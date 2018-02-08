Домбровскис без ума от экономического роста в Латвии(18)

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LETA
Герман Бергер
22:50 07.02.2018
Политика / Политики

Прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в этом году достигнет 3,5%, свидетельствует новейший прогноз Еврокомиссии на 2018 год.

Как отметил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, характеризуя ситуацию в Латвии, рост латвийской экономики в 2017-2018 годах будет самым сильным в странах Балтии.

 

«Росту способствуют благоприятные внешние условия и растущий внутренний спрос. Однако из-за все более выраженной нехватки рабочей силы и растущей инфляции темпы роста экономики постепенно замедлятся», — сказал он.

 

По прогнозам, в 2019 году ВВП Латвии вырастет на 3,2%, инфляция сохранится в пределах 3%. На нынешнем этапе стремительного роста экономики важно продвигаться к сбалансированному бюджету, уменьшая госдолг и усиливая устойчивость экономики перед возможными будущими рисками, подчеркнул Домбровскис.

 

Как сообщили агентству LETA в представительстве Еврокомиссии в Латвии, показатель роста экономики ЕС и еврозоны в прошлом году превысил прогнозы и достиг 2,4%. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

 

Домбровскис прогнозирует, что быстрый рост европейской экономики продолжится и в следующем году.

LETA / Фото
Комментарии (18)
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ин-на 23:00 07:02:2018

пора жирному хомяку новую историю успеха описывать

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всё проще 23:26 07:02:2018

хомяк опять метит тут на халявное тёплое местечко типа Абдолбыни, которой придумали должность дилехтора АЖ! Европейского департамента. Заметьте, не Латвийского и даже не Американского. Вот тут уже она сама себя переплюнула маразмом.
Значит хомяк будет дилехтором Американского департамента.

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Да уж 23:34 07:02:2018

Я уею от этих рыжих хомяков, от их наглости, скудоумия и тупости. Эти персоны мне напоминают Шарикова ( Собачье сердце). Эти кадры ещё за Золитуде не ответили!

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хахахаха 23:01 07:02:2018

пора писать второй том "истории успехов":)))))))))))))))

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Вау! 23:04 07:02:2018

Но, если все так хорошо, то какого черта постоянно повышают налоги, акцизы и придумывают новые поборы?

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Ага 23:05 07:02:2018

Домбровскис без ума ... дальше продолжать не стоит.

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ну да, ну да... 23:09 07:02:2018

Экономика так хороша, что половина населения сбежала из супердержавы по имени Латвия.

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ДОМБРОВСКИС 23:14 07:02:2018

Без ума, наворовал столько бабла из госкармана....

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123

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

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