Депутат сейма от национального объединения Янис Домбрава выказал удовлетворение новости о смерти 200 российских военных в Сирии.

По мнению политика, смерть нескольких сотен россиян послужит хорошим уроком стране, которая хорошо известна своим увлечением оккупировать чужие страны.

“СМИ сообщают, что, защищая курдов, ракетный удар США уничтожил около 200 российских наемников.

Если это правда, то это тяжелый удар по русской бравурности. В будущем они подумают дважды, прежде чем начать оккупировать чужие земли со своими войсками”, — написал депутат в социальных сетях.

Как сообщалось, американская авиация 7 февраля нанесла в Сирии массированный артиллерийский удар по проправительственным силам возле Хишама, что привело к гибели более 100 человек. Источник телеканала Си-би-эс в Пентагоне сообщал, что среди погибших якобы были российские наемники.

О том, что в результате удара американской коалиции могли погибнуть россияне, также сообщало иранское агентство Fars, однако оно называло их российскими военными советниками.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил, что по вопросу о погибших россиянах в Сирии необходимо обращаться в первую очередь в оборонное ведомство.

Министерство обороны России эту информацию подтвердить отказывается.