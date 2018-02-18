«Довлатова» в Берлине встретили овациями(3)

Лента новостей
Кому вообще нужен сон? Китай угрожает превосходству США США пошли ва–банк Среди беженцев в Германии оказались террористы Бекмамбетов рассказал о фильме «Профиль» Россию хотят скорее «дожать» Европа не вынесет сор из избы Студия Fox отложила кинокомикс «Новые мутанты». Почему? Мир Донбасса в руках Меркель и Путина
Eще в разделе
Бекмамбетов рассказал о фильме «Профиль» Студия Fox отложила кинокомикс «Новые мутанты». Почему? Голливуд начинает съемки сиквела «Оно» Конец «Трансформеров» Фильм-событие «Т-34» выйдет в декабре
режиссер Алексей Герман-младший
Анатолий Тарасов
16:45 17.02.2018
Кино / Новости кино

Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего стал первой картиной на Берлинале, которую критики встретили овациями.

Мировая премьера картины, вошедшей в основной конкурс 68-го Берлинале, состоится в субботу вечером на главной площадке кинофорума Паласт, но пресс-показ для журналистов прошел днем. Критики из разных стран мира высоко оценили российскую картину, в том числе юмор и комичные ситуации.

 

Ранее на фестивале из конкурсной программы были показаны мультфильм «Остров собак» Уэста Андерсона, «Наследницы» Марчело Мартинеси, «Девица» Братьев Зеллнер, «Ева» Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспаров Ульелем в главных ролях. Эти картины были встречены более сдержанно.

 

Картина «Довлатов» повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года. Фильм описывает события, которые происходили почти за год до отъезда писателя в Таллин и незадолго до эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии, Иосифа Бродского.

 

В картине режиссёр показывает театральную и литературную жизнь Ленинграда, киностудию «Ленфильм», БДТ, столкновение с криминалом, чтение стихов и многое другое.

 

Роли в фильме исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и Артур Бесчастный.

Интерфакс / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 16:55 17:02:2018

К чему пиар этого алкаша? Снимите фильм про Ельцина.

« ответить
Profile_default
tarlar 17:05 17:02:2018

ne pravda Dovlatov,odin iz luchwih sovetskih pisatelei,on krut

« ответить
Profile_default
быдлу ссан"ому 17:31 17:02:2018

верзилов-урод, ты как блоха скачешь по форуму и спешишь первым "пометить территорию" в каждой статье, чтоб обосрать очередную жертву. Какая же ты падаль...

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV