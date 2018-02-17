Дукурс: скандал со спортсменами из России расколола наше общество(13)

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Владимир Бучельников
15:13 17.02.2018
Спорт / Спортсмены

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс после окончания соревнований на Олимпийских играх в Пхенчхане, где 33-летний спортсмен стал четвертым, в общении с журналистами подвел итоги Игр и рассказал, что психологическая ситуация в скелетоне за последний год изменилась. Об этом пишут РИА Новости.

«Я допустил ошибку, не отреагировал вовремя. А давление было таким же, как и на обычных соревнованиях. Тут ничего особенного. Я был спокоен и чувствовал себя отлично, психологически был готов. Не уверен, что буду выступать на Олимпиаде в Пекине. Это очень тяжелый вопрос. Мне нужно пообщаться с командой, набросать план. Я в скелетоне уже 20 лет. С одной стороны — я не могу без этого жить, а с другой — хватит. Нужно что-то другое делать в жизни», — пояснил спортсмен.

 

На вопрос о том, как он оценивает выступление серебряного призера Никиты Трегубова, Дукурс ответил, что хорошо.

 

«Он хорошо провел четыре заезда. Поздравил его уже. У меня с Трегубовым хорошие отношения. С остальными подпортились, но Никита как-то реально смотрит на ситуацию. А говоря про реакцию, я же реагирую на решения. А кому мне верить в спорте, если я не могу верить МОК? Кому тогда? Насчет чемпиона Сочи Александра Третьякова… Многое подпорчено. Поживем, увидим. А до этого у нас были нормальные отношения», — рассказал Дукурс.

 

По его словам, ситуация в скелетоне сильно изменилась с психологической точки зрения.

 

«Вообще этот год был просто кошмарным, психологически тяжелым. Эта ситуация (с россиянами) разделила все наше общество», — заключил спортсмен.

РИА Новости / Фото
Комментарии (13)
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Саня 15:27 17:02:2018

Из-за расеи все беды не только в спорте.

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Чейта ты, Санек, 15:31 17:02:2018

хреновенько болеешь за америкосов..))))))

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То ли еще будет 15:34 17:02:2018

Сейчас завалят МОК судебными исками и вообще жизнь медом покажется))))

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Сергей 15:40 17:02:2018

Поздравляю америкосы проигрывают в хоккей, после второго периода 3—0 ещё и пиздюлей получают уродцы допинговые

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!!!!!!! 15:59 17:02:2018

уже 4-0

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Саня 16:18 17:02:2018

Девочки, вы бы родителей попросили придумать вам хотя бы кличку.
Я с ананисами не общаюсь и внимания не обращаю

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Что? Не дышишь? А до этого так дышал, так дышал.)))) 16:26 17:02:2018

Саня, ты лузер! За что ни берешься, все разваливается. Даже за америкосов не смог как следует поболеть.))) А все почему ? Потому что за Россией правда !!! А теперь, как дурурсеныш, про девочек запищал.))))))

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Ура!!! Ура!!! Ура!!! 17:20 17:02:2018

Российские хоккеисты разгромили команду пиндосов 4 : 0
Ура!!! Ура!!! Ура!!!
СЛАВА РОССИИ!!

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xxx 15:28 17:02:2018

mense nado lit grjzi i budit tebe uvazenie

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тренер 15:30 17:02:2018

ну что мартиньш? на попятный? Опоздал! чем отличаемся МЫ от вас? никогда не радовались чужому несчастью. А от вас только слышно-разбился самолет-прикрасно! Погибли люди-рашистов надо убивать! отобрали медаль- папа,папа я чемпион!!! И что же ты хочешь в ответ? всегда надо оставаться ЧЕЛОВЕКОМ! тогда за тебя будут переживать и желать победы! А теперь... ну извини бывший уважаемый человек мартиньш дукурс.

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спонсор латвияс фурниерс 15:31 17:02:2018

выпиливай свою медаль

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Эй латышня, 16:18 17:02:2018

быстро ВСЕ на КОЛЕНИ - СОСАТЬ у АМЕРОВ VERGI,чтобы не РАСПЛАКАЛИСЬ!!!!!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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