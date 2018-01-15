Тайные секс-вечеринки с алкоголем и наркотиками — обычное дело для топ-менеджеров крупных технологических компаний Кремниевой долины. Своим образом жизни они даже гордятся, говоря о том, что «ниспровергают традиции и устои». При этом оргии в особняках затрагивают не только личную жизнь руководителей.

Примерно раз в месяц, в ночь пятницы или субботы, технократы Кремниевой долины собираются на вечеринки, наполненные сексом и наркотиками. Порой эти сборища проводятся в гигантском особняке, расположенном в одном из элитных районов Сан-Франциско. Иногда гости отправляются в загородную резиденцию в долине Напа или на частные пляжные владения в Малибу. Места меняются, но многие участники и их цели остаются неизменными, пишет в своей новой книге «Бротопия» журналистка Эмили Чанг. Фрагмент книги публикует издание Vanity Fair.

Ей удалось побеседовать почти с двумя десятками людей, которые посещали подобные вечеринки или прекрасно oсведомлены о том, что на них происходит. Многие участники этих встреч не выражали ни капли смущения или стыда. Напротив, они с гордостью рассказывали, что они «ниспровергают традиции и устои в их частной жизни точно так же, как в подвластном им мире технологий».

По словам Чанг, если бы всё ограничивалось личной стороной жизни, то это было бы не столь критично. Но то, что происходит на этих секс-вечеринках, зачастую сказывается и на ведении бизнеса в американском центре компьютерных инноваций.

Среди завсегдатаев этих оргий встречаются влиятельные инвесторы, известные предприниматели и главы компаний. Некоторые из них — «титаны Кремниевой долины», чьи имена у всех на слуху. От представительниц прекрасного пола, которых приглашают на эти вечеринки, обычно требуются иные качества. Если они привлекательны, послушны и молоды, то им не стоит беспокоиться о резюме или банковском счёте, отмечает автор статьи.

В некоторых случаях соотношение женщин и состоятельных мужчин на этих встречах составляет примерно два к одному, что даёт последним широкий выбор. «Такую вечеринку можно сразу отличить от других, — пояснил Чанг один из местных бизнесменов. — Обычно на встречах, посвящённых технологиям, женщин практически не бывает. Но на подобных тусовках их пруд пруди».

«Я видел, как множество руководителей-мужчин спали сразу с десятком женщин. Но если всем этим женщинам всё равно, разве можно говорить о совершении какого-либо преступления? Можно называть это отвратительным, но не незаконным», — заявил автору статьи инвестор, работающий на одного из самых влиятельных людей в сфере высоких технологий.

Чанг обращает внимание, что существует большое разнообразие встреч для «сексуальных экспериментов». На некоторых из них не употребляют алкоголь и наркотики, а также соблюдают половой баланс. На других, где, напротив, очень много запрещённых веществ и женщин, обычно всё заканчивается групповыми «обнимашками» и сексом.

Мужчины приходят только по личному приглашению гостя и могут приводить с собой любое количество спутниц. Обычно информация о вечеринке передаётся с глазу на глаз или публикуется в соцсетях. Разумеется, в её описании намеренно не упоминаются секс или «обнимашки».

Возможно, эта культура — одно из многих ответвлений сексуально-прогрессивных идей, распространённых в области залива Сан-Франциско. Тем не менее большая часть жителей Кремниевой долины даже не подозревает о проведении подобных оргий.

«Человек со стороны может взглянуть на это и сказать: «Боже мой, это же п***ц какой-то». Но у людей, которые в этом участвуют, совершенно иной взгляд на то, что происходит», — заявила Чанг одна из собеседниц.

По словам посетителей подобных вечеринок, обычно они проходят следующим образом. Гости приезжают ближе к ужину и проходят проверку у частной охраны, задача которой — не пускать посторонних. Во время наиболее «интимных встреч» собравшиеся готовят еду сами, в результате чего отпадает необходимость выгонять прислугу после десерта. Алкоголь помогает гостям стать более раскованными, а затем подаются наркотики. Нередко ими оказываются MDMA, также известные как экстази или Молли, способные превратить малознакомых людей в «крайне любвеобильных друзей».

Люди начинают обниматься и заниматься любовью. Ночь сменяется утром, и группа собирается за завтраком, после которого некоторые вновь возвращаются к плотским утехам. «Еда, наркотики, секс — и так по кругу», — подчёркивает автор статьи.

По её словам, эти секс-вечеринки среди ведущих представителей Кремниевой долины устраиваются так часто, что фактически уже не представляют собой секрета. Некоторые называют это «предпочтительным образом жизни».

«У нас на дворе не эпоха сухого закона или маккартизма, напоминали мне люди, это Кремниевая долина XXI века. Никого не заставляют приходить силой, и они ничего не скрывают, даже если состоят в браке или имеют постоянные отношения. Они просто ведут себя осмотрительно в реальном мире. Многих гостей приглашают парами — мужей с жёнами, парней с их девушками, — потому что открытые отношения стали новой нормой», — пишет Чанг.

Как бы то ни было, женщинам, которые соглашаются принять участие в этих вечерниках, вряд ли стоит рассчитывать на карьерный рост. Порой может сложиться ощущение, что таким образом можно завести нужные деловые знакомства, но это чувство обманчиво, призналась в интервью Чанг одна из собеседниц.

Другая предпринимательница пожаловалась автору статьи, что подобные вечеринки порождают социальную несправедливость. «Существует такое неявное чувство, что занимаешься проституцией, чтобы преуспеть, потому что, давайте говорить прямо, свидания с влиятельным человеком открывают возможности. Именно этого хотят женщины, которые задумывают вступить в эту игру, но они не знают, на какой риск идут», — заявила женщина. Она добавила, что девушкам, которые решили принять участие в секс-вечеринках, не стоит рассчитывать, что таким образом им удастся создать компанию или привлечь инвестиции.

«Всё это перекликается с теми популярными подростковыми фильмами 1980-х, рассказывающими «трогательную» историю о ботанике в очках, который превращается в крутого смешного парня и получает всех горячих цыпочек. Но наша жизнь — не подростковая мечта. Великие компании не появляются, как по волшебству, после того как ботаник переспит три раза подряд. Великие компании создаются в офисе благодаря напряжённой командной работе. Проблема в том, что, когда по выходным женщины рассматриваются в качестве секс-игрушек и охотниц за деньгами, это не может не влиять на повседневное отношение к женщинам как к коллегам, предпринимательницам и партнёрам», — заключает Эмили Чанг.