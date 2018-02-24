«Довлатов» получил приз газеты Berliner Morgenpost

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Анатолий Тарасов
18:14 24.02.2018
Кино / Новости кино

Фильм режиссера Алексея Германа-младшего получил приз газеты Berliner Morgenpost в рамках международного фестиваля Берлинале.

Приз вручается на основе голосования читателей газеты. Фильм «Довлатов» рассказывает о нескольких днях из жизни советского писателя Сергея Довлатова и его друзей — художников, поэтов и музыкантов, которых не признавала советская власть.

 

«Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы сняли фильм о замечательных талантливых людях, людях, которые очень важны для русской культуры. Я рад, что о них будут знать гораздо больше», — сказал Герман-младший.

 

Призы Экуменического жюри (состоящего из христианских кинорежиссеров и кинокритиков) достались фильмам «В коридорах» Томаса Штубера, «Стикс» Вульфганга Фишера, а также «Театру войны» Лолы Ариас. Приз гильдии также ушёл картине «В коридорах». Награда Amnesty international была вручена Кариму Айнузу за «Центральный аэропорт THF».

 

Берлинале проходит в 68-й раз в столице Германии с 15 по 25 февраля. В конкурсе участвуют 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая. Россию представляет драма Алексея Германа-младшего «Довлатов».

РИА Новости / Фото
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