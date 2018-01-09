«Я поздравляю латвийских спортсменов. Но эти медали как были деревянными, так и останутся», — сказал он.
По словам Гомельского, допинговый скандал является раздутым, хоть и имеет под собой основание.
«Сегодня выводы Всемирного антидопингового агентства (WADA) продиктованы теми, кто его спонсирует. Надеюсь, Бах найдет возможность перестроить работу агентства, так как он сам близок к спорту. Если говорить о причинах, то, скорее всего, что-то было. Может, не в таких масштабах. И тут не может быть речи о господдержки допинговой программы», — считает комментатор.
Он отметил, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду в Пхенчхане.
«У меня хорошая память, так что я помню 1980 год, когда весь западный блок бойкотировал Игры в Москве, но некоторые спортсмены приехали. И шли с олимпийским флагом. Я не вижу в этом ничего позорного», — сказал Гомельский.
Исполком МОК, рассмотрев итоги работ комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые перепроверяли допинг-пробы российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи и анализировали информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему, принял решение о допуске «чистых» атлетов из России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Они смогут выступить под олимпийским флагом и в статусе «спортсменов-олимпийцев из России» (OAR).
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...и показал сущность этих "спортсменов".« ответить
СУщность спортсменов, не по "понятиям" поступили, ну как те хозява, что получили из рук полиции украденный у них ворами "мерседес"?:)« ответить
Полностью согласен с г. Гомельским! Так оно и есть!« ответить
100% taisniba.« ответить