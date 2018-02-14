Домбрава ликует: смерть 200 россиян в Сирии послужит уроком РФ (148)

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Виталий Вавилкин
11:15 14.02.2018
Политика / Политики

Депутат сейма от национального объединения Янис Домбрава выказал удовлетворение новости о смерти 200 российских военных в Сирии.

По мнению политика, смерть нескольких сотен россиян послужит хорошим уроком стране, которая хорошо известна своим увлечением оккупировать чужие страны.

 

“СМИ сообщают, что, защищая курдов, ракетный удар США уничтожил около 200 российских наемников.

 

Если это правда, то это тяжелый удар по русской бравурности. В будущем они подумают дважды, прежде чем начать оккупировать чужие земли со своими войсками”, — написал депутат в социальных сетях.

Как сообщалось, американская авиация 7 февраля нанесла в Сирии массированный артиллерийский удар по проправительственным силам возле Хишама, что привело к гибели более 100 человек. Источник телеканала Си-би-эс в Пентагоне сообщал, что среди погибших якобы были российские наемники.

 

О том, что в результате удара американской коалиции могли погибнуть россияне, также сообщало иранское агентство Fars, однако оно называло их российскими военными советниками.

 

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил, что по вопросу о погибших россиянах в Сирии необходимо обращаться в первую очередь в оборонное ведомство.

 

Министерство обороны России эту информацию подтвердить отказывается.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (148)
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Просто интересно 11:29 14:02:2018

За что этому дауну платят зарплату? За посты в соцсетях? Так пусть идет блогером работать.

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суть дела 11:38 14:02:2018

Во-первых, на сегодня нет достоверной информации о потерях при этом налете. Есть, например, заявление о 25 раненых. Во-вторых, злорадство этого латышского депутата по поводу возможной гибели русских людей говорит о его ненависти к русским, а значит он и его сторонники есть лютые враги каждого русского человека. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

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Саня 11:38 14:02:2018

фейк, погибло много мирных жителей, вот это правда, Домбрава даун над этим радуется

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Странно, 11:51 14:02:2018

что лепет этого даунито разместили в разделе Политика. Хотя ... Какая страна, такая и политика.

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Саня™ 12:09 14:02:2018

что делают лотышкие акупанты в Афганистане?

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народ Латвии 12:12 14:02:2018

Домбрава даун и урод!!!
Которому место на кладбище для бомжей!

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народ Латвии 12:14 14:02:2018

Тогда то же самое можно сказать про амеров,когда их в Ираке пачками шлепают!
Нехер оккупировать чужие страны!
этот "депутат"-конченый идиот!

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кн 12:25 14:02:2018

Если этому хуторскому убл.юдку неизвестно, то Россию официально попросил о помощи президент Сирии. И поблагодарил тоже на весь мир. А все остальные твари непонятно по какому праву находятся на территории Сирии. Так что хутор закрой свою вонючую пасть попей алыню, поешь гороха и под забор отдыхать

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ин-на 12:25 14:02:2018

у дауна свой избиратель - такие же дауны как и он сам

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Однако 12:43 14:02:2018

Ихтамнет, ну на нет и суда нет.

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ну и с ... ним, яркий представитель своего пле-.. хутора 12:52 14:02:2018

карма у плоскоголового конечно не позавидуешь, но, каждому по -вере его...

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ВР 12:58 14:02:2018

также радовался смерти русского пилота один деятель в Киеве, так же писал и поразил всех своею ненавистью, но Бог всё видит и на следующий день этот деятнль погиб
в автокатастрофе в центре Киева.
А до этого один депутат украинской рады восхищался смертью русского посла в Турции,
проявил удивительное хамство и тоже погиб в катастрофе, но через неделю.
Пришло время собирать камни...

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ин-на 14:14 14:02:2018

замочили этих чморей пуйло и хорошо .Домбрава так держать ,мы народ латвии за тебя

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саркана армия 14:25 14:02:2018

когда благодарные жители прибалтики будут встречать своих РОССИЙСКИХ освободителей ПИВОМ, ЛИМБАЖСКИМ ХЛЕБОМ И КОПЧЁНОЙ КОРЕЙКОЙ, то для некоторых КУЦЕНСОВ, ИСТИННЫХ ПРИБАЛТИЙСКИХ АРИЙЦЕВ таких как ВАНЯ ДОМБРАВА на домской площади из хорошего соснового леса соорудят прочную и длинную перекладину, чтобы и его друзья могли в месте с ним разместиться на ней плавно покачиваясь на свежем прибалтийском ветерочке - НА РАДОСТЬ ВСЕМ НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ АНТИФАШИСТАМ, а ЛВ и дальше будет процветать в составе своей любимой РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.

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to ВР 16:04 14:02:2018

Что ж он не спас российского летуна, коль он на вашей стороне?:).:))

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ВР 16:33 14:02:2018

Во всём есть свой духовный смысл.
Зло должно проявить себя, чтобы впоследствии быть наказанным по справедливости.
А вы, судя по вопросу, вообще не шарите в духовной реальности ?

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He xep 17:12 14:02:2018

Ha эту ЛАТЫШНЮ деревья рубить для ВИСЕЛИЦЫ!!! BOH HA BAHTOBOM MOCTУ CKOЛЬKO MECTA HA BAHTAX,BCEM ИM XBATИT!!!!!

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Zemessargs 18:20 14:02:2018

sūdainai armijai un ņeheram ... Vai nebaidaties ? Vispār jau vajadzētu ...

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ваня 18:29 14:02:2018

Рад за каждого убитого выродка россии..спасибо США..порадовали

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сл 18:35 14:02:2018

Овца ин-на не говори за весь народ .

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Саня™ 11:36 14:02:2018

_уничтожил около 200 российских наемников_
Обычные гастарбайтеры-убийцы. Родина за них ответственности не несёт и абсолютно правильно, что открестилась.

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ин-на 12:52 14:02:2018

да, фантастически тупой дебил! и находится достаточно таких же, чтобы его выбрать?!

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Саня™ 13:08 14:02:2018

Ты можешь мне, конечно, не поверить, но 99% латышей в той или иной мере думают точно так же.

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ин-на 13:14 14:02:2018

если бы таких латышей было 99%, то таких даунов в сейме было бы 80 процентов, а их в сейме поменьше все-таки будет

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Nek-to 13:20 14:02:2018

99% латышей в той или иной мере думают
-----
Xi-xi... latySSi i dumajut...
Jeto iz serii - Umnyj latiSS, Krasivaja LatiSSka, Chestnyj Ment...

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Саня™ 13:26 14:02:2018

Есть люди, говорящие то, что думают, а есть просто думающие. Так вот, если их сложить, то и получатся те самые 99%. Да и в сейме примерно так же.
Ты же, надеюсь, не с луны и не думаешь, что хоть одного латыша волнуют проблемы русскоязычных?

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ин-на 14:15 14:02:2018

американцы молодцы !мочите дальше этих уродов кабаевских и старика окурка надо уже давно пепельницей по башке

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ин-на 14:16 14:02:2018

американцы молодцы !мочите дальше этих уродов кабаевских и старика окурка надо уже давно пепельницей

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КИСА 16:13 14:02:2018

они все дебилы выбирают друг друга,по кругу.

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сл 18:38 14:02:2018

Ёбнутые нацисты .

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П у т и н 11:37 14:02:2018

Окурок заболел насморком и молчит. А тушканчики с сусликами обгладывают туши российских чудо богатырей, ибо Камазов для отправки трупов на родину милую не хватает.

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>>>П у т и н 11:37 14:02:2018 11:42 14:02:2018

ты переживал про цирроз печени Потрошенко

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>>>П у т и н 11:37 14:02:2018 11:44 14:02:2018

ты переживал про цирроз печени Потрошенко и тусячи убитых бандеровских ублюдков на донбассе которые удобряют землю

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П у т и н 11:52 14:02:2018

Статья про утилизацию Ихтамнетов, а у тебя опять крымнаш чешется. Подмываться надо.

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быдлу 12:46 14:02:2018

варзилов -пёс шелудивый, ни тебе страхозавру тут пасть гнилозубую открывать.
Сиди тихо в своём свинарнике и хрюкай, пока в двине не утонул.

« ответить
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быдлу 12:49 14:02:2018

варзилов -пёс шелудивый, ни тебе страхозавру тут пасть гнилозубую открывать.
Сиди тихо в своём свинарнике и хрюкай, пока в двине не утонул..

« ответить
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ин-на 14:13 14:02:2018

у окурка кабаева не насморк ,а рак простаты и у неоо уже не стоит . этих чмошников правильно замочили в сирии . ушлепки пуйловские

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но хутор сглотнул 17:42 14:02:2018

Согласно публикации информационного агентства ФАРС (цитируется турецкая газета "Дейли Сабах") пиндосы по ошибке уничтожили 300 курдов в юговосточном регионе провинции Дейр ез-Зор в окрестностях н.п. al-Souseh. Причиной этого подвига стали ложные данные, поступившие из местных источников. Чтобы скрыть свою ошибку от мироваых СМИ, американцы начали распространять фейковые новости об уничтожении бойцов ЧВК "Вагнер". "..У нас нет информации о каких-либо потерях среди российских военных. И я не намерена обсуждать фейки и спекуляции»... Дана Уайт

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Latvietis 11:38 14:02:2018

Man prieks ka tāda informācīja nav apstiprinājusies, takā dombrava tev obloms.

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ИвАн 14:27 14:02:2018

Но в любом случае- захотят, миллионы положат. Раше не привыкать отдавать своих детей на убой и потом ходить по их костям.

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Читатель 11:40 14:02:2018

Посмотрите,на этого типа депутатика,Домбраву и, то что он пишет в соц.сетях!!Как этому ,типа депутитатику дали мандат депутата????Кто -то может пояснить???И как хваленая ПБ ,это все смотрит, и молчит?Когда за меньшие грехи высказывания, ПБ проводит обыски ,и преследования людей!жесть!Добрава скоро выборы"люди оценят"-твои"подвиги!!

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ин-на 14:18 14:02:2018

поддерживаем Домбраву ,он молодец ! а этих чморей алкашей пукинских и н5 жалко .они скоты там натворили уже ,за что т получили

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олег 18:13 14:02:2018

"Ин-на-на "-не смеши наши ботинки троль-эльф!!!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)