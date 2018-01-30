Российские спортсмены полностью уничтожили олимпийский дух, заявил в новом немецком документальном фильме о допинге в России титулованный латвийский скелетонист Мартин Дукурс.

“Конечно, ситуация меня ранит. Мы с ребятами вместе спортом занимались, поэтому вначале даже поверить не мог”, — сказал пятикратный чемпион мира. “Они мне сказали: Как ты можешь верить тому, что пишут?”. А я им ответил: “А почему я должен верить вам?”

“Я в спорте 20 лет и на моих глазах они полностью уничтожили всю олимпийскую страсть, весь олимпийский дух. Нас просто обокрали”, — заявил Дукурс, добавив, что былого ощущения уже не вернуть.

Как сообщалось, в одном из последних интервью бывший руководитель Московского Антидопингового агентства Григорий Родченков заявил, что президент Петин лично знал о государственной программе допинга в России.