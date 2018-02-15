Двукратный серебряный призер Олимпийских игр латвийский скелетонист Мартинс Дукурс заявил, что южнокореец Юн Сунбин в первых двух заездах олимпийского турнира создал солидное преимущество, которое будет трудно отыграть в заключительных попытках.

Юн Сунбин после двух гонок находится на первом месте с результатом 1 минута 40,35 секунды. Дукурс идет на третьей позиции (1.41,23), вторую строчку занимает россиянин Никита Трегубов (1.41,09). Третий и четвертый заезды состоятся 16 февраля.

«Первый заезд мне не очень удался, а второй я прошел получше, — сказал Дукурс журналистам. — Завтра изо всех сил постараюсь выступить лучше. Преимущество лидера большое, и его можно отыграть, если только он сделает грубую ошибку или выйдет из колеи. Но лучше бы этого не было, лучше побеждать в борьбе. За золото бороться будет сложно, потому что Юн Сунбин идет очень сильно: хорошо едет на старте, и у него очень четко подготовлена техника. И он здесь сделал 45 спусков за последний месяц», -заявил латвийский спортсмен.

Кроме того, Дукурс отметил высокий уровень готовности российского скелетониста Никиты Трегубова.

«Никита хорошо сегодня катался, у него сильный старт, и он хорошо едет по трассе, — сказал латвийский скелетонист. — Он хороший парень».