Дукурса дисквалифицировали: латвийская звезда скелетона осталась без медали Кубка мира(22)

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Виталий Вавилкин
18:15 19.01.2018
Спорт

Самый титулованный склетонист мира Мартин Дукурс занял сегодня второе место на последнем этапе чемпионата мира, однако лишился очков из-за дисквалификации.

Латвийский спортсмен был абсолютным лидером на чемпионатах мира с 2010 года. В этом сезоне Дукурс также мог выйти на первое место по общему количеству заработанных очков, однако набранные трассе в швейцарском Санкт-Морице очки были аннулированы.

 

Как заявил отец и тренер Мартина Дукурса Дайнис Дукурс, дисквалификация будет оспорена.

 

Дисквалификация была назначена из-за того, что после финиша спортсмен заехал на резинки, в виду чего на лезвиях остались следы.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (22)
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след 18:22 19:01:2018

miroviji funkcioneri zasudili dukura izza zavisti

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уке 18:45 19:01:2018

Путин купил трассу.

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10 дюймов 18:24 19:01:2018

"...и кто это сделал?----Я спрашиваю, кто насрал под моими дверьми?"====не ссы в колодец--- пригодиться, когда-нибудь воды напиться.

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СМЕРШ 18:34 19:01:2018

Попалась лживая свинья!

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Ну 19:21 19:01:2018

А чё он соврал, дебил ты конченый?

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Janka 18:40 19:01:2018

ja ne ponjal pricinu.
chiteril?
no naverno ocenj serezno esli diskvalifikacija.

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Latviešu patriots 18:45 19:01:2018

Tik un tā Dukurs būs olimpiskais čempions. Divkāršs. Jo saņems arī zelta medaļu par Sočiem. Ko krievi padirsa dopinga dēļ.

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Ай ай яй 18:51 19:01:2018

бедный несчастный. как же так. как нам теперь тобой гордиться. ёбанс вротс.

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:-/ 18:53 19:01:2018

В Сочи деревянная или второе на выбор!

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Вот ведь как 19:08 19:01:2018

По ходу дела от этой новости Latviešu patriots,ваня,narod должны удавится на одной осине

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Ага, щас.. 19:25 19:01:2018

Удавитесь лучше вы, сраные кремлеботы, за опозоренных мутантов своих.:))

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Платон 20:06 19:01:2018

Боты - вещь надежная , а ты видно босой сейчас , нечто без рода и племени . Не выбрал ещё обувку по душе? , но кажется , что фашистские сапоги тебе будут как раз , Манкурт сегодняшнего столетия..

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Вот и 20:11 19:01:2018

Собачьи VERGI - До пи 3 де лись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А то МЫ Дукурсы! Да педерасты ВЫ два брата и ОТЕЦ!!!

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Latviešu odsos 20:28 19:01:2018

Дурашка, ты почитай делфи, там твои патроитсы написали что МОК и федерация корумпированы, нашли руку кремля и лично Путина.
Ну и прикинь своей бестолковкой на хрена жрать допинг чтоб кататься на санках с горки?
Чтоб тебе облегчить процесс- это как тебе жрать доппинг чтоб ты смог свой пимпис держать.

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Сочинский патриотс 20:35 19:01:2018

Ну все, будет теперь на « ватрушке» с горки кататся!
PS- для патриотса: « ватрушка» — надутая резиновая херня с ручкой сделаная для катания детей и не только с горки в зимнее время.

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (2)

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