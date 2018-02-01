Дороги повышенной опасности

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Zubova
18:00 31.01.2018
газета Сегодня / Безопасность движения

Погода внесла коррективы транспортное сообщение, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

По всей территории Латвии установились сложные погодные условия, сообщают синоптики. В связи со снегопадами, которые могут идти до конца недели, затруднено движение на дорогах, предупреждают госслужбы. Полиция, в свою очередь, просит водителей воздержаться от обгонов. 

 

Грядут снегопады 

 

На этой неделе в стране похолодало и стал чаще идти снег, а в конце недели, по прогнозам синоптиков, может установиться морозная погода. Вчера Латвию пересек циклон с дождем и снегом, днем во многих районах была зафиксирована метель. 

 

В среду утром в восточных, северо–восточных районах температура воздуха опустилась до –4…–7 градусов. Завтра, в четверг нашу страну накроет следующая большая зона осадков с дождем и снегом, местами возможна метель. 

 

Температура воздуха при этом немного повысится — до 0 градусов.

 

К выходным, как прогнозируют синоптики, в Латвию поступят холодные воздушные массы и по всей стране установится морозная погода. В то же время не исключена вероятность того, что придет следующий циклон с обильными осадками.

 

Как коровы на льду

 

По причине снегопада и обледенения дорог затруднено движение на большей части латвийских автодорог, за исключением тех, которые находятся в окрестностях Даугавпилса и Вентспилса. В особенности осложнены условия езды на региональных и местных дорогах. Кроме того, на Айнажском и Даугавпилсском шоссе произошли аварии.

 

Так, на шоссе Рига — Айнажи на объездной дороге вокруг Саулкрасты вчера грузовой автомобиль из–за гололеда вылетел в канаву. В результате была заблокирована одна полоса движения. Занесло грузовик и на Даугавпилсском шоссе перед Саласпилсом в направлении Риги. 

 

Не стоит рисковать

 

Cпециалисты дорожного департамента госполиции рекомендуют водителям в сложных погодных и дорожных условиях быть предельно аккуратными.

 

«Первое, что мы могли бы рекомендовать, — избегать обгонов. Если погодные условия сложные, если дорога обледенела — особенно это случается ранним утром, когда температура воздуха еще ниже нуля и дорожное покрытие заиндевело, — от обгонов лучше воздержаться», — отметили представители госполиции.

 

Водители не всегда способны адаптировать манеру и скорость движения к меняющимся условиям и переоценивают свои навыки вождения, считают в департаменте. 

 

«Если на улице снегопад или вьюга и вы пока не привыкли ездить в таких условиях и знаете, что ваших навыков недостаточно, лучше вообще отложить самостоятельную поездку», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

 

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

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