Dow Jones показал рекордное падение в истории

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Индекс Dow Jones, который рассчитывается на основе стоимости акций крупнейших промышленных компаний США, в понедельник 5 февраля рухнул почти на 1200 пунктов (4,6%) и установил рекорд по падению за день за всю историю, сообщает Bloomberg.