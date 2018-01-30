“Конечно, ситуация меня ранит. Мы с ребятами вместе спортом занимались, поэтому вначале даже поверить не мог”, — сказал пятикратный чемпион мира. “Они мне сказали: Как ты можешь верить тому, что пишут?”. А я им ответил: “А почему я должен верить вам?”
“Я в спорте 20 лет и на моих глазах они полностью уничтожили всю олимпийскую страсть, весь олимпийский дух. Нас просто обокрали”, — заявил Дукурс, добавив, что былого ощущения уже не вернуть.
Как сообщалось, в одном из последних интервью бывший руководитель Московского Антидопингового агентства Григорий Родченков заявил, что президент Петин лично знал о государственной программе допинга в России.
А санки у него в порядке?« ответить
медаль верни Третьякову,ушлюпок хуторской!« ответить
Только побирушка рад найденной чужой вещи-это удел хуторянина!
Не смог победить честно,радуется что оболгали противника-это низко!
Поэтому тебе,недоросль,больше и не выиграть!
Бог от таких отворачивается.Можешь ныть теперь сколько влезет-мы знаем правду!Ты не чемпион,а .....падальщик!
Свободен,"неспротсмен"!
у Родченкова,иуды,и " президент Петин"!« ответить
типичный представитель подпиндосовских шавок« ответить
Дуркус дебил« ответить
Их два дебила, а два дебила -это сила.« ответить
Долго думал, примитив?« ответить
Три!!! Папа ещё тот!!!« ответить
их гораздо больше.« ответить
и сил у них нет.одна желчь!
Это ВАДА уничтожило олимпийский дух, а такие дукурсы - не более чем полезные кретины для раздувания русофобии!« ответить
позор цукурсам-дукурсам!« ответить
Вопрос: в скелетоне есть ли преимущестао спорсмена с допингом. Нет его. Посмотрите кого и когда ловили в скелетоне на допинге. Их нет вернее был один скелетонист + бобслеист лет десять обратно. И то оправдали. Все остальные - россияне коих без причины якобы поймали за то что кто то в неустановленном месте в дырку в стене передавал пробы которые как у Третьякова были непоцарапаны и соль пробы была в норме. Пишут что парралельно берут пробу крови. Они где? Третьяков выиграл олимпиаду на домашней трассе т е хорошо подготовился. Также как на предидущей Олимпиаде канадец на своей домашней трассе в Ванкувере взял золото. Мартин великий спрртсмен. Завоевал столько золота на кубках мира что всем другим можно позавидовать. Нет только Олимпийского. Однако , Он верит во все что ему говорят и пишут. Такое ощущение что чувство обиды незавоеванного олимпийского золота перевесило элементарное здравомыслие и человеческую логику. Возможно Сработал исторический синдром обиженного народа которого столько столетий угнетали и особенно русские. Теперь оказывается не ВАДА а россияне виноваты. Особенно странное его заявление не выступать на кубке мира т е чуть ли не завершить карьеру когда еще зимний сезон не закончился и это после неясной историей с полозьями и дисквалификацией которую вроде как отменили. Интересно если дать денег Родченкову что бы он сказал что Вся Латвийская команда сидит на допинге - он в это поверит?« ответить