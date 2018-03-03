В своей первой публикации Домогаров подчеркнул, что не позволит кому бы то ни было «увольнять и назначать, снимать и возвращать, давать гастроли или не давать». Актер сообщил, что его сняли со всех спектаклей «на радость коллегам» и еще в январе он написал заявление об уходе, которое вскоре будет подписано.
«Живите, бог вам судья. Прощайте, «коллеги»», — заключил он.
В театре сообщили, что не знают об уходе Домогарова. «Ну, бывают настроения у человека. Никто его [с гастролей] не снимал. В мае он едет на гастроли одни, в июне он едет в Израиль с «Вишневым садом»», — рассказала радиостанции «Говорит Москва» представитель учреждения.
Домогаров служит в Театре имени Моссовета с 1995 года. В настоящий момент занят в трилогии Андрея Кончаловского, играет Астрова в спектакле «Дядя Ваня», Вершинина в спектакле «Три сестры» и Гаева в спектакле «Вишневый сад».
Также 54-летний актер известен по участию в телесериалах «Бандитский Петербург», «Марш Турецкого» и «Графиня де Монсоро».
Завышенная самооценка у лицедея средней руки.« ответить
да да помню ...не тот ли это который женщин бьет ...?« ответить