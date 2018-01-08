Ночью в Лос-Анджелесе прошла торжественная 75-ая церемония вручения престижной премии голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Гей-драма «Зови меня своим именем» (Call Me By Your Name), которую ранее критики назвали лучшим фильмом 2017 года, не получила ни одной награды.

Романтическая история любви 17-летнего подростка и 24-летнего мужчины была номинирована сразу в трех категориях, включая «Лучший драматический фильм». Исполнители главных ролей, Тимоти Шаламе и Арми Хаммер, были представлены соответственно в номинациях — «Лучший актер» и «Лучший актер второго плана».

К сожалению, ни одной статуэтки гей-драме получить не удалось. Эксперты отмечают, что это может быть плохим знаком для предстоящей церемонии «Оскар», ведь часто фильмы, взявшие «Золотой глобус», становятся обладателями и Премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Список номинантов на премию «Оскар» будет объявлен 23 января.

Впрочем, экранизация романа Андре Асимана уже имеет в своей копилке 40 наград различных кинофестивалей, включая премию AFI (Американского института киноискусства) за «Лучший фильм».

Также минувшей ночью без «Золотого глобуса» остался комедийный гей-сериал «Уилл и Грэйс».

Читайте по теме:

— Кинокритики признали фильм «Зови меня своим именем» лентой 2017 года