Dow Jones показал рекордное падение в истории

К концу торговой сессии на Нью-Йоркской бирже индекс Dow Jones опустился до 24 345,75 пункта.
Индекс S&P 500 за это же время снизился на 4%, к концу торговой сессии установившись на уровне 2648,94 пункта. Это стало самым большим снижением для 500 акционерных компаний США с наибольшей капитализацией за последние шесть лет.
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