не слышал. «Официально такой информации нет. Неофициально — только сплетни», — сказал градоначальник, заявив, что с жалобами на криминогенную ситуацию к нему никто не приходил. При этом он отметил, что за безопасность в конкретном месте отвечает Саулкрастский участок полиции.

Баузе–Крастиньш заявил, что в кражах виноваты сами жители: дескать, надо быть осторожными, запирать двери, ставить сигнализацию и страховать имущество.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.