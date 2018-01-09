Допинговый скандал унизил атлетов Латвии(5)

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Анатолий Тарасов
10:59 09.01.2018
Спорт / Спортсмены

Олимпийские медали Сочи, которые получили латвийские саночники и бобслеисты после того, как были аннулированы результаты россиян, были и будут деревянными, а не золотыми и серебряными, заявил телекомментатор и журналист, заслуженный тренер России Владимир Гомельский в эфире радио Baltkom.

«Я поздравляю латвийских спортсменов. Но эти медали как были деревянными, так и останутся», — сказал он.

 

По словам Гомельского, допинговый скандал является раздутым, хоть и имеет под собой основание.

 

«Сегодня выводы Всемирного антидопингового агентства (WADA) продиктованы теми, кто его спонсирует. Надеюсь, Бах найдет возможность перестроить работу агентства, так как он сам близок к спорту. Если говорить о причинах, то, скорее всего, что-то было. Может, не в таких масштабах. И тут не может быть речи о господдержки допинговой программы», — считает комментатор.

 

Он отметил, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду в Пхенчхане.

 

«У меня хорошая память, так что я помню 1980 год, когда весь западный блок бойкотировал Игры в Москве, но некоторые спортсмены приехали. И шли с олимпийским флагом. Я не вижу в этом ничего позорного», — сказал Гомельский.

 

Исполком МОК, рассмотрев итоги работ комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые перепроверяли допинг-пробы российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи и анализировали информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему, принял решение о допуске «чистых» атлетов из России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Они смогут выступить под олимпийским флагом и в статусе «спортсменов-олимпийцев из России» (OAR).

mixnews.lv / Фото
Комментарии (5)
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CCCP 11:06 09:01:2018

100%

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Андрей 11:11 09:01:2018

...и показал сущность этих "спортсменов".

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Надо же! 11:15 09:01:2018

СУщность спортсменов, не по "понятиям" поступили, ну как те хозява, что получили из рук полиции украденный у них ворами "мерседес"?:)

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дрын 11:11 09:01:2018

Полностью согласен с г. Гомельским! Так оно и есть!

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Latviešu patriots 11:17 09:01:2018

100% taisniba.

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Мнение
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