Дождь — двигатель энергетики. ГЭС Латвии произвели на 75,2% больше энергии(2)

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Тимур Пушкарев
11:17 28.12.2017
Экономика / Энергетика

За 11 месяцев текущего года латвийские ГЭС произвели на 75,2% больше электроэнергии, чем за тот же период 2016 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В целом за 11 месяцев в Латвии произведено 3,883 млрд киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии по сравнению с 2,216 млрд кВт/ч в 2016 году.

 

На станциях когенерации произведено 2,736 млрд кВт/ч, что на 17,9% меньше, чем годом ранее (3,332 млрд кВт/ч).

 

На ветряных электростанциях за 11 месяцев произведено 135 млн кВт/ч электроэнергии, что на 25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (108 млн кВт/ч).

 

В 2016 году на латвийских ГЭС было произведено 2,529 млрд кВт/ч электроэнергии.

LETA / Фото LETA
Комментарии (2)
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100 квт - по цене 20 евро, вместо 10 евро! 11:40 28:12:2017

Ну и за кого тут порадоваться? За обворованный народ с бешеными тарифами? Или за жуликов, обворовывающих народ бешеными тарифами?

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333 12:02 28:12:2017

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗРЫГАНИЕ СССР,, Малые электро,, Калвитиса бобры похерели,, а тут турбины пустили на износ,,, а ведь???? кто поставлять будет новые---------------------- ... а будет-ли это Россия?????? А если не поставит?????,,, то досвидания Кекава,, Доле,, половина маскачки,, центр Риги,, короче столица будет в РЕЗЕКНЕ..

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (14)