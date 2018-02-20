Именно так, без всяких натяжек, можно назвать латвийских школьников — участников конкурса эссе, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Как мы уже сообщали, завершился очередной конкурс сочинений для латвийских школьников, объявленный нашей газетой совместно с Благотворительным фондом банка RIETUMU при профессиональной поддержке Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ). А теперь победителей и лауреатов ждут награды и признание. Церемония награждения состоится 22 февраля. Не пропустите!

Мы сердечно благодарим всех юных участников за готовность поразмышлять о серьезных материях. Напомним, что в этом году конкурсантам были предложены две темы: «Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения?» — для 8–12–х классов и «Русские места в моем любимом городе» — для 5–7–х.

Заметим сразу: для более справедливого оценивания работ участники, которые писали про «любовь и свободу», были поделены на две группы: 8–9–е и 10–12–е классы. Таким образом, в итоге сложились три группы: младшая (5–7–е), средняя (8–9–е) и старшая (10–12–е). И в каждой из этих трех групп жюри выбирало победителей и лауреатов. Задача оказалась нелегкой. Нелегкой потому, что очень много работ были написаны на весьма приличном, «взрослом» уровне. Как выбрать лучшие? Но мы не зря привлекли к оцениванию опытных преподавателей из ЛАПРЯЛ. На их счету не один десяток школьных конкурсов, включая международные.

Итак, для начала несколько цифр и фактов. Редакция получила 102 работы. В младшей группе эссе писали 27 школьников, в средней — 17, в старшей — 58. Латвия была представлена во всей своей географической палитре, и не только крупными городами и районными центрами, такими как Даугавпилс, Вентспилс, Лиепая, Резекне, Валмиера, Талси, Елгава. Работы пришли из Каугури, Илуксте, Зилупе, Аглоны, Пилсрундале. Причем в двух последних городках русских школ нет в принципе. Особенно выделился Даугавпилс: мы получили сочинения из Русской средней школы–лицея, 9–й, 10–й средних школ и из средней школы центра.

Но, конечно, Рига традиционно дала наибольшее число участников. В прошлом году самое большое количество конкурсантов пришлось на Рижский Пушкинский лицей. Но на сей раз его догнали Золитудская гимназия, Пурвциемская средняя школа и 13–я средняя школа, которые в прошлом конкурсе не участвовали. И, что характерно, догнали не только количественно, но и качественно. Работы из этих трех школ впечатлили жюри оригинальностью, хорошей подготовкой и высоким уровнем эрудиции.

Приятно удивил факт, что в этом году к состязанию подтянулись и ученики латышских школ, изучающие русский язык как иностранный. Таких ребят было 13. Это дети не только из русских и смешанных, но и из латышских семей.

— По-моему, очень достойно выступил Рижский французский лицей, — говорит член жюри конкурса, преподаватель рижской 40–й средней школы Людмила Смирнова. — Всего три работы, но зато какие… В старшей группе сочинение Элины Савуле завоевало почетное третье место, а Линда Новика стала лауреатом. У всех трех «француженок» русский язык и литературу преподает Надежда Тельминова, и наверняка в удачном выступлении девушек немалая ее заслуга. Яркое впечатление оставила работа Мартиньша Робежниекса из 12–го класса Елгавской гимназии Спидолы. В ней есть такие слова: «Если отнять у человека язык — это значит отнять у него возможность чувствовать. Что может быть страшнее, чем это? Ребенок с рождения узнает свой язык, выражает на нем чувства. В школе он учится думать. Может ли он думать на другом языке, а чувствовать — на своем? Что происходит с таким ребенком? Как он может любить такой язык, если не чувствует на нем? Любить только потому, что он приоритетный, лучший? Это невозможно! Особенно невозможно маленькому ребенку». Удивительно, что этот молодой человек выразил мысль, созвучную тысячам жителей Латвии, но почему–то непонятную латышам, облеченным властью.

— Сегодня наши дети взрослеют рано, и не только потому, что, в отличие от их родителей, учатся в школе 12, а не 10 лет, — говорит член конкурсного жюри, заместитель главного редактора газеты «СЕГОДНЯ» Элина ЧУЯНОВА. — Они делают свои первые шаги в совершенно иной действительности — в полностью открытом информационном пространстве, а иногда и в перевернутом мире взрослых, когда даже опытным людям бывает трудно отделить зерна от плевел. Но, возможно, как раз опыт с его разумностью иногда сбивает ориентиры? Верю, что чистота юной души, горячее сердце не подведут никогда. Именно чистая душа открывает такие глубины, что порой способна подсказать взрослым правильный путь. Только готовы ли эти взрослые слышать? В некоторых сочинениях поразили искренние и очень зрелые мысли: кто–то уже пережил боль первой любви без взаимности, кто–то тяжело ранен непониманием близких, кто–то рассуждает об истории и судьбах родины. Все это дорогого стоит.

— Хочу сказать большое спасибо всем авторам сочинений и их наставникам за их активное, заинтересованное участие в конкурсе. Особая благодарность учителям–словесникам, которые поддержали замечательную идею газеты «СЕГОДНЯ» и взяли на себя львиную долю работы по организации конкурса и оценке работ, — говорит член правления Благотворительного фонда Rietumu Сергей Гродников. — По сравнению с предыдущим конкурсом нынешний вышел на гораздо более высокий уровень. Была предложена нетривиальная и очень актуальная тематика, которая показалась важной и интересной нынешним школьникам. Поэтому было так много оригинальных глубоких работ, продемонстрировавших как смелость, так и желание размышлять самостоятельно о непростых вопросах бытия, на которые каждое поколение пытается заново найти ответы. Отдельное спасибо газете «СЕГОДНЯ», которая освещала его очень интересно и живо.

Итоги конкурса эссе — 2018

I. Младшая группа (5–7–е классы). «Русские места в моем любимом городе».

ПОБЕДИТЕЛИ

Гран–при — Полина Светличная, 7–й кл. Рижский Пушкинский лицей.

1–е место — Даниэла Гинько, 7–й кл. Вентспилсская средняя школа № 2.

2–е место — Ольга Ефимова, 7–й кл. Даугавпилсская средняя школа № 10.

3–е место — Артем Шалаев, 5–й кл. Рижская гимназия Золитуде.

ЛАУРЕАТЫ

1. Алика Волкова — 7–й кл. Валмиерская средняя школа № 2.

2. Валерия Грачева — 6–й кл. Рижская средняя школа № 40.

3. Денис Гелман — 5–й кл. Рижская гимназия Золитуде.

4. Диана Козловская — 6–й кл. Рижская Пурвциемская средняя школа.

5. Полина Катина — 5–й кл. Рижская средняя школа № 53.

6. Алиса Нюкша — 7–й кл. Рижский Пушкинский лицей.

Приз симпатий жюри за оригинальную форму подачи

7. Эвелина Русецка — 7–й кл. Илукстская средняя школа «Садраудзибас».

Примечание: в этой группе писали 27 учеников.

II. Средняя группа (8–9–е классы). «Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения?».

ПОБЕДИТЕЛИ

В этой группе гран–при нет!

1–е место — Анастасия Дорфман, 9–й кл. Рижская гимназия Золитуде.

2–е место — Дэниэлс Михно, 9–й кл. Даугавпилсская средняя школа центра.

3–е место — Анна Гиберт, 8–й кл. Рижская гимназия Золитуде.

ЛАУРЕАТЫ

1. Снежана Богданович — 9–й кл. Даугавпилсская средняя школа № 9.

2. Злата Зенина — 8–й кл. Каугурская средняя школа.

3. Ярослав Петров — 9–й кл. Рижская средняя школа № 13.

4. Элина Сапиэт — 8–й кл. Рижская средняя школа № 40.

Примечание: в этой группе писали всего 17 учеников.

III. Старшая группа (10–12–е классы). «Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения?».

ПОБЕДИТЕЛИ

Гран–при — НЕТ! Зато здесь два 2–х, два 3–х места и много лауреатов!

1–е место — Елизавета Заливанских, 11–й кл. Даугавпилсская Русская средняя школа–лицей.

2–е место — Маргарита Вахитова, 10–й кл. Рижская средняя школа им. Оствальда.

2–е место — Олександра Ляшевская, 10–й кл. Рижская средняя школа № 89.

3–е место — Максим Молчанов, 11–й кл. Рижский Пушкинский лицей.

3–е место — Элина Савуле, 11–й кл. Рижский французский лицей.

ЛАУРЕАТЫ

1. Елизавета Байкова — 12–й кл. Рижская Даугавгривская средняя школа.

2. Яна Богмале — 12–й кл. Вентспилсская средняя школа № 6.

3. Злата Бялковская — 11–й кл. Илукстская средняя школа «Садраудзибас».

4. Мария Вертинская — 12–й кл. Даугавпилсская средняя школа № 10.

5. Лорета Гридюшко — 12–й кл. Рижская средняя школа № 13.

6. Алиса Деньгуб — 12–й кл. Рижская Пурвциемская средняя школа.

7. Анна Едигарева — 10–й кл. Рижская Анниньмуйжская средняя школа.

8. Анастасия Иванцова — 12–й кл. Даугавпилсская средняя школа центра.

9. Лана Зелтиня — 12–й кл. Пилсрундальская средняя школа.

10. Ксения Колодинская — 11–й кл. Даугавпилсская Русская средняя школа–лицей.

11. Яна Комлева — 12–й кл. Рижская гимназия Золитуде.

12. Глеб Кучинский — 12–й кл. Рижская средняя школа № 40.

13. Мария Милосердова — 11–й кл. Рижская средняя школа № 13.

14. Линда Новика — 11–й кл. Рижский французский лицей.

15. Милена Новожилова — 12–й кл. Рижская средняя школа № 13.

16. Мария Овлащенко — 11–й кл. Рижская средняя школа № 61.

17. Дарьяна Осипова — 10–й кл. Рижская гимназия Золитуде.

18. Диана Пискун — 11–й кл. Рижский Пушкинский лицей.

19. Мартиньш Робежниекс — 12–й кл. Елгавская гимназия Спидолы.

20. Артем Щербак — 12–й кл. Рижская Анниньмуйжская средняя школа.

Приз симпатий жюри за искренность

21. Кристина Карпова — 12–й кл. Аглонская средняя школа.

Что, где, когда?

Дорогие победители и лауреаты, а также наставники победителей!

Поздравляем победителей и приглашаем на церемонию награждения, которая состоится 22 февраля в 16.00 в Rietumu banka (Рига, ул. Весетас, 7, 3–й этаж, конференц–зал). Ориентир: здание банка находится в районе «Арены Рига».

На церемонию приглашаются учителя русского языка и литературы, чьи дети попали в список призеров. Имеются в виду гран–при, 1–е, 2–е и 3–е место в младшей группе, первые три места — в средней группе и первые пять мест — в старшей группе.

Список приглашенных учителей выглядит так: Илона Масловская (Рижский Пушкинский лицей), Наталья Гусева–Антонова (вентспилсская средняя школа № 2), Марина Халимон (даугавпилсская средняя школа № 10), Валентина Борисова (рижская гимназия Золитуде), Евгения Бендорюс (Даугавпилсская средняя школа центра), Ирина Щеглова (Рижская гимназия Золитуде), Инара Кудрявская (даугавпилсская Русская средняя школа–лицей), Ирина Вахитова (Рижская средняя школа им. Оствальда), Татьяна Бенина (рижская средняя школа № 89), Андрей Ефремов (Рижский Пушкинский лицей), Надежда Тельминова (Рижский французский лицей).

Разумеется, ждем и членов жюри от ЛАПРЯЛ: Ирину Козлову, Людмилу Смирнову, Елену Каге и Екатерину Колесову.

До встречи 22 февраля!

Елена ЗИМА.