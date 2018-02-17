«Я допустил ошибку, не отреагировал вовремя. А давление было таким же, как и на обычных соревнованиях. Тут ничего особенного. Я был спокоен и чувствовал себя отлично, психологически был готов. Не уверен, что буду выступать на Олимпиаде в Пекине. Это очень тяжелый вопрос. Мне нужно пообщаться с командой, набросать план. Я в скелетоне уже 20 лет. С одной стороны — я не могу без этого жить, а с другой — хватит. Нужно что-то другое делать в жизни», — пояснил спортсмен.
На вопрос о том, как он оценивает выступление серебряного призера Никиты Трегубова, Дукурс ответил, что хорошо.
«Он хорошо провел четыре заезда. Поздравил его уже. У меня с Трегубовым хорошие отношения. С остальными подпортились, но Никита как-то реально смотрит на ситуацию. А говоря про реакцию, я же реагирую на решения. А кому мне верить в спорте, если я не могу верить МОК? Кому тогда? Насчет чемпиона Сочи Александра Третьякова… Многое подпорчено. Поживем, увидим. А до этого у нас были нормальные отношения», — рассказал Дукурс.
По его словам, ситуация в скелетоне сильно изменилась с психологической точки зрения.
«Вообще этот год был просто кошмарным, психологически тяжелым. Эта ситуация (с россиянами) разделила все наше общество», — заключил спортсмен.
Из-за расеи все беды не только в спорте.« ответить
хреновенько болеешь за америкосов..))))))« ответить
Сейчас завалят МОК судебными исками и вообще жизнь медом покажется))))« ответить
Поздравляю америкосы проигрывают в хоккей, после второго периода 3—0 ещё и пиздюлей получают уродцы допинговые« ответить
уже 4-0« ответить
Девочки, вы бы родителей попросили придумать вам хотя бы кличку.« ответить
Я с ананисами не общаюсь и внимания не обращаю
Саня, ты лузер! За что ни берешься, все разваливается. Даже за америкосов не смог как следует поболеть.))) А все почему ? Потому что за Россией правда !!! А теперь, как дурурсеныш, про девочек запищал.))))))« ответить
Российские хоккеисты разгромили команду пиндосов 4 : 0« ответить
Ура!!! Ура!!! Ура!!!
СЛАВА РОССИИ!!
mense nado lit grjzi i budit tebe uvazenie« ответить
ну что мартиньш? на попятный? Опоздал! чем отличаемся МЫ от вас? никогда не радовались чужому несчастью. А от вас только слышно-разбился самолет-прикрасно! Погибли люди-рашистов надо убивать! отобрали медаль- папа,папа я чемпион!!! И что же ты хочешь в ответ? всегда надо оставаться ЧЕЛОВЕКОМ! тогда за тебя будут переживать и желать победы! А теперь... ну извини бывший уважаемый человек мартиньш дукурс.« ответить
выпиливай свою медаль« ответить
быстро ВСЕ на КОЛЕНИ - СОСАТЬ у АМЕРОВ VERGI,чтобы не РАСПЛАКАЛИСЬ!!!!!« ответить