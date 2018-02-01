Дукурс не получит медаль Третьякова: восстановлены результаты Сочи-2014(38)

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Тимур Пушкарев
11:36 01.02.2018
Спорт / Олимпиада

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи решением Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается в пресс-релизе суда.

Ранее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

 

Решения были приняты по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с домашних Игр.

 

Как сообщалось, CAS объявил, что зарегистрировал апелляции российских спортсменов на решение об их пожизненном отстранении от Игр. Сообщалось, что все дела российских атлетов объединены в одно и  финальное решение должно было быть вынесено до 31 января.

 

Апелляции российских спортсменов были разделены на три группы. Слушания по делам первых двух групп проходили с 22 по 27-28 января. В третью группу вошли завершившие карьеру биатлонистки Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева. Их апелляции будут рассмотрены позднее.

 

Первую группу составили бобслеисты Алексей Воевода, Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Стульнева, скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Алексей Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов.

 

Во вторую группу вошли бобслеистка Людмила Удобкина, хоккеистка Екатерина Лебедева, Галина Скиба, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Инна Дюбанок, Татьяна Бурина, Анна Щукина, саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко.

 

В слушаниях удаленно участвовал бывший глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков и руководитель независимой комиссии WADA по расследованию допинга в российском спорте Ричард Макларен.

 

Напомним, что ранее латвийский скелетонист Мартин Дукурс выражал свою радость по поводу того, что ему достанется золото дисквалифицированного российского скелетониста Александра Третьякова, поскольку в Сочи латвиец стал вторым. 

 

Сообщалось также, что Дукурс стал одним из участников нового документального фильма о допинге в российском спорте. В нем пятикратный чемпион мира высказался на тему допингового скандала, в котором оказались замешаны российские спортсмены.

 

«В моих глазах русские полностью разрушили олимпийский дух. Нас просто ограбили. Те чувства уже не вернуть», — сказал Дукурс в фильме.

 

Sputnik Latvija / Фото Reuters
Комментарии (38)
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Latviešu patriots, аууууу 11:41 01:02:2018

Ты где? Неужто его Кондратий хватил? Интересно, что сейчас будет кукарекать Дукурс ?)))))

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narod 11:54 01:02:2018

stukachi ne poluchajut medali, v koree dukurs obasrjotsja po polnoj

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народ Латвии 12:16 01:02:2018

Вот это новость!!ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!!!
Порадовали с утра!
Все-таки есть Бог на свете!!!
А как этот придурок :"я бежал ночью к отцу....":)
Господи,и это взрослый мужчина,отец двоих детей!
Бедная жена(и не жена,кстати,у него и на это не хватает мужества,просто"подруга")!

Только полный моральный урод может радоваться чужому несчастью,и иметь восторг,от того что другого обокрали,и ему досталось!!!

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народ Латвии 12:26 01:02:2018

а то "нас ограбили..."ну что трепло,кто кого пытался"ограбить???Похоже ты как раз воришка,не смогший в честном бою победить!!
Но это как раз в духе"западных ценностей и американской демократии"!
Это просто ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!!!

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вот- 12:34 01:02:2018

ФАЛЬШИВЫЙ ЧЕМПИОН-правильно его назвали!

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Респект Вам! 12:37 01:02:2018

-народ Латвии 12:16 01:02:2018.............. Отличное высказывание!
-Только полный моральный урод может радоваться чужому несчастью,и иметь восторг,от того что другого обокрали,и ему досталось!!!

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Ррро 12:49 01:02:2018

Подарите ему детские санки латышского производства. Размечтался свинопас, коровья лепёшка на шее твоя медаль.

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Latviešu patriots 13:04 01:02:2018

Хренас двас Дукурсу а не золотая медаль Третьякова! Оставь себе второе позорное место и серебро. И скоро мы увидим как Дукурс мимо медалей пролетит в Корее. Так что подумай Дурень и байкотируй - все равно без медалей останешься.

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Nek-to 11:42 01:02:2018

Kak okazalos' - ocherednoj latiSS obdelalsja po samoe nemogu...

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ЕНОЛ 12:58 01:02:2018

Дебилам из латвии член по самые яйца!!

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Whitemonk 11:44 01:02:2018

Недолго музыка играла,не долго дукурс пил портвейн.Дотренделся,пора ему в свиту ринкевича,ноты заполнять !

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Ты суслика видишь? 12:36 01:02:2018

На самом деле это радует! :)

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Latviešu patriots 12:45 01:02:2018

Еs tērēbuņšu un viss

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Сегодня 11:50 01:02:2018

для ЛАТЫШНИ - ТРАУР!!! А Дукурсу НЕ ХИЛО РУССКИМ XyeM,ПО ЛОБАТОЙ МОРДЕ и ГУБАМ ПОШЛЁПАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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пИчалька 11:55 01:02:2018

А Дукурс уже на эту тему и в кино снялся.)))))

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Не поняла 11:57 01:02:2018

А куда вся плесень подевалась? Почему не вылезает? Latviešu patriots, твой выход!!!!

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Похоже 12:05 01:02:2018

Эта трусливая гнида на весь день потеряла дар речи.

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Наверно 12:08 01:02:2018

Запил с горя...

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народ Латвии 12:18 01:02:2018

а скотам и ворам сказать нечего,поэтому и слились!
Надо не забыть нажать кнопку слива,а то это дерьмо опять всплывет!

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1234

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)

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