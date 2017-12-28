В целом за 11 месяцев в Латвии произведено 3,883 млрд киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии по сравнению с 2,216 млрд кВт/ч в 2016 году.
На станциях когенерации произведено 2,736 млрд кВт/ч, что на 17,9% меньше, чем годом ранее (3,332 млрд кВт/ч).
На ветряных электростанциях за 11 месяцев произведено 135 млн кВт/ч электроэнергии, что на 25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (108 млн кВт/ч).
В 2016 году на латвийских ГЭС было произведено 2,529 млрд кВт/ч электроэнергии.
Ну и за кого тут порадоваться? За обворованный народ с бешеными тарифами? Или за жуликов, обворовывающих народ бешеными тарифами?« ответить
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗРЫГАНИЕ СССР,, Малые электро,, Калвитиса бобры похерели,, а тут турбины пустили на износ,,, а ведь???? кто поставлять будет новые---------------------- ... а будет-ли это Россия?????? А если не поставит?????,,, то досвидания Кекава,, Доле,, половина маскачки,, центр Риги,, короче столица будет в РЕЗЕКНЕ..« ответить