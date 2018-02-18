В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент – не решенный вопрос.
На Играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.
Глава российской федерации керлинга Дмитрий Свищев заявил, что не располагает информацией относительно положительной допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого.
«Пока это все на уровне слухов. Никакого официального подтверждения им нет. Прежде чем комментировать, хотелось бы дождаться проверенной информации», – заявил Свищев.
Допинг у керлингиста? Не смешите.« ответить
Ну почему не смешите? Сейчас найдут допинг у фигуристов,у хоккеистов вообщем у всех кто выигрывает на этой гребанной олимпиаде. Если суд оправдал,то допингофицеры должны доказать неправоту суда. Все очень просто. Штаты платят и заказывают музыку. Не мытьем так катаньем.« ответить
Допинг в губной помаде?« ответить
"Допинг в губной помаде?"« ответить
Крушельницкий губы красит? Скрепно :((
Хуепно, тебя то ишака кто звал?« ответить
Пидорам парни с накрашенными губами снятся. А нет, Саша с девчонками целовался!« ответить
С девчонками?« ответить
Так это джоли по брови закинулась мельдонием?
Первый пошёл бугага« ответить
Вместе с красавицей джоли. Давай, до свиданья!
Да х сосни« ответить
Я - пидор и мне смешно.« ответить
докажут нам здесь и про наличие допинга , и про все остальное.))))« ответить
скоро у шахматистов и шашистов (если выигрывают) на международных соревнованиях будут находить!« ответить
Прям с языка сняли !))))« ответить
"Один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний"« ответить
Это насколько тупым беспредельщиком надо быть, а?
Зная, что жрёшь мельдоний???
Беспредельщики внесли мельдоний в список запрещенных препаратов. А латышские дрЫщи даже не попробовали отстоять отечественный продукт. Как всегда взяли под козырек . Фу, противно.« ответить