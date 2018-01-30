Дукурс: российские спортсмены полностью уничтожили олимпийский дух(12)

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Виталий Вавилкин
14:30 30.01.2018
Спорт / Спортсмены

Российские спортсмены полностью уничтожили олимпийский дух, заявил в новом немецком документальном фильме о допинге в России титулованный латвийский скелетонист Мартин Дукурс.

“Конечно, ситуация меня ранит. Мы с ребятами вместе спортом занимались, поэтому вначале даже поверить не мог”, — сказал пятикратный чемпион мира. “Они мне сказали: Как ты можешь верить тому, что пишут?”. А я им ответил: “А почему я должен верить вам?”

 

“Я в спорте 20 лет и на моих глазах они полностью уничтожили всю олимпийскую страсть, весь олимпийский дух. Нас просто обокрали”, — заявил Дукурс, добавив, что былого ощущения уже не вернуть.

 

Как сообщалось, в одном из последних интервью бывший руководитель Московского Антидопингового агентства Григорий Родченков заявил, что президент Петин лично знал о государственной программе допинга в России.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (12)
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Интересно 14:34 30:01:2018

А санки у него в порядке?

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народ Латвии 14:48 30:01:2018

медаль верни Третьякову,ушлюпок хуторской!
Только побирушка рад найденной чужой вещи-это удел хуторянина!
Не смог победить честно,радуется что оболгали противника-это низко!
Поэтому тебе,недоросль,больше и не выиграть!
Бог от таких отворачивается.Можешь ныть теперь сколько влезет-мы знаем правду!Ты не чемпион,а .....падальщик!
Свободен,"неспротсмен"!

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ха 14:51 30:01:2018

у Родченкова,иуды,и " президент Петин"!

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ин-на 15:09 30:01:2018

типичный представитель подпиндосовских шавок

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Сергей 14:35 30:01:2018

Дуркус дебил

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Неа 14:39 30:01:2018

Их два дебила, а два дебила -это сила.

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И 14:40 30:01:2018

Долго думал, примитив?

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СМЕРШ >>Неа 14:39 14:49 30:01:2018

Три!!! Папа ещё тот!!!

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думаю 14:49 30:01:2018

их гораздо больше.
и сил у них нет.одна желчь!

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Ты суслика видишь? 14:45 30:01:2018

Это ВАДА уничтожило олимпийский дух, а такие дукурсы - не более чем полезные кретины для раздувания русофобии!

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стыдно за таких"чемпионов"! 14:48 30:01:2018

позор цукурсам-дукурсам!

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Взгляд со стороны. 15:10 30:01:2018

Вопрос: в скелетоне есть ли преимущестао спорсмена с допингом. Нет его. Посмотрите кого и когда ловили в скелетоне на допинге. Их нет вернее был один скелетонист + бобслеист лет десять обратно. И то оправдали. Все остальные - россияне коих без причины якобы поймали за то что кто то в неустановленном месте в дырку в стене передавал пробы которые как у Третьякова были непоцарапаны и соль пробы была в норме. Пишут что парралельно берут пробу крови. Они где? Третьяков выиграл олимпиаду на домашней трассе т е хорошо подготовился. Также как на предидущей Олимпиаде канадец на своей домашней трассе в Ванкувере взял золото. Мартин великий спрртсмен. Завоевал столько золота на кубках мира что всем другим можно позавидовать. Нет только Олимпийского. Однако , Он верит во все что ему говорят и пишут. Такое ощущение что чувство обиды незавоеванного олимпийского золота перевесило элементарное здравомыслие и человеческую логику. Возможно Сработал исторический синдром обиженного народа которого столько столетий угнетали и особенно русские. Теперь оказывается не ВАДА а россияне виноваты. Особенно странное его заявление не выступать на кубке мира т е чуть ли не завершить карьеру когда еще зимний сезон не закончился и это после неясной историей с полозьями и дисквалификацией которую вроде как отменили. Интересно если дать денег Родченкову что бы он сказал что Вся Латвийская команда сидит на допинге - он в это поверит?

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (31)

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