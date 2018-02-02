Дукурс-отец о медалях: еще не все закончено, МОК примет какие-то меры (23)

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Виталий Вавилкин
17:40 01.02.2018
Спорт / Спортсмены

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировать пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах 28 российских спортсменов не окончательно.

Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал тренер и отец латвийских скелетонистов Томаса и Мартина Дукурсов Дайнис Дукурс.

 

По его словам, ни он сам, ни его сыновья не огорчены таким поворотом событий. Сейчас все внимание Дукурсов сфокусировано на подготовке к Олимпиаде-2018.

Также тренер заявил, что на игры в Пхенчхане он и его сыновья поедут несмотря ни на что.

 

«Мы сейчас больше смотрим вперед, чем назад. Смотрим, что мы сделали, что еще нам надо сделать. Конечно, сейчас готовимся к Олимпиаде, все силы уходят на это. К тому же, это не наша забота — принимать решения. Там еще не все закончено, МОК еще может сам какие-то меры принять. Я думаю, это затянется надолго. Мы не собираемся бойкотировать Олимпиаду, завтра вылетаем в Южную Корею», — заявил Дайнис Дукурс.

 

Напомним, CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, в том числе скелетониста Александра Третьякова, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

 

Решение означает CAS, что латвийский скелетонист Мартин Дукурс не получит золотую медаль, которую сохранил Третьяков. Награду Дукурсу планировали вручить на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане.

 

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (23)
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Ответ 17:47 01:02:2018

MOK-не суд.

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narod 17:48 01:02:2018

stukachj delo latiwej

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УЗпакойтесь! 19:01 01:02:2018

Решение суда окончательное!

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vova 17:53 01:02:2018

Зачем вы приглашаете на русское радио человека, который уже 4 года всячески поливает Россию ?

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Latviešu patriots 22:32 01:02:2018

Действительно, ну зачем нам нужно смотреть на эти мягко говоря лица на фотографии?
Я выражаюсь достаточно толерантно, но желание больше никогда и ничего не слышать об этой семейке ДукурсовС, меня не покидает.

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ин-на 17:58 01:02:2018

подпиндосовская шавка еще надеется на лакомство от хозяина, а получит пинок в живот

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10 дюймов 18:01 01:02:2018

"....и каждому воздаться, по деянию твоему"----а тихо скажем.... и по стукачу, по латышу!!!

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Kaupēns 18:04 01:02:2018

Ir jāpārtrauc krivu iebraukšana Eiropas savienībā. Krievija ir analogs Ziemeļkorejai. Lai viņi veido savu kultūru , sportu. Tomēr augumā līdzīgi.

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56 19:43 01:02:2018

Доказательств нет. Если у тебя на работе есть враг который скажет что ты воруешь деньги из кошельков, то по вашей лабатой хуторской логике ему должны поверить на слово. Докажи !!!! Нет дело не в этом просто вы всегда хотели чтобы России и руских небыло. И не важно справедливо или нет подлог это или клевета, подставить Россию это подвиг. Какие же вы трусливые, гадкие, мерзкие. Ещё язык ваш учить и уважать вас после этого. Пошёл ты наХ..Й

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123

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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