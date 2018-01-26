Депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава опубликовал на странице нацблока свой очередной труд, обозначив главные угрозы для Латвии – терроризм и агрессивную Россию, которая хоть и выглядит “ничтожно” в экономическом смысле, но имеет свои планы на нашу страну.

Мы не можем закрывать глаза на Исламский терроризм. Это крайне серьезная проблема. За многие годы эти преступники убили сотню людей, ранили тысячи европейцев. Латвийские жители также не защищены от террористов, учитывая свободное перемещение по ЕС. Европейские страны должны перестать нянчится с этими радикалами. Надо действовать решительно на национальном и международном уровне, до того, как будут совершены очередные преступления.

Среди наших соседей имеется вооруженная ядерным оружием страна-агрессор, убившая за последнее время тысячи людей, оккупировавшая регионы Грузии и Украины. Это экономически слабое государство. Российский ВВП ничтожен. Внутренний валовый продукт Латвии на одного жителя больше российского на 40%. Однако, несмотря на экономическую слабость, Россия вкладывает огромные суммы в вооруженные силы и пытается мягкой силой влиять на другие страны.

Среди их целей есть и наша страна, где Россия хочет усилить свое влияние. Безопасности Латвии угрожают многие вещи, но реальная угроза идет не от одной России. Лишь слепой этого не видит. Внешняя же политика Латвии строится на том, чтобы снизить эти угрозы.

Латвия тесно сотрудничает со странами, в чьих интересах то, чтобы страны Балтии стали экономически сильными и независимыми от России. Крайне важным для нас является сотрудничество с нашим стратегическим партнером. Латвия должна поддерживать США на международной арене, а также получать поддержку от Америки в важных для нас вопросах.

Национальное объединение добилось того, что на повестке дня появилось обсуждение темы введения Латвии в Совет Безопасности ООН в качестве непостоянного члена. Разумеется, данный вопрос является темой интереса безопасности Латвии, в виду чего МИД будет уделять ему особое внимание. Латвия поддерживает инициативы, целью которых является добиться более эффективной работы Совета Безопасности ООН, не допуская применения права вето в случаях массовых преступлений, восстанавливая доверие ко всей организации, целью которой обеспечить мир и безопасность во всем мире.

В интересах Латвии сильное НАТО. В странах Балтии, Польши, Румынии, Великобритании, Греции и США на оборону тратится 2% от ВВП. Мы призываем и другие страны увеличивать свои оборонные бюджеты, чтобы НАТО стало еще сильней.

Национальное объединение уже долго делает превентивные шаги для снижения гибридных угроз. Вне зависимости от того, идут ли нападения в кибер-пространстве, либо это кампании пропаганды, направленные против нашей страны за деньги международных организаций. Борьба за умы людей продолжится. Мы не позволим, чтобы демократия в таком виде была использована против самой демократии.

Сто лет назад было создано наше государство! Латышские солдаты отвоевали свободу. Вступая в столетие, целью Латвии является то, чтобы наша страна была сильной, справедливой, латышской и независимой. Пусть наш народ, его язык и культура развивается сквозь века. Пусть наши соотечественники чувствуют себя безопасно и обеспечено. Именно по этому пути нашего Сатверсме пойдет Латвия в ближайшие годы!