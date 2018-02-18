режиссер Алексей Герман-младший

Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего стал первой картиной на Берлинале, которую критики встретили овациями.

Мировая премьера картины, вошедшей в основной конкурс 68-го Берлинале, состоится в субботу вечером на главной площадке кинофорума Паласт, но пресс-показ для журналистов прошел днем. Критики из разных стран мира высоко оценили российскую картину, в том числе юмор и комичные ситуации.

Ранее на фестивале из конкурсной программы были показаны мультфильм «Остров собак» Уэста Андерсона, «Наследницы» Марчело Мартинеси, «Девица» Братьев Зеллнер, «Ева» Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспаров Ульелем в главных ролях. Эти картины были встречены более сдержанно.

Картина «Довлатов» повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года. Фильм описывает события, которые происходили почти за год до отъезда писателя в Таллин и незадолго до эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии, Иосифа Бродского.

В картине режиссёр показывает театральную и литературную жизнь Ленинграда, киностудию «Ленфильм», БДТ, столкновение с криминалом, чтение стихов и многое другое.

Роли в фильме исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и Артур Бесчастный.