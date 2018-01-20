Самый титулованный склетонист мира Мартин Дукурс занял сегодня второе место на последнем этапе чемпионата мира, однако лишился очков из-за дисквалификации.

Латвийский спортсмен был абсолютным лидером на чемпионатах мира с 2010 года. В этом сезоне Дукурс также мог выйти на первое место по общему количеству заработанных очков, однако набранные трассе в швейцарском Санкт-Морице очки были аннулированы.

Как заявил отец и тренер Мартина Дукурса Дайнис Дукурс, дисквалификация будет оспорена.

Дисквалификация была назначена из-за того, что после финиша спортсмен заехал на резинки, в виду чего на лезвиях остались следы.