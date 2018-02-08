Древние европейцы оказались темнокожими

Человек из Чеддара был обнаружен в пещере Гофа в 1903 году в графстве Сомерсет. Его останки датируются 7150 годом до нашей эры и считаются древнейшим найденным в Британии полностью сохранившимся скелетом. Ученые считают, что его смерть была насильственной.
Первоначальная реконструкция облика предполагала, что мужчина был типичным европеоидом с карими глазами. Сейчас ученые пробурили отверстие в черепе для взятия образца кости и анализа ДНК, которая хорошо сохранилась в прохладных и сухих условиях пещеры.
Оказалось, что Чеддарский человек был смуглым и имел голубые глаза, что указывает на то, что белая кожа была характерна для более поздних европейцев.
Предполагается, что популяция людей, к которой относился мужчина, мигрировала в Британию в конце последнего (валдайского) оледенения.
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