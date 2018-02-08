Как отметил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, характеризуя ситуацию в Латвии, рост латвийской экономики в 2017-2018 годах будет самым сильным в странах Балтии.
«Росту способствуют благоприятные внешние условия и растущий внутренний спрос. Однако из-за все более выраженной нехватки рабочей силы и растущей инфляции темпы роста экономики постепенно замедлятся», — сказал он.
По прогнозам, в 2019 году ВВП Латвии вырастет на 3,2%, инфляция сохранится в пределах 3%. На нынешнем этапе стремительного роста экономики важно продвигаться к сбалансированному бюджету, уменьшая госдолг и усиливая устойчивость экономики перед возможными будущими рисками, подчеркнул Домбровскис.
Как сообщили агентству LETA в представительстве Еврокомиссии в Латвии, показатель роста экономики ЕС и еврозоны в прошлом году превысил прогнозы и достиг 2,4%. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.
Домбровскис прогнозирует, что быстрый рост европейской экономики продолжится и в следующем году.
пора жирному хомяку новую историю успеха описывать« ответить
хомяк опять метит тут на халявное тёплое местечко типа Абдолбыни, которой придумали должность дилехтора АЖ! Европейского департамента. Заметьте, не Латвийского и даже не Американского. Вот тут уже она сама себя переплюнула маразмом.« ответить
Значит хомяк будет дилехтором Американского департамента.
Я уею от этих рыжих хомяков, от их наглости, скудоумия и тупости. Эти персоны мне напоминают Шарикова ( Собачье сердце). Эти кадры ещё за Золитуде не ответили!« ответить
пора писать второй том "истории успехов":)))))))))))))))« ответить
Но, если все так хорошо, то какого черта постоянно повышают налоги, акцизы и придумывают новые поборы?« ответить
Домбровскис без ума ... дальше продолжать не стоит.« ответить
Экономика так хороша, что половина населения сбежала из супердержавы по имени Латвия.« ответить
Без ума, наворовал столько бабла из госкармана....« ответить