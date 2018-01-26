Домбрава обозначил главные угрозы Латвии – ИГ и “ничтожная” Россия(52)

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Виталий Вавилкин
16:40 25.01.2018
Политика / Политики

Депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава опубликовал на странице нацблока свой очередной труд, обозначив главные угрозы для Латвии – терроризм и агрессивную Россию, которая хоть и выглядит “ничтожно” в экономическом смысле, но имеет свои планы на нашу страну.

Мы не можем закрывать глаза на Исламский терроризм. Это крайне серьезная проблема. За многие годы эти преступники убили сотню людей, ранили тысячи европейцев. Латвийские жители также не защищены от террористов, учитывая свободное перемещение по ЕС. Европейские страны должны перестать нянчится с этими радикалами. Надо действовать решительно на национальном и международном уровне, до того, как будут совершены очередные преступления.

 

Среди наших соседей имеется вооруженная ядерным оружием страна-агрессор, убившая за последнее время тысячи людей, оккупировавшая регионы Грузии и Украины. Это экономически слабое государство. Российский ВВП ничтожен. Внутренний валовый продукт Латвии на одного жителя больше российского на 40%. Однако, несмотря на экономическую слабость, Россия вкладывает огромные суммы в вооруженные силы и пытается мягкой силой влиять на другие страны.

 

Среди их целей есть и наша страна, где Россия хочет усилить свое влияние. Безопасности Латвии угрожают многие вещи, но реальная угроза идет не от одной России. Лишь слепой этого не видит. Внешняя же политика Латвии строится на том, чтобы снизить эти угрозы.

 

Латвия тесно сотрудничает со странами, в чьих интересах то, чтобы страны Балтии стали экономически сильными и независимыми от России. Крайне важным для нас является сотрудничество с нашим стратегическим партнером. Латвия должна поддерживать США на международной арене, а также получать поддержку от Америки в важных для нас вопросах.

 

Национальное объединение добилось того, что на повестке дня появилось обсуждение темы введения Латвии в Совет Безопасности ООН в качестве непостоянного члена. Разумеется, данный вопрос является темой интереса безопасности Латвии, в виду чего МИД будет уделять ему особое внимание. Латвия поддерживает инициативы, целью которых является добиться более эффективной работы Совета Безопасности ООН, не допуская применения права вето в случаях массовых преступлений, восстанавливая доверие ко всей организации, целью которой обеспечить мир и безопасность во всем мире.

 

В интересах Латвии сильное НАТО. В странах Балтии, Польши, Румынии, Великобритании, Греции и США на оборону тратится 2% от ВВП. Мы призываем и другие страны увеличивать свои оборонные бюджеты, чтобы НАТО стало еще сильней.

 

Национальное объединение уже долго делает превентивные шаги для снижения гибридных угроз. Вне зависимости от того, идут ли нападения в кибер-пространстве, либо это кампании пропаганды, направленные против нашей страны за деньги международных организаций. Борьба за умы людей продолжится. Мы не позволим, чтобы демократия в таком виде была использована против самой демократии.

 

Сто лет назад было создано наше государство! Латышские солдаты отвоевали свободу. Вступая в столетие, целью Латвии является то, чтобы наша страна была сильной, справедливой, латышской и независимой. Пусть наш народ, его язык и культура развивается сквозь века. Пусть наши соотечественники чувствуют себя безопасно и обеспечено. Именно по этому пути нашего Сатверсме пойдет Латвия в ближайшие годы!

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (52)
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kauns! 16:49 25:01:2018

Иди в армию, если примут, дебил!

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СМЕРШ 16:58 25:01:2018

Синдром Дауна у него!

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Да 17:04 25:01:2018

Тот редкий случай, когда диагноз на лице.

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nlo 17:09 25:01:2018

судя по кругам под глазами он серьзно озлоблен и болен. а по перекошеному рту - пользуется услугами не очень хороших стамотологa и протезистa

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gomer 23:50 25:01:2018

Вот совершенно согласен. Диагноз - на лицо. И ведь сколько таких-же альтернативно одарённых за него голосуют.

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Ivan 16:51 25:01:2018

Нацизм обезумевших деструктивных латышей язычников ничтожных привёл к абсолютному неуважению исключительных и потере государственности, других угроз не было и нет.

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Что же ТЫ 16:52 25:01:2018

ПРЫЩАВЫЙ ПЕДЕРАСТ - ТОГДА ТАК БОИШЬСЯ **ничтожной**России?????

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РУССКИЙ 17:05 25:01:2018

Смотрю на ЭТУ ЛАТЫШНЮ и УДИВЛЯЮСЬ!!! Это же надо так о учиться в лобатой школе,что независимой стране с 1918г. по 1940г. - По лобатому 100 лет!!! Аболдеть!!! С 1940 по 1950 - оккупация СССР, с 1990 по 2018 - оккупация ЕС и США,но всё равно независимые!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Latviešu patriots 17:40 25:01:2018

Глядя на это хуторское ничтожество с перекошенным ртом, можно ничему не удивляться.
Вопросы возникают только во одном, неужели вот такие ещё и государством управляют?

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Хозяин ничтожного Домбравы 23:24 25:01:2018

Только у меня вопрос к этому янису: кто то еще кроме нас( читателей и комментаторов) знает о существование этого недорозумения?

PS patriots, надеюсь это не твой лучший спермотозоид, или чем вы там размножаетесь.

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фотка - зачет, даже слов не надо 16:58 25:01:2018

мда, кому атомстанции строить,а кому ложь,лицерие, алчность, ненависть -"добродетель" и фундамент.....христиане,,? пригласили на юбилей не Папу Франциска ,а содомитов, ху из ху , все ясно ....

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Janka 16:59 25:01:2018

da necego udivitelnogo. on nakonec to perevel to cto govoril Tramp i cutok peredelal ctob vigljadelo svoim.

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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