LETA

Прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в этом году достигнет 3,5%, свидетельствует новейший прогноз Еврокомиссии на 2018 год.

Как отметил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, характеризуя ситуацию в Латвии, рост латвийской экономики в 2017-2018 годах будет самым сильным в странах Балтии.

«Росту способствуют благоприятные внешние условия и растущий внутренний спрос. Однако из-за все более выраженной нехватки рабочей силы и растущей инфляции темпы роста экономики постепенно замедлятся», — сказал он.

По прогнозам, в 2019 году ВВП Латвии вырастет на 3,2%, инфляция сохранится в пределах 3%. На нынешнем этапе стремительного роста экономики важно продвигаться к сбалансированному бюджету, уменьшая госдолг и усиливая устойчивость экономики перед возможными будущими рисками, подчеркнул Домбровскис.

Как сообщили агентству LETA в представительстве Еврокомиссии в Латвии, показатель роста экономики ЕС и еврозоны в прошлом году превысил прогнозы и достиг 2,4%. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

Домбровскис прогнозирует, что быстрый рост европейской экономики продолжится и в следующем году.