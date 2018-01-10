Юрмальская Дума решила, что птичьи вольеры нужно снести, поскольку они построены во дворе частного дома и якобы мешают жителям соседних домов. Приют просит отсрочки до июня, передает LTV.
В своем ответе журналистам телеканала Стройуправа указала, что владельцев дома на улице Таливалжу 5 призывали привести в порядок территорию, и сроки уже были проведены.
Сейчас в Тукумсе ведется строительство нового вольера в Тукумсе, чем представители организации занимаются за собственные деньги, но, к сожалению, раньше 1 июня закончить новый дом для птиц попросту невозможно.
“Это не такое количество птиц, чтобы мы могли их так просто переместить. Это просто невозможно. Я не знаю, что будет. Но усыпить этих птиц никто не даст. Слишком много сил было вложено в их спасение. Такого не может быть”, — заявил сотрудник Drauga Spārns Александр Синеволнов.
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