Олимпийские медали Сочи, которые получили латвийские саночники и бобслеисты после того, как были аннулированы результаты россиян, были и будут деревянными, а не золотыми и серебряными, заявил телекомментатор и журналист, заслуженный тренер России Владимир Гомельский в эфире радио Baltkom.

«Я поздравляю латвийских спортсменов. Но эти медали как были деревянными, так и останутся», — сказал он.

По словам Гомельского, допинговый скандал является раздутым, хоть и имеет под собой основание.

«Сегодня выводы Всемирного антидопингового агентства (WADA) продиктованы теми, кто его спонсирует. Надеюсь, Бах найдет возможность перестроить работу агентства, так как он сам близок к спорту. Если говорить о причинах, то, скорее всего, что-то было. Может, не в таких масштабах. И тут не может быть речи о господдержки допинговой программы», — считает комментатор.

Он отметил, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду в Пхенчхане.

«У меня хорошая память, так что я помню 1980 год, когда весь западный блок бойкотировал Игры в Москве, но некоторые спортсмены приехали. И шли с олимпийским флагом. Я не вижу в этом ничего позорного», — сказал Гомельский.

Исполком МОК, рассмотрев итоги работ комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые перепроверяли допинг-пробы российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи и анализировали информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему, принял решение о допуске «чистых» атлетов из России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Они смогут выступить под олимпийским флагом и в статусе «спортсменов-олимпийцев из России» (OAR).