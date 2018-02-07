Dow Jones показал рекордное падение в истории

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Владимир Бучельников
04:40 07.02.2018
Экономика / Финансы

Индекс Dow Jones, который рассчитывается на основе стоимости акций крупнейших промышленных компаний США, в понедельник 5 февраля рухнул почти на 1200 пунктов (4,6%) и установил рекорд по падению за день за всю историю, сообщает Bloomberg.

К концу торговой сессии на Нью-Йоркской бирже индекс Dow Jones опустился до 24 345,75 пункта.

 

Индекс S&P 500 за это же время снизился на 4%, к концу торговой сессии установившись на уровне 2648,94 пункта. Это стало самым большим снижением для 500 акционерных компаний США с наибольшей капитализацией за последние шесть лет.

Полит.Ру / Фото
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Павел Кириллов
05.02.2018

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