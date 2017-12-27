Дуализм перекура

Латвийским законодателям неймется показать бурную деятельность. Бедолаг можно понять: в наступающем году очередные парламентские выборы, и кто–то, как пить дать, пролетит мимо теплого кресла.

Озабоченный здоровьем потенциальных налогоплательщиков, член и мозг комиссии сейма по соцделам Ромуальдс Ражукс решил сделать вклад в борьбу с курением. По его мнению, если прикрыть у касс полки с табачными изделиями, то и спрос на них будет меньше. Особенно у начинающих и завязывающих с этой привычкой. Не смущает товарища, что оборот (и налоги) у малого бизнеса, занимающегося торговлей, упадет как минимум на 5 процентов.

Меня в этом вопросе уже мало чего удивляет. Понятно, что денег в бюджете нет и нас тихой сапой подводят к очередному повышению цен — никто ведь не сомневается, что вслед за табаком цены мало–помалу поползут вверх, как водится, и на другие изделия. Это у нас любят, как говаривала императрица Екатерина Великая, «с последних яиц шерсть состригать». Смешит лишь одно: так сказать, забота о здоровье. Есть старое и никем до сих пор не опровергнутое исследование — любой даже самый что ни на есть гибридный автомобиль вырабатывает за сутки больше вредных веществ, чем самый злостный курильщик за месяц. Но я не слышал, чтобы хоть кто–то в мире призвал оказаться от авто.

Не буду говорить о пагубности привычки, но бюджет курильщики пополняют — и показывают, что в Латвии еще есть работающие люди: на какие шиши им табак покупать в ином случае? Вот если б парламентарии внесли предложение доплачивать (за госсчет!) некурящим, тогда, возможно, я бы и поверил в благо их намерений. А пока — перекур, братцы. На нем как раз и подумаем, за кого будем голосовать в октябре 2018–го.

Сергей ТЫЩЕНКО,

ответственный редактор

газеты «СЕГОДНЯ».