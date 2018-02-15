Юн Сунбин после двух гонок находится на первом месте с результатом 1 минута 40,35 секунды. Дукурс идет на третьей позиции (1.41,23), вторую строчку занимает россиянин Никита Трегубов (1.41,09). Третий и четвертый заезды состоятся 16 февраля.
«Первый заезд мне не очень удался, а второй я прошел получше, — сказал Дукурс журналистам. — Завтра изо всех сил постараюсь выступить лучше. Преимущество лидера большое, и его можно отыграть, если только он сделает грубую ошибку или выйдет из колеи. Но лучше бы этого не было, лучше побеждать в борьбе. За золото бороться будет сложно, потому что Юн Сунбин идет очень сильно: хорошо едет на старте, и у него очень четко подготовлена техника. И он здесь сделал 45 спусков за последний месяц», -заявил латвийский спортсмен.
Кроме того, Дукурс отметил высокий уровень готовности российского скелетониста Никиты Трегубова.
«Никита хорошо сегодня катался, у него сильный старт, и он хорошо едет по трассе, — сказал латвийский скелетонист. — Он хороший парень».
Дуркус будет в жопе, сексот использованный« ответить
Да,это не у папочки почти что на своей приватной трассе кататься!« ответить
куда дурке до золота? ему россиянина не обойти« ответить
Беги к папочке, придурок! И не забудь отрезать себе яйца - мешают))))))))))))))« ответить
Mārtiņš Dukurs ir īsts Sportists un Cilvēks. Gods viņam un cieņa! Latviešu tauta ir ar Mārtiņu Dukuru! Lai kāda būs Tava izcīnītā vieta, mums tu vienmēr būsi labākais!« ответить
на Олимпиаду едут побеждать !!!« ответить
Он и выглядит как идиот в дибильном шлеме, патриот ты тоже такой же дебил« ответить
Дукурсу опять все плохо.(((« ответить