Дуэль с русским Гамлетом

Актеры Рижского русского театра им. М. Чехова Иван Клочко и Игорь Назаренко 12 января представляют спектакль по отдельным сценам из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Театральной площадкой выступает пространство Cafe Film Noir в кинотеатре Splendid Palace.

«Каждая линия — отдельная…»

— Идея родилась из учебной работы нашего режиссера Виктории Михайловой, — делится Игорь Назаренко, исполнитель роли Порфирия Петровича. — Тогда мы сделали одну сцену из романа, в которой фигурируют Раскольников и следователь Порфирий Петрович, и сыграли ее на экзамене в вузе RISEBA, который сдавал наш режиссер. Реакция комиссии была неожиданной: показанное не только одобрили, но и предложили подумать о целом спектакле.

Втроем, вместе с режиссером, мы написали инсценировку нескольких сцен романа, где действуют эти два персонажа, и начали репетировать. Линия «Раскольников — Порфирий Петрович» нам показалась совершенно самостоятельной и законченной, даже пришла парадоксальная мысль о том, что «поединок» любых двух персонажей можно сделать отдельной линией.

Другое дело, что в каждом фрагменте будет своя идея. Сам главный герой находится постоянно под влиянием других персонажей: его матери, сестры Дуни, Порфирия, Сони Мармеладовой. Порфирий Петрович выступает для него как голос совести, он как будто часть Раскольникова, потому что знает или предугадывает абсолютно безошибочно его каждый шаг, каждый вздох, намерение.

Если делать сериал по роману, то из каждой линии можно создать полнометражный, полноценный фильм. Сегодня это очень распространенный прием киношников: история начинается в одно и то же время, но с разными людьми и в разных местах. Ну это как будто проехала машина с мороженым, и все герои встречаются в том месте, где пролегал ее маршрут, потому что она для всех героев проехала. Такая игра.

Без упрощений и интерпретаций

Выбор площадки, на которой пройдет спектакль, меня немного удивил. Но Игорь возразил, что это примерно то же самое, что и любой камерный зал:

— Он овальный, удобный, неплох по акустическим характеристикам. К тому же не так просто найти свободный зал на вечер в Риге. Да и открывать для себя новые театральные пространства всегда интересно. Все это в каком–то смысле эксперимент, а это всегда увлекательно.

Декорации у нас будут минимальны: четыре стула, из которых конструируются все предметы обстановки, в которой происходят встречи Раскольникова и Порфирия. Все должно быть максимально мобильно и метаморфично.

Это классическое прочтение романа Достоевского в неклассическом решении. В этом смысле мы ничего выдумывать и коверкать, «интерпретировать» в великом произведении не будем. Равно как и упрощать.

По дальнейшей судьбе спектакля есть замыслы поездить с ним на театральные фестивали, повозить спектакль на гастроли по Прибалтике и соседним странам.

Вызов системе

— Каким вы видите своего героя и принимали ли во внимание другие прочтения этой роли — у Георгия Тараторкина в культовом фильме или какие–то другие? — спрашиваю у Ивана Клочко, исполнителя роли Родиона Раскольникова.

— Нет, старался самостоятельно свой образ выстроить. Для меня Раскольников — это русский Гамлет. Он тоже все время задает вопросы — знают или нет о моем преступлении? Имею я право власть иметь или не имею? Быть или не быть? Нужна жизнь человеку или смерть? В чем правда? А может, это не жизнь моя, а просто сон?

Достоевский любил Шекспира, английский драматург вдохновлял его на многие замыслы и создание образов, он писал о творчестве Шекспира критические заметки.

Раскольников — это образ человека, решившего пойти против системы, ее законов. Он действует согласно собственным принципам, исключая закон из этого круга как таковой, потому что не согласен с тем, что происходит в его время. Его и его семью угнетают голод и бедность, он не может продолжать учебу из–за собственной нищеты, живет в ужасающих условиях.

Старуха–процентщица — это олицетворение его муки, которая беспрестанно на него давит. Она постоянно увеличивает проценты по кредиту, но это делать ей позволяет закон. И Родион не может из–за этого оплачивать учебу и нормально жить, все глубже погружаясь в нищету. И, чтобы справедливость в его представлении восторжествовала, он решается на убийство. Но после в нем заговорила совесть, возвращая к человеческим понятиям, — он, можно сказать, возвращается в жизнь.

А Порфирий Петрович — это тот, кто пробуждает его совесть, напоминая о том, что он человек. Что мы не звери. Порфирий тоже не из светлых героев — он давит на Раскольникова законом, который исполняет, и поэтому он имеет право управлять судьбами других людей.

Но свою роль это отношение сыграло: Раскольников раскаивается, осознавая, что он убийца, приходя к той истине, что не имеет права отнимать у человека жизнь.

В принципе, это история о власти — может ли человек иметь власть над другим человеком. В тот момент, когда он замахнулся на свою жертву, думал, что имеет…

Следователь буквально проникает во внутренний мир Раскольникова, начиная его «выжимать» изнутри. Это история дуэли человека, представляющего закон и того, кто его нарушает. Но Раскольников поначалу борется с Порфирием, пытается доказать, что невиновен, и себя защитить. А у Порфирия нет доказательств и свидетельств, что Раскольников убил процентщицу. У него нет ни орудия убийства, ни мотивов. Никакой доказательной базы у следователя фактически нет, но он подозреваемого психологически раскручивает, дожимает, добиваясь от него чистосердечного признания. Тоже своего рода искусство и профессионализм высочайшей пробы.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.