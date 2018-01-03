Дождь в январском лесу

Сильный дождь взбивал пузыри на лужах, поливал зеленую травку. Все погодные условия соответствовали весенним. Интересно, конечно, узнать, что по сему поводу думают окрестные жители, — но в 2 часа пополудни в Бикерниеки я, кажется, был один такой ценитель натуры. Кстати, изрядно прореженной усилиями столичных лесников: некондиционная древесина вырублена и вывезена вместе с кустарником. Как это повлияет на местные биотопы, грибочки и ягодки, будем посмотреть.
А пока лес выглядит, как и погода, по–западноевропейски.
+7,7 градуса — такой показатель продемонстрировал термометр в первый день Нового года в Руцаве, что под Лиепаей. Немного не дотянув тем самым до абсолютного рекорда 1 января 1984 года, когда в Елгаве было зафиксировано +9,5 градуса.
Впрочем, Global Forecast System прогнозирует к 7 января похолодание и снег по всей Латвии. Все как положено Рождеству — только лишь надо следовать календарю, отмененному 100 лет назад!
Никита КРАСНОГЛАЗОВ.
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