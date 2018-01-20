Латвийский спортсмен был абсолютным лидером на чемпионатах мира с 2010 года. В этом сезоне Дукурс также мог выйти на первое место по общему количеству заработанных очков, однако набранные трассе в швейцарском Санкт-Морице очки были аннулированы.
Как заявил отец и тренер Мартина Дукурса Дайнис Дукурс, дисквалификация будет оспорена.
Дисквалификация была назначена из-за того, что после финиша спортсмен заехал на резинки, в виду чего на лезвиях остались следы.
miroviji funkcioneri zasudili dukura izza zavisti« ответить
Путин купил трассу.« ответить
"...и кто это сделал?----Я спрашиваю, кто насрал под моими дверьми?"====не ссы в колодец--- пригодиться, когда-нибудь воды напиться.« ответить
Попалась лживая свинья!« ответить
А чё он соврал, дебил ты конченый?« ответить
ja ne ponjal pricinu.« ответить
chiteril?
no naverno ocenj serezno esli diskvalifikacija.
Tik un tā Dukurs būs olimpiskais čempions. Divkāršs. Jo saņems arī zelta medaļu par Sočiem. Ko krievi padirsa dopinga dēļ.« ответить
бедный несчастный. как же так. как нам теперь тобой гордиться. ёбанс вротс.« ответить
В Сочи деревянная или второе на выбор!« ответить
По ходу дела от этой новости Latviešu patriots,ваня,narod должны удавится на одной осине« ответить
Удавитесь лучше вы, сраные кремлеботы, за опозоренных мутантов своих.:))« ответить
Боты - вещь надежная , а ты видно босой сейчас , нечто без рода и племени . Не выбрал ещё обувку по душе? , но кажется , что фашистские сапоги тебе будут как раз , Манкурт сегодняшнего столетия..« ответить
Собачьи VERGI - До пи 3 де лись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А то МЫ Дукурсы! Да педерасты ВЫ два брата и ОТЕЦ!!!« ответить
Дурашка, ты почитай делфи, там твои патроитсы написали что МОК и федерация корумпированы, нашли руку кремля и лично Путина.« ответить
Ну и прикинь своей бестолковкой на хрена жрать допинг чтоб кататься на санках с горки?
Чтоб тебе облегчить процесс- это как тебе жрать доппинг чтоб ты смог свой пимпис держать.
Ну все, будет теперь на « ватрушке» с горки кататся!« ответить
PS- для патриотса: « ватрушка» — надутая резиновая херня с ручкой сделаная для катания детей и не только с горки в зимнее время.