По мнению политика, смерть нескольких сотен россиян послужит хорошим уроком стране, которая хорошо известна своим увлечением оккупировать чужие страны.
“СМИ сообщают, что, защищая курдов, ракетный удар США уничтожил около 200 российских наемников.
Если это правда, то это тяжелый удар по русской бравурности. В будущем они подумают дважды, прежде чем начать оккупировать чужие земли со своими войсками”, — написал депутат в социальных сетях.
Как сообщалось, американская авиация 7 февраля нанесла в Сирии массированный артиллерийский удар по проправительственным силам возле Хишама, что привело к гибели более 100 человек. Источник телеканала Си-би-эс в Пентагоне сообщал, что среди погибших якобы были российские наемники.
О том, что в результате удара американской коалиции могли погибнуть россияне, также сообщало иранское агентство Fars, однако оно называло их российскими военными советниками.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил, что по вопросу о погибших россиянах в Сирии необходимо обращаться в первую очередь в оборонное ведомство.
Министерство обороны России эту информацию подтвердить отказывается.
За что этому дауну платят зарплату? За посты в соцсетях? Так пусть идет блогером работать.« ответить
Во-первых, на сегодня нет достоверной информации о потерях при этом налете. Есть, например, заявление о 25 раненых. Во-вторых, злорадство этого латышского депутата по поводу возможной гибели русских людей говорит о его ненависти к русским, а значит он и его сторонники есть лютые враги каждого русского человека. Со всеми вытекающими из этого последствиями.« ответить
фейк, погибло много мирных жителей, вот это правда, Домбрава даун над этим радуется« ответить
что лепет этого даунито разместили в разделе Политика. Хотя ... Какая страна, такая и политика.« ответить
что делают лотышкие акупанты в Афганистане?« ответить
Домбрава даун и урод!!!« ответить
Которому место на кладбище для бомжей!
Тогда то же самое можно сказать про амеров,когда их в Ираке пачками шлепают!« ответить
Нехер оккупировать чужие страны!
этот "депутат"-конченый идиот!
Если этому хуторскому убл.юдку неизвестно, то Россию официально попросил о помощи президент Сирии. И поблагодарил тоже на весь мир. А все остальные твари непонятно по какому праву находятся на территории Сирии. Так что хутор закрой свою вонючую пасть попей алыню, поешь гороха и под забор отдыхать« ответить
у дауна свой избиратель - такие же дауны как и он сам« ответить
Ихтамнет, ну на нет и суда нет.« ответить
карма у плоскоголового конечно не позавидуешь, но, каждому по -вере его...« ответить
также радовался смерти русского пилота один деятель в Киеве, так же писал и поразил всех своею ненавистью, но Бог всё видит и на следующий день этот деятнль погиб« ответить
в автокатастрофе в центре Киева.
А до этого один депутат украинской рады восхищался смертью русского посла в Турции,
проявил удивительное хамство и тоже погиб в катастрофе, но через неделю.
Пришло время собирать камни...
замочили этих чморей пуйло и хорошо .Домбрава так держать ,мы народ латвии за тебя« ответить
когда благодарные жители прибалтики будут встречать своих РОССИЙСКИХ освободителей ПИВОМ, ЛИМБАЖСКИМ ХЛЕБОМ И КОПЧЁНОЙ КОРЕЙКОЙ, то для некоторых КУЦЕНСОВ, ИСТИННЫХ ПРИБАЛТИЙСКИХ АРИЙЦЕВ таких как ВАНЯ ДОМБРАВА на домской площади из хорошего соснового леса соорудят прочную и длинную перекладину, чтобы и его друзья могли в месте с ним разместиться на ней плавно покачиваясь на свежем прибалтийском ветерочке - НА РАДОСТЬ ВСЕМ НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ АНТИФАШИСТАМ, а ЛВ и дальше будет процветать в составе своей любимой РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.« ответить
Что ж он не спас российского летуна, коль он на вашей стороне?:).:))« ответить
Во всём есть свой духовный смысл.« ответить
Зло должно проявить себя, чтобы впоследствии быть наказанным по справедливости.
А вы, судя по вопросу, вообще не шарите в духовной реальности ?
Ha эту ЛАТЫШНЮ деревья рубить для ВИСЕЛИЦЫ!!! BOH HA BAHTOBOM MOCTУ CKOЛЬKO MECTA HA BAHTAX,BCEM ИM XBATИT!!!!!« ответить
sūdainai armijai un ņeheram ... Vai nebaidaties ? Vispār jau vajadzētu ...« ответить
Рад за каждого убитого выродка россии..спасибо США..порадовали« ответить
Овца ин-на не говори за весь народ .« ответить
_уничтожил около 200 российских наемников_« ответить
Обычные гастарбайтеры-убийцы. Родина за них ответственности не несёт и абсолютно правильно, что открестилась.
да, фантастически тупой дебил! и находится достаточно таких же, чтобы его выбрать?!« ответить
Ты можешь мне, конечно, не поверить, но 99% латышей в той или иной мере думают точно так же.« ответить
если бы таких латышей было 99%, то таких даунов в сейме было бы 80 процентов, а их в сейме поменьше все-таки будет« ответить
99% латышей в той или иной мере думают« ответить
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Xi-xi... latySSi i dumajut...
Jeto iz serii - Umnyj latiSS, Krasivaja LatiSSka, Chestnyj Ment...
Есть люди, говорящие то, что думают, а есть просто думающие. Так вот, если их сложить, то и получатся те самые 99%. Да и в сейме примерно так же.« ответить
Ты же, надеюсь, не с луны и не думаешь, что хоть одного латыша волнуют проблемы русскоязычных?
американцы молодцы !мочите дальше этих уродов кабаевских и старика окурка надо уже давно пепельницей по башке« ответить
американцы молодцы !мочите дальше этих уродов кабаевских и старика окурка надо уже давно пепельницей« ответить
они все дебилы выбирают друг друга,по кругу.« ответить
Ёбнутые нацисты .« ответить
Окурок заболел насморком и молчит. А тушканчики с сусликами обгладывают туши российских чудо богатырей, ибо Камазов для отправки трупов на родину милую не хватает.« ответить
ты переживал про цирроз печени Потрошенко« ответить
ты переживал про цирроз печени Потрошенко и тусячи убитых бандеровских ублюдков на донбассе которые удобряют землю« ответить
Статья про утилизацию Ихтамнетов, а у тебя опять крымнаш чешется. Подмываться надо.« ответить
варзилов -пёс шелудивый, ни тебе страхозавру тут пасть гнилозубую открывать.« ответить
Сиди тихо в своём свинарнике и хрюкай, пока в двине не утонул.
варзилов -пёс шелудивый, ни тебе страхозавру тут пасть гнилозубую открывать.« ответить
Сиди тихо в своём свинарнике и хрюкай, пока в двине не утонул..
у окурка кабаева не насморк ,а рак простаты и у неоо уже не стоит . этих чмошников правильно замочили в сирии . ушлепки пуйловские« ответить
Согласно публикации информационного агентства ФАРС (цитируется турецкая газета "Дейли Сабах") пиндосы по ошибке уничтожили 300 курдов в юговосточном регионе провинции Дейр ез-Зор в окрестностях н.п. al-Souseh. Причиной этого подвига стали ложные данные, поступившие из местных источников. Чтобы скрыть свою ошибку от мироваых СМИ, американцы начали распространять фейковые новости об уничтожении бойцов ЧВК "Вагнер". "..У нас нет информации о каких-либо потерях среди российских военных. И я не намерена обсуждать фейки и спекуляции»... Дана Уайт« ответить
Man prieks ka tāda informācīja nav apstiprinājusies, takā dombrava tev obloms.« ответить
Но в любом случае- захотят, миллионы положат. Раше не привыкать отдавать своих детей на убой и потом ходить по их костям.« ответить
Посмотрите,на этого типа депутатика,Домбраву и, то что он пишет в соц.сетях!!Как этому ,типа депутитатику дали мандат депутата????Кто -то может пояснить???И как хваленая ПБ ,это все смотрит, и молчит?Когда за меньшие грехи высказывания, ПБ проводит обыски ,и преследования людей!жесть!Добрава скоро выборы"люди оценят"-твои"подвиги!!« ответить
поддерживаем Домбраву ,он молодец ! а этих чморей алкашей пукинских и н5 жалко .они скоты там натворили уже ,за что т получили« ответить
"Ин-на-на "-не смеши наши ботинки троль-эльф!!!« ответить