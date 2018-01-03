Дождь в январском лесу

Люблю 1 января выйти на природу. Но для прогулки в Бикерниеки в начале 2018 года более всего понадобились бы резиновые сапоги.

Сильный дождь взбивал пузыри на лужах, поливал зеленую травку. Все погодные условия соответствовали весенним. Интересно, конечно, узнать, что по сему поводу думают окрестные жители, — но в 2 часа пополудни в Бикерниеки я, кажется, был один такой ценитель натуры. Кстати, изрядно прореженной усилиями столичных лесников: некондиционная древесина вырублена и вывезена вместе с кустарником. Как это повлияет на местные биотопы, грибочки и ягодки, будем посмотреть.

А пока лес выглядит, как и погода, по–западноевропейски.

+7,7 градуса — такой показатель продемонстрировал термометр в первый день Нового года в Руцаве, что под Лиепаей. Немного не дотянув тем самым до абсолютного рекорда 1 января 1984 года, когда в Елгаве было зафиксировано +9,5 градуса.

Впрочем, Global Forecast System прогнозирует к 7 января похолодание и снег по всей Латвии. Все как положено Рождеству — только лишь надо следовать календарю, отмененному 100 лет назад!

Никита КРАСНОГЛАЗОВ.