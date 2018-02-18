Допинг-проба керлингиста Крушельницкого дала положительный результат(26)

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Виталий Вавилкин
11:45 18.02.2018
Спорт / Спортсмены

Один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний, сообщает «Спорт-Экспресс».

В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент – не решенный вопрос.

 

На Играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.

 

Глава российской федерации керлинга Дмитрий Свищев заявил, что не располагает информацией относительно положительной допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого.

 

«Пока это все на уровне слухов. Никакого официального подтверждения им нет. Прежде чем комментировать, хотелось бы дождаться проверенной информации», – заявил Свищев.

Sovsport.ru / Фото
Комментарии (26)
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Петя 11:55 18:02:2018

Допинг у керлингиста? Не смешите.

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ольга 12:01 18:02:2018

Ну почему не смешите? Сейчас найдут допинг у фигуристов,у хоккеистов вообщем у всех кто выигрывает на этой гребанной олимпиаде. Если суд оправдал,то допингофицеры должны доказать неправоту суда. Все очень просто. Штаты платят и заказывают музыку. Не мытьем так катаньем.

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СССР 12:36 18:02:2018

Допинг в губной помаде?

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Саня 12:42 18:02:2018

"Допинг в губной помаде?"
Крушельницкий губы красит? Скрепно :((

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сане 12:45 18:02:2018

Хуепно, тебя то ишака кто звал?

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СССР 12:46 18:02:2018

Пидорам парни с накрашенными губами снятся. А нет, Саша с девчонками целовался!

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Саня 12:56 18:02:2018

С девчонками?
Так это джоли по брови закинулась мельдонием?

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Саня 12:01 18:02:2018

Первый пошёл бугага
Вместе с красавицей джоли. Давай, до свиданья!

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сане 12:46 18:02:2018

Да х сосни

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Саня 12:52 18:02:2018

Я - пидор и мне смешно.

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Ща наши уродцы 12:01 18:02:2018

докажут нам здесь и про наличие допинга , и про все остальное.))))

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тренер 12:04 18:02:2018

скоро у шахматистов и шашистов (если выигрывают) на международных соревнованиях будут находить!

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Вы не тренер, Вы экстрасенс. 12:07 18:02:2018

Прям с языка сняли !))))

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Саня 12:05 18:02:2018

"Один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний"
Это насколько тупым беспредельщиком надо быть, а?
Зная, что жрёшь мельдоний???

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Сане не нужна проверенная информация 12:18 18:02:2018

Беспредельщики внесли мельдоний в список запрещенных препаратов. А латышские дрЫщи даже не попробовали отстоять отечественный продукт. Как всегда взяли под козырек . Фу, противно.

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1234

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1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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