Стройуправа официально отказала в продлении сроков для сноса уникального птичьего приюта Drauga Spārns в Юрмале, несмотря на объективную невозможность сотрудников организации вывезти 200 попавших в беду птиц, которых жители Латвии привозили со всей страны.

Юрмальская Дума решила, что птичьи вольеры нужно снести, поскольку они построены во дворе частного дома и якобы мешают жителям соседних домов. Приют просит отсрочки до июня, передает LTV.

В своем ответе журналистам телеканала Стройуправа указала, что владельцев дома на улице Таливалжу 5 призывали привести в порядок территорию, и сроки уже были проведены.

Сейчас в Тукумсе ведется строительство нового вольера в Тукумсе, чем представители организации занимаются за собственные деньги, но, к сожалению, раньше 1 июня закончить новый дом для птиц попросту невозможно.

“Это не такое количество птиц, чтобы мы могли их так просто переместить. Это просто невозможно. Я не знаю, что будет. Но усыпить этих птиц никто не даст. Слишком много сил было вложено в их спасение. Такого не может быть”, — заявил сотрудник Drauga Spārns Александр Синеволнов.