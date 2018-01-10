Drauga Spārns: мы не дадим юрмальским депутатам усыпить 200 наших птиц!(1)

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Виталий Вавилкин
19:20 10.01.2018
Наша Латвия / Социум

Стройуправа официально отказала в продлении сроков для сноса уникального птичьего приюта Drauga Spārns в Юрмале, несмотря на объективную невозможность сотрудников организации вывезти 200 попавших в беду птиц, которых жители Латвии привозили со всей страны.

Юрмальская Дума решила, что птичьи вольеры нужно снести, поскольку они построены во дворе частного дома и якобы мешают жителям соседних домов. Приют просит отсрочки до июня, передает LTV.

 

В своем ответе журналистам телеканала Стройуправа указала, что владельцев дома на улице Таливалжу 5 призывали привести в порядок территорию, и сроки уже были проведены.

 

Сейчас в Тукумсе ведется строительство нового вольера в Тукумсе, чем представители организации занимаются за собственные деньги, но, к сожалению, раньше 1 июня закончить новый дом для птиц попросту невозможно.

 

“Это не такое количество птиц, чтобы мы могли их так просто переместить. Это просто невозможно. Я не знаю, что будет. Но усыпить этих птиц никто не даст. Слишком много сил было вложено в их спасение. Такого не может быть”, — заявил сотрудник Drauga Spārns Александр Синеволнов.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 18:48 10:01:2018

100%. atbalstu

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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