Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи решением Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается в пресс-релизе суда.

Ранее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

Решения были приняты по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с домашних Игр.

Как сообщалось, CAS объявил, что зарегистрировал апелляции российских спортсменов на решение об их пожизненном отстранении от Игр. Сообщалось, что все дела российских атлетов объединены в одно и финальное решение должно было быть вынесено до 31 января.

Апелляции российских спортсменов были разделены на три группы. Слушания по делам первых двух групп проходили с 22 по 27-28 января. В третью группу вошли завершившие карьеру биатлонистки Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева. Их апелляции будут рассмотрены позднее.

Первую группу составили бобслеисты Алексей Воевода, Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Стульнева, скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Алексей Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов.

Во вторую группу вошли бобслеистка Людмила Удобкина, хоккеистка Екатерина Лебедева, Галина Скиба, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Инна Дюбанок, Татьяна Бурина, Анна Щукина, саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко.

В слушаниях удаленно участвовал бывший глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков и руководитель независимой комиссии WADA по расследованию допинга в российском спорте Ричард Макларен.

Напомним, что ранее латвийский скелетонист Мартин Дукурс выражал свою радость по поводу того, что ему достанется золото дисквалифицированного российского скелетониста Александра Третьякова, поскольку в Сочи латвиец стал вторым.

Сообщалось также, что Дукурс стал одним из участников нового документального фильма о допинге в российском спорте. В нем пятикратный чемпион мира высказался на тему допингового скандала, в котором оказались замешаны российские спортсмены.

«В моих глазах русские полностью разрушили олимпийский дух. Нас просто ограбили. Те чувства уже не вернуть», — сказал Дукурс в фильме.