Романтическая история любви 17-летнего подростка и 24-летнего мужчины была номинирована сразу в трех категориях, включая «Лучший драматический фильм». Исполнители главных ролей, Тимоти Шаламе и Арми Хаммер, были представлены соответственно в номинациях — «Лучший актер» и «Лучший актер второго плана».
К сожалению, ни одной статуэтки гей-драме получить не удалось. Эксперты отмечают, что это может быть плохим знаком для предстоящей церемонии «Оскар», ведь часто фильмы, взявшие «Золотой глобус», становятся обладателями и Премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Список номинантов на премию «Оскар» будет объявлен 23 января.
Впрочем, экранизация романа Андре Асимана уже имеет в своей копилке 40 наград различных кинофестивалей, включая премию AFI (Американского института киноискусства) за «Лучший фильм».
Также минувшей ночью без «Золотого глобуса» остался комедийный гей-сериал «Уилл и Грэйс».
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Педерасты......Мир катится в никуда.....« ответить
КРУГОМ ОДНИ ПИДОРЫ ) ЗАПОЛОНИЛИ ВСЮ ПЛАНЕТУ , ПИДОРЫ ВЕЗДЕ ) ЗАПОЛОНИЛИ ВСЮ ПЛАНЕТУ ....« ответить