Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал тренер и отец латвийских скелетонистов Томаса и Мартина Дукурсов Дайнис Дукурс.
По его словам, ни он сам, ни его сыновья не огорчены таким поворотом событий. Сейчас все внимание Дукурсов сфокусировано на подготовке к Олимпиаде-2018.
Также тренер заявил, что на игры в Пхенчхане он и его сыновья поедут несмотря ни на что.
«Мы сейчас больше смотрим вперед, чем назад. Смотрим, что мы сделали, что еще нам надо сделать. Конечно, сейчас готовимся к Олимпиаде, все силы уходят на это. К тому же, это не наша забота — принимать решения. Там еще не все закончено, МОК еще может сам какие-то меры принять. Я думаю, это затянется надолго. Мы не собираемся бойкотировать Олимпиаду, завтра вылетаем в Южную Корею», — заявил Дайнис Дукурс.
Напомним, CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, в том числе скелетониста Александра Третьякова, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.
Решение означает CAS, что латвийский скелетонист Мартин Дукурс не получит золотую медаль, которую сохранил Третьяков. Награду Дукурсу планировали вручить на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане.
MOK-не суд.« ответить
stukachj delo latiwej« ответить
Решение суда окончательное!« ответить
Зачем вы приглашаете на русское радио человека, который уже 4 года всячески поливает Россию ?« ответить
Действительно, ну зачем нам нужно смотреть на эти мягко говоря лица на фотографии?« ответить
Я выражаюсь достаточно толерантно, но желание больше никогда и ничего не слышать об этой семейке ДукурсовС, меня не покидает.
подпиндосовская шавка еще надеется на лакомство от хозяина, а получит пинок в живот« ответить
"....и каждому воздаться, по деянию твоему"----а тихо скажем.... и по стукачу, по латышу!!!« ответить
Ir jāpārtrauc krivu iebraukšana Eiropas savienībā. Krievija ir analogs Ziemeļkorejai. Lai viņi veido savu kultūru , sportu. Tomēr augumā līdzīgi.« ответить
Доказательств нет. Если у тебя на работе есть враг который скажет что ты воруешь деньги из кошельков, то по вашей лабатой хуторской логике ему должны поверить на слово. Докажи !!!! Нет дело не в этом просто вы всегда хотели чтобы России и руских небыло. И не важно справедливо или нет подлог это или клевета, подставить Россию это подвиг. Какие же вы трусливые, гадкие, мерзкие. Ещё язык ваш учить и уважать вас после этого. Пошёл ты наХ..Й« ответить