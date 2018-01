Поделиться ссылкой

Ночью в Лос-Анджелесе прошла торжественная 75-ая церемония вручения престижной премии голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Гей-драма «Зови меня своим именем» (Call Me By Your Name), которую ранее критики назвали лучшим фильмом 2017 года, не получила ни одной награды.