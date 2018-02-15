Дукурс: с южнокорейцем Юн Сунбином сложно конкурировать за золото ОИ(9)

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Виталий Вавилкин
15:20 15.02.2018
Спорт / Спортсмены

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр латвийский скелетонист Мартинс Дукурс заявил, что южнокореец Юн Сунбин в первых двух заездах олимпийского турнира создал солидное преимущество, которое будет трудно отыграть в заключительных попытках.

Юн Сунбин после двух гонок находится на первом месте с результатом 1 минута 40,35 секунды. Дукурс идет на третьей позиции (1.41,23), вторую строчку занимает россиянин Никита Трегубов (1.41,09). Третий и четвертый заезды состоятся 16 февраля.

 

«Первый заезд мне не очень удался, а второй я прошел получше, — сказал Дукурс журналистам. — Завтра изо всех сил постараюсь выступить лучше. Преимущество лидера большое, и его можно отыграть, если только он сделает грубую ошибку или выйдет из колеи. Но лучше бы этого не было, лучше побеждать в борьбе. За золото бороться будет сложно, потому что Юн Сунбин идет очень сильно: хорошо едет на старте, и у него очень четко подготовлена техника. И он здесь сделал 45 спусков за последний месяц», -заявил латвийский спортсмен.

 

Кроме того, Дукурс отметил высокий уровень готовности российского скелетониста Никиты Трегубова.

 

«Никита хорошо сегодня катался, у него сильный старт, и он хорошо едет по трассе, — сказал латвийский скелетонист. — Он хороший парень».

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (9)
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Сергей 15:27 15:02:2018

Дуркус будет в жопе, сексот использованный

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KOZA 19:02 15:02:2018

Да,это не у папочки почти что на своей приватной трассе кататься!

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Саня 15:27 15:02:2018

куда дурке до золота? ему россиянина не обойти

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СМЕРШ 15:30 15:02:2018

Беги к папочке, придурок! И не забудь отрезать себе яйца - мешают))))))))))))))

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Latviešu patriots 15:31 15:02:2018

Mārtiņš Dukurs ir īsts Sportists un Cilvēks. Gods viņam un cieņa! Latviešu tauta ir ar Mārtiņu Dukuru! Lai kāda būs Tava izcīnītā vieta, mums tu vienmēr būsi labākais!

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Настоящие спортсмены 15:36 15:02:2018

на Олимпиаду едут побеждать !!!

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Сергей 17:15 15:02:2018

Он и выглядит как идиот в дибильном шлеме, патриот ты тоже такой же дебил

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Ну е хай ды ! 15:31 15:02:2018

Дукурсу опять все плохо.(((

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (9)

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