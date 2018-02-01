Дороги повышенной опасности

Погода внесла коррективы транспортное сообщение, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

По всей территории Латвии установились сложные погодные условия, сообщают синоптики. В связи со снегопадами, которые могут идти до конца недели, затруднено движение на дорогах, предупреждают госслужбы. Полиция, в свою очередь, просит водителей воздержаться от обгонов.

Грядут снегопады

На этой неделе в стране похолодало и стал чаще идти снег, а в конце недели, по прогнозам синоптиков, может установиться морозная погода. Вчера Латвию пересек циклон с дождем и снегом, днем во многих районах была зафиксирована метель.

В среду утром в восточных, северо–восточных районах температура воздуха опустилась до –4…–7 градусов. Завтра, в четверг нашу страну накроет следующая большая зона осадков с дождем и снегом, местами возможна метель.

Температура воздуха при этом немного повысится — до 0 градусов.

К выходным, как прогнозируют синоптики, в Латвию поступят холодные воздушные массы и по всей стране установится морозная погода. В то же время не исключена вероятность того, что придет следующий циклон с обильными осадками.

Как коровы на льду

По причине снегопада и обледенения дорог затруднено движение на большей части латвийских автодорог, за исключением тех, которые находятся в окрестностях Даугавпилса и Вентспилса. В особенности осложнены условия езды на региональных и местных дорогах. Кроме того, на Айнажском и Даугавпилсском шоссе произошли аварии.

Так, на шоссе Рига — Айнажи на объездной дороге вокруг Саулкрасты вчера грузовой автомобиль из–за гололеда вылетел в канаву. В результате была заблокирована одна полоса движения. Занесло грузовик и на Даугавпилсском шоссе перед Саласпилсом в направлении Риги.

Не стоит рисковать

Cпециалисты дорожного департамента госполиции рекомендуют водителям в сложных погодных и дорожных условиях быть предельно аккуратными.

«Первое, что мы могли бы рекомендовать, — избегать обгонов. Если погодные условия сложные, если дорога обледенела — особенно это случается ранним утром, когда температура воздуха еще ниже нуля и дорожное покрытие заиндевело, — от обгонов лучше воздержаться», — отметили представители госполиции.

Водители не всегда способны адаптировать манеру и скорость движения к меняющимся условиям и переоценивают свои навыки вождения, считают в департаменте.

«Если на улице снегопад или вьюга и вы пока не привыкли ездить в таких условиях и знаете, что ваших навыков недостаточно, лучше вообще отложить самостоятельную поездку», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.