Достойны похвалы

Латвия всегда славилась активными нетривиальными людьми. Маленькая по размеру и населению страна дала миру много громких имен. Здесь родились и жили (и живут!) не один и не два шахматных гроссмейстера, космонавты, ученые, музыканты, художники, поэты, прозаики. В их числе без лукавства можно назвать и Олега Щипцова.

Олег Владимирович не урожденный рижанин. Тем не менее состоялся он именно в Риге. Здесь он учился в политехе, ЛГУ, РКИИГА, где окончил и аспирантуру, став доктором инженерных наук, профессором, уже в новом времени войдя в совет TSI. Был депутатом сейма и Рижской думы. На его счету сотни научных работ, несколько сотен публицистических публикаций. А еще — книги: от серьезных тех же научных до поэзии, прозы, опять же — публицистических сборников. Одна из них — «Время и люди» — вышла намедни.

В сборнике около 60 статей–размышлений, статей–мыслей, статей–болей за страну, ставшую для Щипцова настоящей родиной. Охват тем — от обретения независимости Латвии в 1918 году (что особенно актуально именно сегодня), от взгляда на современность и до рассказов о людях, с которыми сводила судьба Олега Владимировича, до увлечений шахматами и, что естественно для педагога с многолетним стажем, — до размышлений на тему образования.

Олег Щипцов, как было сказано выше, не только человек с активной жизненной позицией. Он не боится высказывать прямые и резкие слова о том, что думает, потому что верит: правду говорить легко и приятно, и она сделает мир лучше. «Мир сейчас все больше приближается к состоянию хаоса. В такие периоды успех нередко сопутствует негодяям, — жестко припечатывает Щипцов наше время. — Искренность и честность на наших глазах становятся исчезающими качествами. Они даже приобретают дурную славу. Утешают лишь слова Сенеки: «Не нравиться дурным людям — значит быть достойным похвалы».

Достойны ли мы все похвалы? Не знаю… Но то, что мы достойны узнать правду через взгляды нашего неординарного соотечественника и современника, это точно.

Сергей ТЫЩЕНКО.